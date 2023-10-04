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    Samsung, AMD ile olan GPU ortaklığını sonlandırabilir

    Samsung, bir süredir Exynos yongalarında AMD’nin RDNA 2 tabanlı grafik çözümlerini kullanıyor. Ancak gelen son bilgilere göre Samsung, bu ortaklığı kendi GPU’ları için sonlandıracak.
    Samsung, AMD ile olan GPU ortaklığını sonlandırabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung ve AMD arasındaki işbirliği üç yıl önce Samsung'un kendi Exynos yongalarına RDNA 2 mimarili grafik birimlerini getirmek için AMD ile ortaklık kurmasıyla başladı. 2022'nin başlarında tanıtılan Galaxy S22 serisindeki Exynos 2200, Samsung'un AMD'nin RDNA 2 mimarisiyle çalışan Xclipse GPU'ya sahip ilk akıllı telefon işlemcisiydi.

    AMD ve Samsung ortaklığı bitebilir

    Nisan ayında iki şirket, daha fazla akıllı telefonda yüksek kaliteli grafikler sunmak için çalışmaya devam etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Ancak yeni bir söylenti, Samsung'un AMD ile ortaklığını sona erdirmenin eşiğinde olabileceğini öne sürüyor. Söylentiye göre, Samsung'un System LSI ekibi AMD'ye güvenmeye devam etmek yerine kendi bünyesinde mobil GPU'lar geliştirmeyi düşünüyor. System LSI biriminin firmanın Exynos yongalarını üretmekten sorumlu bölümü olduğunu da belirtelim.

    Sızıntı doğruysa, gelecekteki Exynos işlemcilerin AMD mimarisi yerine Samsung GPU'ya sahip olabileceği anlamına geliyor. Ancak şimdilik, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Exynos 2400'ün, iki kat grafik performansı sunan geliştirilmiş AMD tabanlı bir GPU kullanacağı söyleniyor. Ancak Samsung-AMD ortaklığının uzun vadeli görünümü şu an için belirsizliğini koruyor. Öte yandan sızıntılara göre Samsung, Asya, Afrika ve Avrupa'da Exynos 2400 işlemcisini kullanmayı planlarken, Galaxy S24 serisinin Kanada, Çin ve ABD varyantı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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