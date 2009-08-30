AMD tek çekirdekli Athlon II 160U işlemcisini son çeyrekte duyuracak

Eylül ayı ile birlikte Athlon II serisi altında hazırladığı çift, üç ve dört çekirdekli yeni işlemci modellerini kullanıma sunacak olan AMD, yıl sonu için tek çekirdekli yeni bir model hazırlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II 160U modelini yıl sona ermeden endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.
Tek çekirdekli tasarıma sahip olan ve yukarıda da belirttiğimiz gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Athlon II 160U modeli 1.8GHz'de görev yapacak ve 1MB seviye 2 (L2) bellek kapasitesi ile gelecek. Isıl güç tasarımının 20 Watt olacağı belirtilen yeni işlemcinin Soket AM3 formunda olacağı ve 1066MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.
65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sparta çekirdeğini kullanan 22 Watt TDP'li Athlon 2850e (1.8GHz) ve Athlon 2650e (1.6GHz) modellerinin yerini alması bekelnen Athlon II 160U modelinin son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde lanse edilmesi ve özellikle nettop sistemlerde kullanılması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Bence haklısın. DDR3 te CAS9 rezalet birşey. Ve yakın zamanda tekrar 25$ seviyesine düşeceğibi adım gibi biliyorum. Ben de olsam 38$ vermem yani...
Corsair iyiydi. Özellikle DDR 1 zamanında Samsund TCCD çipli eski ramlerim TwinX 1024-3200LL ler süperdi.
Yakın zamana kadar Dominatorler de iyiydi. Tâ ki hatalı çıkana kadar. Ben Dominator serisini çok beğendim. Gerek hızları gerekse CAS değerleri çok iyiydi ama yeni serisinde problem çıkmazsa tekrar eski yerine oturabilir ama o oturana kadar çok müşteri kaybetti bu seride.
30$ lık Ram ile 60$ lık ram aynı tabi olmayabilir. Birisi 4 veya 6 katmanlı PCB kullanmıştır atıyorum. Diğeri 8 katman BrainPower PCB kullanıyor olabilir. Birisi soğutucu kullanıp araya XTC ile birlikte en iyi termal padleri kullanır. Diğeri hiçbirşey koymaz.
3 Sene staj nasıl bir stajmış ki? Normalde staj 2 yıl sürmüyor mu ?
Bu arada Ram in markasının bir önemi yoktur. Çıplak ram çıplak ramdir. Sadece özel soğutuculu olan ve voltaja karşı test edilmiş olan ve belirli voltajlara karşı garanti verilen ve daha düşük CAS Latencylerde çalışan ramlar haricinde hepsi aynıdır.
Bunun sebebi de ram çipini üreten firmadır. Gider bana bahsettiğiniz o markasız ramlerden alırsınız. Ama üzerinde de Abudik Gubidik isim yazıyordur. Ama esasında ram'in çipleri Micron D9GCT dir. O ram bence dünyanın en iyi remidir.
Hatta yaşadım. 2 sene önce DDR2 Ram almaya gittim. Adata 4Gb 800+ Extreme Edition vardı. Birde OCZ Reaper vardı. Ben param yetmediği için Reaper alamadım. Ama aldığım ADatalar 1300Mhzlere çıktı. Hatta 1 yıl boyunca 1054Mhz de CAS 4-4-4-5 olarak kullandım. Yani bu ram sektöründe neyin ne olacağı belli olmaz. Siz gider dünyadaki en yavaş marka olan standart Kingston alırsınız. Ben gider oem alırım. Ve bütün oem ramler Kingstonlardan daha hızlı çalışır. Hatta belki çipleri bile aynıdır. Siz gider Kingston diye fazla para verirsiniz. Bana kalırsa Kinston şu anda piyasadaki en kötü Ram.
Tabi bu söylediklerime belki pek inanmayacaksınız. Ama şunu da söyleyeyim:
Türkiyeye OCZ Rami ilk ben getirdim. Daha doğrusu OCZ markasını ben seçtim. Ve bugüne kadar da Corsair, OCZ gibi Ramlarin Türkiye Distribütörlerinde çalıştım. Ramlar hakkında çok fazla bilgim var. Hatta Türkiyede ilk üretilen Rami ben test ettim. Bu yüzden söylediklerim inanın boş şeyler değiller.
NOT: Evde Crucial BallistiX Tracer LED kullanıyorum.
Ne oldu dostum zoruna mı gitti. Beni herkes bilir bilgisayar sektöründe 10 yıldır varım ve bir sürü Distribütör firmada çalışmışımdır ve halen çalışmaktayım da. Bugüne kadar da kimseye de yalan falan söylemedim.
Madem meraklıysan DDR3 e bana gel sana 38$ dan 2 Gb 1333Mhz vereyim..
Şu ramlere yeni zam gelmeden önce DDR3 , DDR2 den de ucuzdu.
Ama ramler yurtdışında DDR2 den daha ucuz. Bizde ise yeni teknoloji pahalıdır diye yeni şeyleri yüksek fiyattan satılmak istendiği için siz o fiyatları göremiyorsunuz o ayrı.
4GB DDR2 CL6/CL5 800Mhz ...............40 -50 usd
4GB DDR3 CL6 1333 Mhz.............. 130 - 250 usd
2 GB CL9 DDR3 rame 38 usd bile vermek cahillik ( en fazla edeceği 20 usd )
Download yapacak olan adam 2 veya 4 çekirdeği ne yapsın. Üstelik DDR3 ü ne yapacak ta takacak demişsin.
DDR3 , DDR2 den daha ucuz ve çok daha az güç harcıyor. Yeter artık şu işlemciye bir kulp takma. Download PC için az güç tüketimi için DDR3 ve 20 Watt en iyi çözüm.
Yani anlayacağım tek çekirdekli işlemciye DDR3 ü performans için değil 1.5 volt ram takmak için koyuyorlar. Hatta şimdi DDR3 lerin Energy Efficientleri çıktı. 1.35 V harcıyorlar. Al sana ısınmayan sessiz , elektrik idaresine ortak etmeyen sistem...
mantığı şu... kendine sadece bir download bilgisayarı kuracaksın veya sadece internet-ofis(ms ofis) işlerinde kullanacağın bir sistem yapacaksın veya güçlü onboard destekli (mesela 785g) bir anakart ile video vs izlemek için güzel bir htpc yapacaksın... bu işlemci bu işler için rahatlıkla alınabilir... 20 watt'lık daha ne?!?
sadtneverdie
30.08.2009 Saat: 12:58
bu ne perhiz bu ne lahana turşusu athlon 2 ler geliyor bu işlemciyi kim ne yapsın illa amd alıyım diyen yeni athlonlardan alır 45 w +2 ghz
nerenle yazıyı okuyorsun atlon 2 zaten bahsettigi işlemci
AMD, yıl sonu için tek çekirdekli yeni bir model hazırlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II 160U modelini yıl sona ermeden endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.