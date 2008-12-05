AMD'den overclock sıçraması; Phenom II 6213MHz'i gördü

Tam Boyutta Gör

AMD'nin Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcileri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Resmi lansmanının 8 Ocak'ta yapılması beklenen işlemcilerin yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı ifade edilirken AMD tarafından Sıvı Azot'la yapılan denemelerde 6GHz+ üstü hızlara ulaşıldığı iddia edilmişti. Bugün bahsi geçen çalışmada ulaşılan 6213MHz'lik hıza ait CPU-Z görüntüsü de yayınlandı.

Yapılan çalışmada işlemcinin veri yolu hızı 200MHz'de tutulurken çarpanın 31x'e alındığı belirtildi. LN2 ile yapılan çalışmada işlemci çalışma gerilimi de 1.9v'ye alınmış. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Phenom II i940 Black Editionmodeliyle yapılan denemeye Gigabyte tarafından hazırlanan 790GX + SB750 yonga setli anakart eşlik etmiş.

Ayrıca yapılan hız aşırtma çalışmalarıyla ilgili daha fazla görselin 14 Aralık tarahinde yayınlanacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör