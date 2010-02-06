AMD, Radeon HD 5800 serisinde görülen "yeşil ekran" hatası için yama çıkardı

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AMD bir süre önce yayımladığı Catalyst 10.1 sürücüsü için yeni bir güncelleme daha çıkardı. ATi Radeon HD 5800 serisinde görülen "yeşil ekran" sorununa çözüm getiren güncelleme ile kimi kullanıcılarca gerek oyunlarda gerekse de internet uygulamalarında deneyimlenen dikey çizgi hatası çözülüyor. Yaşanan problemin Windows 7 güncellemesinden kaynaklı olduğu belirtilse de AMD yeni güncellemenin Windows Vista ve Windows XP versiyonlarını da yayımladı.

ATi Radeon HD 5800 serisi ile yeşil ekran veya dikey çizgi hatası yaşadıysanız, AMD'nin hazırladığı Catalyst 10.1 sürücü güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.