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AMD, Radeon HD 5800 serisinde görülen "yeşil ekran" hatası için yama çıkardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,4b
1
84
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Radeon HD 5800 serisinde görülen
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AMD bir süre önce yayımladığı Catalyst 10.1 sürücüsü için yeni bir güncelleme daha çıkardı. ATi Radeon HD 5800 serisinde görülen "yeşil ekran" sorununa çözüm getiren güncelleme ile kimi kullanıcılarca gerek oyunlarda gerekse de internet uygulamalarında deneyimlenen dikey çizgi hatası çözülüyor. Yaşanan problemin Windows 7 güncellemesinden kaynaklı olduğu belirtilse de AMD yeni güncellemenin Windows Vista ve Windows XP versiyonlarını da yayımladı.

ATi Radeon HD 5800 serisi ile yeşil ekran veya dikey çizgi hatası yaşadıysanız, AMD'nin hazırladığı Catalyst 10.1 sürücü güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.


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smet35 8 yıl
arkadaslar kafayı yicem artik hd 5770 var bendede deli gibi donuyor onun için bi fix varmı bilgisi olan varmı acaba???
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talh4wk 9 yıl
hele şükür..
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leop 9 yıl
EMRES754

Yaw çok ilginç benim 5970 niçin hata vermiyo..



valla kafayi yicem bilgisayari haddinden fazla overclockladigim zamanlar haricinde 1 kere bile bu cizgi cizgi olayi bana olmadi. imzamda yazdigim degerlerde 7/24 kullaniyorum bir kere bile cikmadi.

ben bu olayi ne zaman tecrube ettim ? i7 860`i 4250 - 4300mhz arasi prime95 yaptirmaya calisirken, blclck u 210 un uzerine almaya calisirken, 5870 ile 1100mhz gpu hizinda benchmark almaya calisirken, pci hizini 115-120 nin ustune cikarmaya calisirken vs. kisaca ben bu cizgi cizgi olayini sadece ama sadece stabil olmayan bir bilgisayari zorlarken aldim.

bu sorunu yasiyan insanlara sizin sucunuz demiyorum eger bilgisayarin stabilitesinden %100 eminsek -bu da en azindan minimum 30 dk prime95 blend calistirilarak anlasilabilir- parcalarin saglamligindan, psu nun amperinden eminsek ve bu olay oluyorsa bazi anakart - ram kombinasyonlarinda oldugu gibi bir uyumsuzluk herhalde. boyle bir uyumsuzluk olsa bu uyumsuzluk nasil driver ile cozulebilir ki bunuda anlamiyorum. ati bu konuda hakkinda bir yama cikariyorsa boyle bir sorunun varligininda kanitidir ama suda bir gercekki prime95 le veya occt ile (en azindan linx ile test et) test etmeden overclock yapanlarinda 7/24 oyle kullanmaya calisanlarin suc kendilerinde, 5850 alip ile 1000mhz gpu hizina ulasmak icin 1.35v verenlerinde yine suc kendilerinde..

benim 5870 im alindigindan beri 3 tane farkli anakartta (1 amd 2 intel) kullanildi farkli ramle farkli islemciyle hatta farkli psu ile overclocklandi bir kere bile gunluk kullanimda boyle yesill ekran yok mavi ekran cizgiler vs cikmadi. bazen saatlercede multiplayer oynayan birisiyim bir kere [sadece 1 (bir)] nette oyundayken bu bahsedilen hatayi verse direkman satarim karti yillarin ati / amd kullanicisiyim bir daha da ati kart almam bu kadar onemli benim icin multiplayer. gercekten oyle cok sansli bir insan degilim ama ati de yuzumu kara cikartmadi. gecmiste kullandigim kartlari merak edenler profilimden inceleyebilirler. isteyen olursada kusursuz 5870 imi (1.2v ile 1ghz gpu yapmakta) sorunlu denilen faturali 5850 cf veya 5970 ler ile takas ederim kartlarda bir sorun oldugunu dusunmuyorum.
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UgLeR 9 yıl
İlk kez bugün bu hatayı aldım. Daha önce DH'de görmüştüm bu konuyu hemen indirdim kurdum ancak tekrar aynı hatayı aldım biraz önce. Yani hotfix balon çıktı gibi görünüyo...
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7Mhz 9 yıl
"cs875", "UgLeR"
Arkadaşlar biraz alakasız gibi gelebilir ama birşey denemenizi isteyecektim. Güç ayarlarından en düşük işlemci durumunu %100 yapıp bir süre deneyebilirmisiniz?
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_NorthWestern_ 9 yıl
arkadaşlar bendede yeşil ekran sorunu var Ekran kartı olarak ATİ HD 4670 PSU OLARAK BOOTS 350 W PSU KULLANIYORUM SÜRÜCÜLERİ CATALYST 10.6 WİNDOWS 7 ULTİMATE HİÇ GÜNCELLEŞTİRİLMEMİŞ ALLAH AŞKINA Bİ YARDIM EDİN DİRT 2 FALAN OYNAYAMIYOM YHA.......
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master08 9 yıl
benim 5770'de de aynı sorun var 5800 serisi demesine rağmen bi umut yükledim fakat sorun çözülmedi :(
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cs875 9 yıl
sapphire 5850... yüklememe rağmen devam ediyo hotfix hikaye
....başımıza bela servise göndersek 3dmark yapıldı oyun oynandı sorun yok... uğraş dur
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koxp94 9 yıl
icon büyümesi bende de oldu neden kaynaklanıyor
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DeepBlueTR 9 yıl
biraz önce sarı ekran hatası aldım. sorun hala devam ediyor demek oluyor veyahutta 5800 serisi hotfix 5970 hatalarının tamamını gidermiyor.
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H.E.B Sup 9 yıl
Şu anda bayaa saat geçti her hangi bi sorun yok.Tam gaz devam
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mav1li 9 yıl
fanboy.mesaji.engelle.cmd
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Lasser 9 yıl
Ben bu sorun 5770 le yaşıyorum ne olacak şimdi
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stradosphere 9 yıl
Bu konu nvidia ve ati savaşına dönüşmeden yorumumu yazayım.Nvidia veya Ati fark etmez her ikisi de sorun yaşayabilir.Ha birinde sorun dediğimiz şey hızlı çözülür,diğerinde biraz zaman alır;fakat sonuca ulaşılır.Tek sorun Ati ın hemen hemen her yeni çıkan oyuna falan hotfix yapması 5xxx serisi kartlar ati ın başarılı kartları,58xx ve 59xx e saygı duymak lazım.Heleki nvidia hazretleri kaç aydır Fermi çıkaracak,hatta imzalarında gtx 360 falan bekleyenler bile var :D Umarım kimse fanlık yaptığımı düşünmez de yine ortam karışmaz
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alito 9 yıl
hotfix i kurdum monitör bekleme durumuna geçtiğinde kapanmama sorunu hala devam ediyor.
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cihandark 9 yıl

alito

hotfix i kurdum monitör bekleme durumuna geçtiğinde kapanmama sorunu hala devam ediyor.



Buyrun Hofix'e Bile Hotfix Yazarlar Artık Arkadaşın Sorunu Çözülmemiş Hala Daha Problem Olduğunu Kabul Etmeyenler Var ise Bişey Demiyorum Ayrıca Driver Sadece Bug Fixlemek için Değil Performans Artışı içinde Çıkarılır Bug Var Bug Var Ati daki Sorun İnternet Kullanımında Bile Göze Çarpıyor Diyor Konuda nası Bir bugsa artık
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