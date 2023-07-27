Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10'un oyun performansını düzeltti

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için yeni bir kalite güncellemesi yayınladı. KB5028244 numaralı yama işletim oyun performansınu düzeltmekle kalmıyor diğer birçok hatayı da gideriyor
    2
    Microsoft, Windows 10'un oyun performansını düzeltti Tam Boyutta Gör
    Microsoft son zamanlarda Windows 11'e öncelik verse de şirket Windows 10 kullanıcılarını unutmuş değil. Hala büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan işletim sistemi için oyunlardaki çökme sorununu gideren ve bir dizi başka yararlı değişiklik içeren bir güncelleme yayınlandı.

    Yazılım devi tarafından yayınlanan KB5028244 numaralı güncelleme, Zaman Aşımı Algılama ve Kurtarma (TDR) hizmetiyle ilgili bir sorunu ortadan kaldırıyor. Söz konusu hata, oyunları başlatırken çökmelere ve hatta bazen sistemin kilitlenmesine neden oluyordu.

    Microsoft, Windows 10'un oyun performansını düzeltti Tam Boyutta Gör

    VPN hatası da giderildi

    Buna ek olarak şirket VPN hizmetlerinin doğru çalışmasını engelleyen bir sorunu da düzeltti. Ayrıca bilgisayar uyku modundan çıktıktan sonra bazı görüntü ve ses cihazlarının devre dışı kalmasına neden olan bir hata giderildi. Arama uygulamasının tam ekran açılmasıyla alakalı sorunun da ele alındığını belirtelim.

    Windows 10 için yayınlanan KB5028244 numaralı kalite güncellemesi Windows Update menüsü üzerinden manuel olarak indirilebilir durumda. Ağustos ayında otomatik olarak yüklenecek olan bir sonraki toplu güncellemede de yer alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 5 franklin silah dükkanı görevi lansman rengi ne demek 100 bin tl nasıl bulurum sekizgen adana yorumlar opel tigra alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız