STALKER 2 çökme ve performans sorununu çözecek yama geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör GSC Game World’ün harika çıkış yapan oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, performansıyla oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Sistemi çok iyi olanlar dahi çökme ve başka sorunlarla karşı karşıya kaldı. Siz de STALKER 2 çökme ve performans sorunu yaşadıysanız çözümü aramanıza gerek yok; önümüzdeki hafta yayınlanması planlanan yamayla çoğu sorun giderilecek.

STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. önce eklendi

STALKER 2 yama ile çözülecek sorunlar

Güncelleme, bellek ayırma hatalarıyla ilgili kritik çökmeleri düzeltmeye odaklanacak. Ana görevde ilerlerken karşılaşılan sorunlar, ara sahneler ve grafik sorunları, kullanıcı arayüzündeki tuhaflıklar dahil olmak üzere birçok sorun için düzeltilecek. Geliştiricinin önümüzdeki hafta gelecek yamayla düzeltileceğini belirttiği sorunlar şu şekilde:

Çökme düzeltmeleri : Oyunun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan sorunlar ve bellek ayırma hataları, özellikle işleme, görevlerle ilgili ara sahnelerde

: Oyunun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan sorunlar ve bellek ayırma hataları, özellikle işleme, görevlerle ilgili ara sahnelerde Ana görev ilerleme düzeltmeleri : Ana görev ilerlemesini engelleyen birkaç hata, NPC’lerin nesnelerde sıkışması, yanlış görev işaretçileri, görev ara sahneleriyle ilgili sorunlar. Ana görevlerin düzgün geçişler sağlamak üzere revizyonu

: Ana görev ilerlemesini engelleyen birkaç hata, NPC’lerin nesnelerde sıkışması, yanlış görev işaretçileri, görev ara sahneleriyle ilgili sorunlar. Ana görevlerin düzgün geçişler sağlamak üzere revizyonu Oynanış ve denge ayarlamaları : Yükseltme takılı silahların fiyatının eklentileri olmadan değerine kıyasla düzeltilmesi. NPC davranışları

: Yükseltme takılı silahların fiyatının eklentileri olmadan değerine kıyasla düzeltilmesi. NPC davranışları Ara sahneler ve görsel düzeltmeler : Yüz animasyonları ve NPC’lerdeki hataların düzeltmesi. Görsel efektlerin kalitesi ve kararlılık iyileştirmeleri

: Yüz animasyonları ve NPC’lerdeki hataların düzeltmesi. Görsel efektlerin kalitesi ve kararlılık iyileştirmeleri Softlock düzeltmeleri : Kontrolcüden oynarken mühimmatı yanlış yuvaya yerleştirdikten sonra takas ekranının kapatılmaması sorunu

: Kontrolcüden oynarken mühimmatı yanlış yuvaya yerleştirdikten sonra takas ekranının kapatılmaması sorunu Kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri : Diyaloglar sırasında görev bildirimleri artık doğru şekilde gösteriliyor

: Diyaloglar sırasında görev bildirimleri artık doğru şekilde gösteriliyor Düzeltilmiş metinler ve eksik etkileşim istemleri

GSC Game World, A-Life simülasyon sistemini çevreleyen sorunların daha sonraki bir güncellemede çözüleceğini söyledi. Stüdyo, 2025’te gelecek yeni içerikleri merak edenler için Aralık ayında bir yol haritası yayınlayacak.

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STALKER 2 crash ve performans sorununu çözecek yama geliyor