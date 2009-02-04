AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Phenom II X3 720 Black Edition

AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcileri için geri sayım başladı. 9 Şubat'ta kullanıma sunulması beklenen üç ve dört çekirdekli işlemciler için lansman tarihinin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen detaylar da netleşiyor. Firmanın güncel yol haritasına göre önümüzdeki hafta içerisinde hız aşırtma tutkunları için Black Edition serisi çarpan kilidi açık yeni bir işlemci kullanıma sunulacak.
Yeni nesil 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç çekirdekli işlemcilerin konumlandırıldığı Phenom II X3 serisi altında hazırlanan Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisi 2.8GHz olarak belirlenen çalışma frekansıyla AMD daha hızlısını yapana kadar endüstrinin saat hızı en yüksek üç çekirdekli işlemcisi unvanını ele geçirecek gibi görünüyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemci 6MB L3 bellek bulunuyor.
Seviye 3 bellekle birlikte her çekirdek için 512Kb olmak üzere 1.5MB da L2 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X3 720 Black Edition, Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle kullanılabileceği gibi satılmakta olan mevcut anakartlarda DDR2 belleklerle de değerlendirilebilecek. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen işlemci yaklaşık 140 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.
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Athlon X4 gelsin.
İşlemci çekirdeğinin yarısını L3 kaplıyor. Belki sunduğu ek performans %1-%3.
L3 olmasın, işlemci boyutu küçülsün, maliyeti düşsün. Daha az transistör kullanıldığından az enerji çeker, daha az ısınır.
Daha fazla OC olur.
en sonnda beklediğim değerlerde bir model tanımlandı:::::::::: bir şekilde bunu almak farz oldu
fiyatı 140$ dan bir kuruş fazla olmaz, olmayacak da zaten.
genelde avro fiyatları üzerinden dolar olarak ülkemize giriş yapıyolar. 140 avro dan girdiyse bize de 140$ dan gelir.
bu %90 böle oldu şu ana kadar.
YES
AMD Phenom™ II X925 (C2) (95W) 2800 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
AMD Phenom™ II X910 (C2) (95W) 2600 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
AMD Phenom™ II X810 (C2) (95W) 2600 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
AMD Phenom™ II X805 (C2) (95W) 2500 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
bu işlemciler
neden amd nin sayfasında yok??