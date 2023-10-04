Samsung, AMD ile olan GPU ortaklığını sonlandırabilir

Tam Boyutta Gör Samsung ve AMD arasındaki işbirliği üç yıl önce Samsung'un kendi Exynos yongalarına RDNA 2 mimarili grafik birimlerini getirmek için AMD ile ortaklık kurmasıyla başladı. 2022'nin başlarında tanıtılan Galaxy S22 serisindeki Exynos 2200, Samsung'un AMD'nin RDNA 2 mimarisiyle çalışan Xclipse GPU'ya sahip ilk akıllı telefon işlemcisiydi.

AMD ve Samsung ortaklığı bitebilir

Nisan ayında iki şirket, daha fazla akıllı telefonda yüksek kaliteli grafikler sunmak için çalışmaya devam etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Ancak yeni bir söylenti, Samsung'un AMD ile ortaklığını sona erdirmenin eşiğinde olabileceğini öne sürüyor. Söylentiye göre, Samsung'un System LSI ekibi AMD'ye güvenmeye devam etmek yerine kendi bünyesinde mobil GPU'lar geliştirmeyi düşünüyor. System LSI biriminin firmanın Exynos yongalarını üretmekten sorumlu bölümü olduğunu da belirtelim.

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Sızıntı doğruysa, gelecekteki Exynos işlemcilerin AMD mimarisi yerine Samsung GPU'ya sahip olabileceği anlamına geliyor. Ancak şimdilik, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Exynos 2400'ün, iki kat grafik performansı sunan geliştirilmiş AMD tabanlı bir GPU kullanacağı söyleniyor. Ancak Samsung-AMD ortaklığının uzun vadeli görünümü şu an için belirsizliğini koruyor. Öte yandan sızıntılara göre Samsung, Asya, Afrika ve Avrupa'da Exynos 2400 işlemcisini kullanmayı planlarken, Galaxy S24 serisinin Kanada, Çin ve ABD varyantı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek.

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