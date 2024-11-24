STALKER 2 çökme ve performans sorununu çözecek yama geliyor

STALKER 2 yama ile çözülecek sorunlar
Güncelleme, bellek ayırma hatalarıyla ilgili kritik çökmeleri düzeltmeye odaklanacak. Ana görevde ilerlerken karşılaşılan sorunlar, ara sahneler ve grafik sorunları, kullanıcı arayüzündeki tuhaflıklar dahil olmak üzere birçok sorun için düzeltilecek. Geliştiricinin önümüzdeki hafta gelecek yamayla düzeltileceğini belirttiği sorunlar şu şekilde:
- Çökme düzeltmeleri: Oyunun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan sorunlar ve bellek ayırma hataları, özellikle işleme, görevlerle ilgili ara sahnelerde
- Ana görev ilerleme düzeltmeleri: Ana görev ilerlemesini engelleyen birkaç hata, NPC’lerin nesnelerde sıkışması, yanlış görev işaretçileri, görev ara sahneleriyle ilgili sorunlar. Ana görevlerin düzgün geçişler sağlamak üzere revizyonu
- Oynanış ve denge ayarlamaları: Yükseltme takılı silahların fiyatının eklentileri olmadan değerine kıyasla düzeltilmesi. NPC davranışları
- Ara sahneler ve görsel düzeltmeler: Yüz animasyonları ve NPC’lerdeki hataların düzeltmesi. Görsel efektlerin kalitesi ve kararlılık iyileştirmeleri
- Softlock düzeltmeleri: Kontrolcüden oynarken mühimmatı yanlış yuvaya yerleştirdikten sonra takas ekranının kapatılmaması sorunu
- Kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri: Diyaloglar sırasında görev bildirimleri artık doğru şekilde gösteriliyor
- Düzeltilmiş metinler ve eksik etkileşim istemleri
GSC Game World, A-Life simülasyon sistemini çevreleyen sorunların daha sonraki bir güncellemede çözüleceğini söyledi. Stüdyo, 2025’te gelecek yeni içerikleri merak edenler için Aralık ayında bir yol haritası yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.