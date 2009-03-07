AMD'nin 880G yonga seti gelişmiş video özelliklerine sahip olacak

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Soket AM3 formundaki DDR3 işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayan AMD bir yandan da işlemcileri için yeni yonga setleri geliştirmeye devam ediyor. Mevcut ürün gamındaki en güncel çözüm olan 790GX'i geçtiğimiz Temmuz ayında pazara sunan firma, hem Soket AM3 hem de Soket AM2+ işlemcilerle kullanılması beklenen RS880 (880G) yonga setini yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunmayı planlıyor.

AMD'nin entegre grafik işlemcili yonga seti serisi dahilinde hazırladığı 880G'nin gelişmiş video yeteneklerine sahip söyleniyor. Yeni yonga setinde entegre grafik işlem birimi olarak Radeon HD 3450 modeline de güç veren ve DirectX 10.1 desteği sunan RV620 GPU'sunu kullanacağı belirtilen firma, giriş seviyesi sistemlere gelişmiş çoklu ortam özellikleri sunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamalara göre 880G'nin sahip olduğu entegre grafik işlem birimi, DVD Upscale özelliğine de sahip olacak ve bu sayede DVD videoların Full HD (1920x1200) çözünürlüğüne ölçeklendirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabileceği belirtilen entegre grafik işlem birimiyle gelecek yonga setine SB750 veya SB710 kod adlı güney köprülerinden biri eşlik edecek.

AMD'nin RS880 (880G) yonga setini yılın ikinci çeyreğinde duyurması bekleniyor.