AMD, Radeon HD 5800 serisinde görülen "yeşil ekran" hatası için yama çıkardı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD bir süre önce yayımladığı Catalyst 10.1 sürücüsü için yeni bir güncelleme daha çıkardı. ATi Radeon HD 5800 serisinde görülen "yeşil ekran" sorununa çözüm getiren güncelleme ile kimi kullanıcılarca gerek oyunlarda gerekse de internet uygulamalarında deneyimlenen dikey çizgi hatası çözülüyor. Yaşanan problemin Windows 7 güncellemesinden kaynaklı olduğu belirtilse de AMD yeni güncellemenin Windows Vista ve Windows XP versiyonlarını da yayımladı.
ATi Radeon HD 5800 serisi ile yeşil ekran veya dikey çizgi hatası yaşadıysanız, AMD'nin hazırladığı Catalyst 10.1 sürücü güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
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valla kafayi yicem bilgisayari haddinden fazla overclockladigim zamanlar haricinde 1 kere bile bu cizgi cizgi olayi bana olmadi. imzamda yazdigim degerlerde 7/24 kullaniyorum bir kere bile cikmadi.
ben bu olayi ne zaman tecrube ettim ? i7 860`i 4250 - 4300mhz arasi prime95 yaptirmaya calisirken, blclck u 210 un uzerine almaya calisirken, 5870 ile 1100mhz gpu hizinda benchmark almaya calisirken, pci hizini 115-120 nin ustune cikarmaya calisirken vs. kisaca ben bu cizgi cizgi olayini sadece ama sadece stabil olmayan bir bilgisayari zorlarken aldim.
bu sorunu yasiyan insanlara sizin sucunuz demiyorum eger bilgisayarin stabilitesinden %100 eminsek -bu da en azindan minimum 30 dk prime95 blend calistirilarak anlasilabilir- parcalarin saglamligindan, psu nun amperinden eminsek ve bu olay oluyorsa bazi anakart - ram kombinasyonlarinda oldugu gibi bir uyumsuzluk herhalde. boyle bir uyumsuzluk olsa bu uyumsuzluk nasil driver ile cozulebilir ki bunuda anlamiyorum. ati bu konuda hakkinda bir yama cikariyorsa boyle bir sorunun varligininda kanitidir ama suda bir gercekki prime95 le veya occt ile (en azindan linx ile test et) test etmeden overclock yapanlarinda 7/24 oyle kullanmaya calisanlarin suc kendilerinde, 5850 alip ile 1000mhz gpu hizina ulasmak icin 1.35v verenlerinde yine suc kendilerinde..
benim 5870 im alindigindan beri 3 tane farkli anakartta (1 amd 2 intel) kullanildi farkli ramle farkli islemciyle hatta farkli psu ile overclocklandi bir kere bile gunluk kullanimda boyle yesill ekran yok mavi ekran cizgiler vs cikmadi. bazen saatlercede multiplayer oynayan birisiyim bir kere [sadece 1 (bir)] nette oyundayken bu bahsedilen hatayi verse direkman satarim karti yillarin ati / amd kullanicisiyim bir daha da ati kart almam bu kadar onemli benim icin multiplayer. gercekten oyle cok sansli bir insan degilim ama ati de yuzumu kara cikartmadi. gecmiste kullandigim kartlari merak edenler profilimden inceleyebilirler. isteyen olursada kusursuz 5870 imi (1.2v ile 1ghz gpu yapmakta) sorunlu denilen faturali 5850 cf veya 5970 ler ile takas ederim kartlarda bir sorun oldugunu dusunmuyorum.
Arkadaşlar biraz alakasız gibi gelebilir ama birşey denemenizi isteyecektim. Güç ayarlarından en düşük işlemci durumunu %100 yapıp bir süre deneyebilirmisiniz?
Buyrun Hofix'e Bile Hotfix Yazarlar Artık Arkadaşın Sorunu Çözülmemiş Hala Daha Problem Olduğunu Kabul Etmeyenler Var ise Bişey Demiyorum Ayrıca Driver Sadece Bug Fixlemek için Değil Performans Artışı içinde Çıkarılır Bug Var Bug Var Ati daki Sorun İnternet Kullanımında Bile Göze Çarpıyor Diyor Konuda nası Bir bugsa artık