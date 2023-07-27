Microsoft, Windows 10'un oyun performansını düzeltti

Yazılım devi tarafından yayınlanan KB5028244 numaralı güncelleme, Zaman Aşımı Algılama ve Kurtarma (TDR) hizmetiyle ilgili bir sorunu ortadan kaldırıyor. Söz konusu hata, oyunları başlatırken çökmelere ve hatta bazen sistemin kilitlenmesine neden oluyordu.
VPN hatası da giderildi
Buna ek olarak şirket VPN hizmetlerinin doğru çalışmasını engelleyen bir sorunu da düzeltti. Ayrıca bilgisayar uyku modundan çıktıktan sonra bazı görüntü ve ses cihazlarının devre dışı kalmasına neden olan bir hata giderildi. Arama uygulamasının tam ekran açılmasıyla alakalı sorunun da ele alındığını belirtelim.
Windows 10 için yayınlanan KB5028244 numaralı kalite güncellemesi Windows Update menüsü üzerinden manuel olarak indirilebilir durumda. Ağustos ayında otomatik olarak yüklenecek olan bir sonraki toplu güncellemede de yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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