AMD tek çekirdekli Athlon II 160U işlemcisini son çeyrekte duyuracak

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Eylül ayı ile birlikte Athlon II serisi altında hazırladığı çift, üç ve dört çekirdekli yeni işlemci modellerini kullanıma sunacak olan AMD, yıl sonu için tek çekirdekli yeni bir model hazırlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II 160U modelini yıl sona ermeden endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.

Tek çekirdekli tasarıma sahip olan ve yukarıda da belirttiğimiz gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Athlon II 160U modeli 1.8GHz'de görev yapacak ve 1MB seviye 2 (L2) bellek kapasitesi ile gelecek. Isıl güç tasarımının 20 Watt olacağı belirtilen yeni işlemcinin Soket AM3 formunda olacağı ve 1066MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sparta çekirdeğini kullanan 22 Watt TDP'li Athlon 2850e (1.8GHz) ve Athlon 2650e (1.6GHz) modellerinin yerini alması bekelnen Athlon II 160U modelinin son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde lanse edilmesi ve özellikle nettop sistemlerde kullanılması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.