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AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Phenom II X3 720 Black Edition

10 yıl
24,3b
1
25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci; Phenom II X3 720 Black Edition
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AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcileri için geri sayım başladı. 9 Şubat'ta kullanıma sunulması beklenen üç ve dört çekirdekli işlemciler için lansman tarihinin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen detaylar da netleşiyor. Firmanın güncel yol haritasına göre önümüzdeki hafta içerisinde hız aşırtma tutkunları için Black Edition serisi çarpan kilidi açık yeni bir işlemci kullanıma sunulacak.

Yeni nesil 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç çekirdekli işlemcilerin konumlandırıldığı Phenom II X3 serisi altında hazırlanan Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisi 2.8GHz olarak belirlenen çalışma frekansıyla AMD daha hızlısını yapana kadar endüstrinin saat hızı en yüksek üç çekirdekli işlemcisi unvanını ele geçirecek gibi görünüyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemci 6MB L3 bellek bulunuyor.

Seviye 3 bellekle birlikte her çekirdek için 512Kb olmak üzere 1.5MB da L2 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X3 720 Black Edition, Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle kullanılabileceği gibi satılmakta olan mevcut anakartlarda DDR2 belleklerle de değerlendirilebilecek. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen işlemci yaklaşık 140 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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fatihcanery 10 yıl
bakalım bende 7750 alacam inşallah pişman olmam
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XivA 10 yıl
benim işlemcim çıkmış :)))
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ali277 10 yıl
bence çok iyi
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eryen 10 yıl
L3 M3 gereksiz.
Athlon X4 gelsin.
İşlemci çekirdeğinin yarısını L3 kaplıyor. Belki sunduğu ek performans %1-%3.
L3 olmasın, işlemci boyutu küçülsün, maliyeti düşsün. Daha az transistör kullanıldığından az enerji çeker, daha az ısınır.
Daha fazla OC olur.
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yugams 10 yıl
nasılsa bunlarda ele ayaga düşücek güzel işlemci
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Confusion 10 yıl
Yeni nesil 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç çekirdekli işlemcilerin konumlandırıldığı Phenom II X3 serisi altında hazırlanan Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisi 2.8GHz olarak belirlenen çalışma frekansıyla AMD daha hızlısını yapana kadar endüstrinin saat hızı en yüksek üç çekirdekli işlemcisi unvanını ele geçirecek gibi görünüyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemci 6MB L3 bellek bulunuyor.


en sonnda beklediğim değerlerde bir model tanımlandı:::::::::: bir şekilde bunu almak farz oldu

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kyha 10 yıl
300 lira civarlarında bir fiyatı olur bana kalırsa bu fiyata bu ilemciyi almak mantıksız... 100 milyon dolar daha koy ibm in yeni süper bilgisayarlarından al :)
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pipoTTi 10 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir acaba???
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MrPerFormance 10 yıl
black edition olması iyi.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
300 lira civarlarında bir fiyatı olur bana kalırsa bu fiyata bu ilemciyi almak mantıksız... 100 lira daha koy x4 920 al :)
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

300 lira civarlarında bir fiyatı olur bana kalırsa bu fiyata bu ilemciyi almak mantıksız... 100 lira daha koy x4 920 al :)


fiyatı 140$ dan bir kuruş fazla olmaz, olmayacak da zaten.

genelde avro fiyatları üzerinden dolar olarak ülkemize giriş yapıyolar. 140 avro dan girdiyse bize de 140$ dan gelir.
bu %90 böle oldu şu ana kadar.
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taner11 10 yıl
phenom II x4 940 black edition yeni revizyon 95 w tdp bir sonraki işlemci adayım
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Ahm3tt 10 yıl
AMD Phenom™ II Z720 (C2) (95W) 2800 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
AMD Phenom™ II X925 (C2) (95W) 2800 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
AMD Phenom™ II X910 (C2) (95W) 2600 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
AMD Phenom™ II X810 (C2) (95W) 2600 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
AMD Phenom™ II X805 (C2) (95W) 2500 MHz (512KB X 4,3600,Socket AM3)
YES
bu işlemciler
neden amd nin sayfasında yok??
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max975 10 yıl
fiyat anlamında 4 çekirdekten iyi olduğu için yapılıyordur
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