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    Anlık Bildirim

    STALKER 2 çökme ve performans sorununu çözecek yama geliyor

    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 3 günde 1 milyon satışa ulaştı ancak oyuncular çökme (crash) sorunundan performansa birçok hatayla karşılaştı. Neyse ki geliştirici, bunu yakında çözecek.
    stalker 2 crash & performansı sorunu yama Tam Boyutta Gör
    GSC Game World’ün harika çıkış yapan oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, performansıyla oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Sistemi çok iyi olanlar dahi çökme ve başka sorunlarla karşı karşıya kaldı. Siz de STALKER 2 çökme ve performans sorunu yaşadıysanız çözümü aramanıza gerek yok; önümüzdeki hafta yayınlanması planlanan yamayla çoğu sorun giderilecek.

    STALKER 2 yama ile çözülecek sorunlar

    Güncelleme, bellek ayırma hatalarıyla ilgili kritik çökmeleri düzeltmeye odaklanacak. Ana görevde ilerlerken karşılaşılan sorunlar, ara sahneler ve grafik sorunları, kullanıcı arayüzündeki tuhaflıklar dahil olmak üzere birçok sorun için düzeltilecek. Geliştiricinin önümüzdeki hafta gelecek yamayla düzeltileceğini belirttiği sorunlar şu şekilde:

    • Çökme düzeltmeleri: Oyunun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan sorunlar ve bellek ayırma hataları, özellikle işleme, görevlerle ilgili ara sahnelerde
    • Ana görev ilerleme düzeltmeleri: Ana görev ilerlemesini engelleyen birkaç hata, NPC’lerin nesnelerde sıkışması, yanlış görev işaretçileri, görev ara sahneleriyle ilgili sorunlar. Ana görevlerin düzgün geçişler sağlamak üzere revizyonu
    • Oynanış ve denge ayarlamaları: Yükseltme takılı silahların fiyatının eklentileri olmadan değerine kıyasla düzeltilmesi. NPC davranışları
    • Ara sahneler ve görsel düzeltmeler: Yüz animasyonları ve NPC’lerdeki hataların düzeltmesi. Görsel efektlerin kalitesi ve kararlılık iyileştirmeleri
    • Softlock düzeltmeleri: Kontrolcüden oynarken mühimmatı yanlış yuvaya yerleştirdikten sonra takas ekranının kapatılmaması sorunu
    • Kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri: Diyaloglar sırasında görev bildirimleri artık doğru şekilde gösteriliyor
    • Düzeltilmiş metinler ve eksik etkileşim istemleri

    GSC Game World, A-Life simülasyon sistemini çevreleyen sorunların daha sonraki bir güncellemede çözüleceğini söyledi. Stüdyo, 2025’te gelecek yeni içerikleri merak edenler için Aralık ayında bir yol haritası yayınlayacak.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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