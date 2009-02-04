AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Phenom II X3 720 Black Edition

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AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcileri için geri sayım başladı. 9 Şubat'ta kullanıma sunulması beklenen üç ve dört çekirdekli işlemciler için lansman tarihinin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen detaylar da netleşiyor. Firmanın güncel yol haritasına göre önümüzdeki hafta içerisinde hız aşırtma tutkunları için Black Edition serisi çarpan kilidi açık yeni bir işlemci kullanıma sunulacak.

Yeni nesil 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç çekirdekli işlemcilerin konumlandırıldığı Phenom II X3 serisi altında hazırlanan Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisi 2.8GHz olarak belirlenen çalışma frekansıyla AMD daha hızlısını yapana kadar endüstrinin saat hızı en yüksek üç çekirdekli işlemcisi unvanını ele geçirecek gibi görünüyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemci 6MB L3 bellek bulunuyor.

Seviye 3 bellekle birlikte her çekirdek için 512Kb olmak üzere 1.5MB da L2 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X3 720 Black Edition, Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle kullanılabileceği gibi satılmakta olan mevcut anakartlarda DDR2 belleklerle de değerlendirilebilecek. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen işlemci yaklaşık 140 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.