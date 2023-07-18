Son güncelleme Windows 11'i yavaşlattı ancak oyun performansını artırdı

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Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 11 için KB5028185 numaralı büyük bir güncelleme yayınladı. Yazılım devi söz konusu güncelleme ile işletim sisteminin güvenlik açıklarını gidermeyi ve oyun çevre birimleriyle etkileşimini iyileştirmeyi hedefliyordu ancak her zaman olduğu gibi yine bazı sorunlar ortaya çıktı.

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Bazı kullanıcılar güncellemenin kurulumunda mavi ekran hatasıyla karşılaştıklarını bildirdiler. Bu hataya maruz kalanlar sonsuz yeniden başlatma döngüsünü ancak Sistem Geri Yükleme yardımıyla durdurabildiklerini söylüyorlar. Ayrıca güncellemenin çok yavaş (4 saate kadar) yüklendiğine dair şikayetler de geldi.

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Oyunlardaki takılmaları azaltıyor

Tüm bunlara ek olarak genel performans düşüklüğü, bazı anakartlarda USB 2 ve USB 3 portlarının çalışmasında sorunlar ve ekran yenileme hızı 60 Hz'yi aştığında titreme sorunları da bildirildi. Yukarıdaki problemlere çözüm olarak Windows Update menüsünden KB5028185 numaralı yamanın kaldırılması tavsiye ediliyor.

Güncellemenin bazı olumlu yönleri de var: Yüksek yanıt verme hızına sahip farelerin kullanıldığı sistemlerde oyunlardaki takılma sorunu giderildi. Microsoft yetkilileri Windows 11 için yayınlanan en son güncellemenin sürükleyici deneyim isteyen oyuncular için büyük bir sorun teşkil eden oyun içi takılmaları azaltmayı amaçladığını söylüyor.

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