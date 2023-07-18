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    Son güncelleme Windows 11'i yavaşlattı ancak oyun performansını artırdı

    Microsoft'un Windows 11 için yayınladığı  son güncelleme yine sistemlerde birçok soruna yol açtı. KB5028185 numaralı yama performans düşüklüğüne neden olsa da oyunlardaki takılma sorununu gideriyor.
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    Son güncelleme Windows 11'i yavaşlattı oyun performansını artırdı Tam Boyutta Gör

    Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 11 için KB5028185 numaralı büyük bir güncelleme yayınladı. Yazılım devi söz konusu güncelleme ile işletim sisteminin güvenlik açıklarını gidermeyi ve oyun çevre birimleriyle etkileşimini iyileştirmeyi hedefliyordu ancak her zaman olduğu gibi yine bazı sorunlar ortaya çıktı.

    Bazı kullanıcılar güncellemenin kurulumunda mavi ekran hatasıyla karşılaştıklarını bildirdiler. Bu hataya maruz kalanlar sonsuz yeniden başlatma döngüsünü ancak Sistem Geri Yükleme yardımıyla durdurabildiklerini söylüyorlar. Ayrıca güncellemenin çok yavaş (4 saate kadar) yüklendiğine dair şikayetler de geldi.

    Son güncelleme Windows 11'i yavaşlattı oyun performansını artırdı Tam Boyutta Gör

    Oyunlardaki takılmaları azaltıyor

    Tüm bunlara ek olarak genel performans düşüklüğü, bazı anakartlarda USB 2 ve USB 3 portlarının çalışmasında sorunlar ve ekran yenileme hızı 60 Hz'yi aştığında titreme sorunları da bildirildi. Yukarıdaki problemlere çözüm olarak Windows Update menüsünden KB5028185 numaralı yamanın kaldırılması tavsiye ediliyor.

    Güncellemenin bazı olumlu yönleri de var: Yüksek yanıt verme hızına sahip farelerin kullanıldığı sistemlerde oyunlardaki takılma sorunu giderildi. Microsoft yetkilileri Windows 11 için yayınlanan en son güncellemenin sürükleyici deneyim isteyen oyuncular için büyük bir sorun teşkil eden oyun içi takılmaları azaltmayı amaçladığını söylüyor.

    Kaynakça https://www.windowslatest.com/2023/07/16/windows-11-july-2023-update-delivers-big-gaming-boost-with-reduced-stutter/ https://www.windowslatest.com/2023/07/16/windows-11-kb5028185-issues-install-fails-crashes-pcs-and-other-bugs/
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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