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AMD'nin 880G yonga seti gelişmiş video özelliklerine sahip olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 880G yonga seti gelişmiş video özelliklerine sahip olacak
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Soket AM3 formundaki DDR3 işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayan AMD bir yandan da işlemcileri için yeni yonga setleri geliştirmeye devam ediyor. Mevcut ürün gamındaki en güncel çözüm olan 790GX'i geçtiğimiz Temmuz ayında pazara sunan firma, hem Soket AM3 hem de Soket AM2+ işlemcilerle kullanılması beklenen RS880 (880G) yonga setini yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunmayı planlıyor.

AMD'nin entegre grafik işlemcili yonga seti serisi dahilinde hazırladığı 880G'nin gelişmiş video yeteneklerine sahip söyleniyor. Yeni yonga setinde entegre grafik işlem birimi olarak Radeon HD 3450 modeline de güç veren ve DirectX 10.1 desteği sunan RV620 GPU'sunu kullanacağı belirtilen firma, giriş seviyesi sistemlere gelişmiş çoklu ortam özellikleri sunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamalara göre 880G'nin sahip olduğu entegre grafik işlem birimi, DVD Upscale özelliğine de sahip olacak ve bu sayede DVD videoların Full HD (1920x1200) çözünürlüğüne ölçeklendirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabileceği belirtilen entegre grafik işlem birimiyle gelecek yonga setine SB750 veya SB710 kod adlı güney köprülerinden biri eşlik edecek.

AMD'nin RS880 (880G) yonga setini yılın ikinci çeyreğinde duyurması bekleniyor.


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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler
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fatihcanery 10 yıl
master_evil
kardeşim öyle diyorsunda anakartın üzerinde 4870x2 mi bekliyorsun,sen anakart alacağında oyunları orta seviyede oynayabiliyorsun,simdiki yüz ikiyüzmilyonluk ekran kartının yapacağını anakartın chipseti yapıyor daha ne olsun*
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

master_evil
kardeşim öyle diyorsunda anakartın üzerinde 4870x2 mi bekliyorsun,sen anakart alacağında oyunları orta seviyede oynayabiliyorsun,simdiki yüz ikiyüzmilyonluk ekran kartının yapacağını anakartın chipseti yapıyor daha ne olsun*






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dennjS 10 yıl
890FX ten bi haber yok sanırıM?
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kuruwa 10 yıl
güney köprüsüne biraz itelerler ve 3 serisinden vazgeçip 4 serisi eklenirse yemede yanında yat
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showstopper41 10 yıl
Bu site de yer alan flash slaytlarda ECS nin 880G çipsetli anakartının bir kaç görüntüsü gözüme çarptı.
ecs.com.tw/...
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aoguz 10 yıl
Görünen o ki süper bir çipset olacak. Bir de linux sürücüleri daha sorunsuz olsa. Linux kullandığımdan doğrudan Nvidia'ya bakıyorum malesef..
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escape0121 10 yıl
Radeon HD 3450 yerine 4000serilerini bekliyoruz=)
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konsoldede 10 yıl
ya directx 11 cikiyor yakinda ne yapacam bu 10.1 i amd nin olsun
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dellino 10 yıl

Orjinalden alıntı: tefeci___

ya directx 11 cikiyor yakinda ne yapacam bu 10.1 i amd nin olsun


DX11'in geleceği doğru ama bu yonga anakartın entegre ekran kartı için yapılmış yani onboard bir ekran yongası.
Ve DX10.1 yongalı ilk anakart olma özelliğini taşıyor.
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tolgaciik 10 yıl
SB750 güney köprüsünün gücünü bilmeyen yok.. Bu ikili harikalar yaratabilir..
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