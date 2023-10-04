Samsung, AMD ile olan GPU ortaklığını sonlandırabilir

AMD ve Samsung ortaklığı bitebilir
Nisan ayında iki şirket, daha fazla akıllı telefonda yüksek kaliteli grafikler sunmak için çalışmaya devam etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Ancak yeni bir söylenti, Samsung'un AMD ile ortaklığını sona erdirmenin eşiğinde olabileceğini öne sürüyor. Söylentiye göre, Samsung'un System LSI ekibi AMD'ye güvenmeye devam etmek yerine kendi bünyesinde mobil GPU'lar geliştirmeyi düşünüyor. System LSI biriminin firmanın Exynos yongalarını üretmekten sorumlu bölümü olduğunu da belirtelim.
Sızıntı doğruysa, gelecekteki Exynos işlemcilerin AMD mimarisi yerine Samsung GPU'ya sahip olabileceği anlamına geliyor. Ancak şimdilik, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Exynos 2400'ün, iki kat grafik performansı sunan geliştirilmiş AMD tabanlı bir GPU kullanacağı söyleniyor. Ancak Samsung-AMD ortaklığının uzun vadeli görünümü şu an için belirsizliğini koruyor. Öte yandan sızıntılara göre Samsung, Asya, Afrika ve Avrupa'da Exynos 2400 işlemcisini kullanmayı planlarken, Galaxy S24 serisinin Kanada, Çin ve ABD varyantı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.