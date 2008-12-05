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AMD'den overclock sıçraması; Phenom II 6213MHz'i gördü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,6b
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36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den overclock sıçraması; Phenom II 6213MHz'i gördü
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AMD'nin Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcileri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Resmi lansmanının 8 Ocak'ta yapılması beklenen işlemcilerin yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı ifade edilirken AMD tarafından Sıvı Azot'la yapılan denemelerde 6GHz+ üstü hızlara ulaşıldığı iddia edilmişti. Bugün bahsi geçen çalışmada ulaşılan 6213MHz'lik hıza ait CPU-Z görüntüsü de yayınlandı.

Yapılan çalışmada işlemcinin veri yolu hızı 200MHz'de tutulurken çarpanın 31x'e alındığı belirtildi. LN2 ile yapılan çalışmada işlemci çalışma gerilimi de 1.9v'ye alınmış. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Phenom II i940 Black Editionmodeliyle yapılan denemeye Gigabyte tarafından hazırlanan 790GX + SB750 yonga setli anakart eşlik etmiş.

Ayrıca yapılan hız aşırtma çalışmalarıyla ilgili daha fazla görselin 14 Aralık tarahinde yayınlanacağı belirtiliyor.

AMD'den overclock sıçraması; Phenom II 6213MHz'i gördü
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AMD'den overclock sıçraması; Phenom II 6213MHz'i gördü
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StreamRolleR 10 yıl
showstopper41 06.12.2008 Saat: 10:13
Su soğutma ile 5,5 Ghz günlük stabil ifadelerini göreceğiz galiba imzalarda.
hayal o :D
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test.test.teron 10 yıl
hepsi iyi güzel de ,ekran kartı neden X2 ben onu anlamadım ?? sanırım Dragon platformu denemeleri de yapıldı bu sistemde.
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pirasa 10 yıl
rekabet olsun istiyoruz
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fatihcanery 10 yıl
anakarta bakın ya sanki uzay istasyonu :D
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max975 10 yıl
bakalım bu sıçramayı biz son kullanıcılar yapabileceklermi?
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cavador 10 yıl
vay be phenom1 de işyok ama 2 hem düz haliyle hemde o.c. lu haliyle tehlikeli aynı nvdia yı nasıl gectilerse sıra intelde başkan değişti şirket değişti resmen
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melyyh 10 yıl
çoğumuzun black edition serisi bir cpu alamayacağını sanıyorum. bu nedenle iyi fsb yapan bi anakart gerekli olacaktır. şimdi gerekli soru ; yüksek fsb , düşük çarpanla ne denli oc yapılır? ve bu oc nin performansa etkisi ne kadar olacaktir? şahsen benim için önemli olan bunlar. black edition ların oc potansiyeli beni hiç bağlamaz. ben o kadar ödeyemem cpu için...
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CeFurkan 10 yıl
cok guzel mhz
insallah oc performansi iyi olur bu sefer
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XivA 10 yıl
intel 7 ghz dedi diye amd şimdiden ulaşmaya çalışıyor. aman intel duymasın delirir 8-10 ghz den falan bahseder aman bizim cpu lar çok yavaş kalır teknolojiye birde şu krizde işlemci almaya gitmeyelim :))
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Süper bir değere çıkmış valla tebrik etmek lazım.
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VMTX 10 yıl
amd daha ölmedi yav.




yürü be amd kim tutar seni.
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dellino 10 yıl


AMD böyle işlerle anılmamalı.

MHZ değerinden ziyade O/C ta artan her MHz in performansa getirisini merak ediyoruz.
Umarız Prescot Intellerin 5Ghz deki performansıyla 3,4 Ghz performansının hemen hemen aynı olması gibi bir durum sözkonusu olmaz.
Takipteyiz
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
amd sonunda bi gösteri yaptı yane=)
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ugacomtr 10 yıl
way bea... haber beni cok heyecanlandırdı sabırsızlıkla bekliorum..
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Amd hadi be aslanım bu sene güldür bizi
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CaSsErDoDo 10 yıl
3ghz neyinize yetmiyor ;) :D:D
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