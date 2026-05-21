AMD, Nvidia’ya karşı büyük oynadı: Ryzen AI Halo ve Ryzen AI Max 400

Ryzen AI Halo fiyatı 3.999 dolar
AMD’nin Mac Mini boyutlarındaki yapay zeka sistemi Ryzen AI Halo, 3.999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. bu fiyat, Nvidia’nın Spark'ından 680 dolar daha düşük. Ön siparişlerin haziran ayında başlaması planlanıyor. Sistemin ilk konfigürasyonu, Ryzen AI Max+ 395 işlemci, 128 GB birleşik bellek ve 2 TB depolama alanı ile gelecek. AMD, Ryzen AI Max 400 ile donatılmış farklı konfigürasyonların da ilerleyen dönemde açıklanacağını belirtiyor.
AMD’nin hesaplamalarına göre günlük yaklaşık 6 milyon token işleyen bir geliştirici için aylık bulut işlem maliyeti yaklaşık 773 dolar seviyesine çıkabiliyor. Şirket, Ryzen AI Halo’nun bu senaryoda yaklaşık 6 ay içinde maliyetini çıkarabileceğini savunuyor. Daha yoğun kullanım tarafında ise aylık 2.253 dolar seviyesine ulaşan 18 milyon token senaryosunda Radeon R9700 Pro GPU’nun yaklaşık üç ay içinde kendini amorti edebileceği ifade ediliyor.
AMD’nin paylaştığı verilere göre Ryzen AI Halo, Linux altında çalışan bazı yapay zeka modellerinde DGX Spark’tan daha yüksek performans sunabiliyor. Şirket, GLM 4.7 Flash 30B modelinde saniye başına token üretiminde yüzde 14’e kadar avantaj sağlandığını, Qwen 3.6 35B modelinde ise yüzde 4 civarında üstünlük elde edildiğini söylüyor.
Ryzen AI Max 400 ile 192 GB birleşik bellek
AMD aynı zamanda “Gorgon Halo” ailesinin parçası olarak yeni nesil Ryzen AI Max 400 işlemcileri de tanıttı. Bu serinin en dikkat çekici özelliği ise 192 GB’a kadar birleşik bellek desteği sunması oldu. Böylece sistemler, yerel olarak 300 milyardan fazla parametreye sahip büyük dil modellerini (LLM) çalıştırabilecek.
AMD’nin açıkladığı Ryzen AI Max 400 ailesinde üç model yer alıyor:
- Ryzen AI Max+ PRO 495
- Ryzen AI Max+ PRO 490
- Ryzen AI Max+ PRO 485
Bu modeller mevcut Max 300 serisindeki çekirdek yapılarını koruyor ancak daha yüksek CPU ve GPU frekanslarıyla geliyor .
Yeni platformla birlikte kullanıcılar GPU tarafına 160 GB’a kadar VRAM ayırabilecek. Mevcut 128 GB sistemlerde bu değer maksimum 112 GB seviyesindeydi. AMD, bu yükseltmenin özellikle büyük yapay zeka modelleri ve çoklu ajan tabanlı iş akışları için ciddi avantaj sağlayacağını belirtiyor.
AMD, Ryzen AI Max PRO 400 işlemcili sistemlerin 2026’nın üçüncü çeyreğinde ASUS, HP ve Lenovo gibi büyük üreticiler tarafından piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni işlemciler yapay zekanın yanı sıra tasarım, simülasyon, mühendislik ve render işlemleri gibi profesyonel iş yüklerinde de iş istasyonu seviyesinde performans sunmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.engadget.com/2177687/amd-prices-its-ryzen-ai-halo-pc-at-dollar3999-unveils-ryzen-ai-max-400-chips/ https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-ryzen-ai-max-400-gorgon-halo-packs-up-to-192gb-of-unified-memory-refreshed-apu-uses-zen-5-and-rdna-3-5-and-can-clock-up-to-5-2-ghz Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.