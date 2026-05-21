AMD, Nvidia’ya karşı büyük oynadı: Ryzen AI Halo ve Ryzen AI Max 400

AMD, yapay zeka odaklı sistem pazarında Nvidia'ya doğrudan rakip olacak yeni çözümlerini duyurdu. Şirket, CES 2026'da ilk kez gösterdiği kompakt yapay zeka bilgisayarı Ryzen AI Halo için fiyat ve teknik detayları açıklarken aynı zamanda yeni nesil Ryzen AI Max 400 "Gorgon Halo" işlemcilerini de tanıttı. AMD'nin odağında bu kez bulut yerine tamamen yerel çalışan büyük yapay zeka modelleri bulunuyor.

Ryzen AI Halo fiyatı 3.999 dolar

AMD’nin Mac Mini boyutlarındaki yapay zeka sistemi Ryzen AI Halo, 3.999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. bu fiyat, Nvidia’nın Spark'ından 680 dolar daha düşük. Ön siparişlerin haziran ayında başlaması planlanıyor. Sistemin ilk konfigürasyonu, Ryzen AI Max+ 395 işlemci, 128 GB birleşik bellek ve 2 TB depolama alanı ile gelecek. AMD, Ryzen AI Max 400 ile donatılmış farklı konfigürasyonların da ilerleyen dönemde açıklanacağını belirtiyor.

Şirket, bu sistemi özellikle bireysel kullanıcılar için değil, yoğun yapay zeka geliştirme süreçleriyle çalışan profesyoneller ve geliştiriciler için konumlandırıyor. AMD'ye göre sürekli bulut tabanlı yapay zeka servislerine ödeme yapan geliştiriciler açısından yerel sistem kullanımı uzun vadede daha ekonomik hale geliyor.

AMD’nin hesaplamalarına göre günlük yaklaşık 6 milyon token işleyen bir geliştirici için aylık bulut işlem maliyeti yaklaşık 773 dolar seviyesine çıkabiliyor. Şirket, Ryzen AI Halo’nun bu senaryoda yaklaşık 6 ay içinde maliyetini çıkarabileceğini savunuyor. Daha yoğun kullanım tarafında ise aylık 2.253 dolar seviyesine ulaşan 18 milyon token senaryosunda Radeon R9700 Pro GPU’nun yaklaşık üç ay içinde kendini amorti edebileceği ifade ediliyor.

AMD'nin yeni sistemi doğrudan Nvidia'nın DGX Spark AI PC çözümünü hedef alıyor. Nvidia tarafındaki sistem şu anda yaklaşık 4.699 dolar fiyatla satılıyor. Ryzen AI Halo'nun önemli avantajlarından biri ise hem Windows hem de Linux desteği sunması. Nvidia DGX Spark ise yalnızca Linux çalıştırabiliyor.

Donanım tarafında Ryzen AI Halo, 50 TOPS NPU ve 40 hesaplama birimine sahip Radeon GPU ile geliyor. Nvidia'nın çözümü ise büyük ölçüde Blackwell GPU mimarisine dayanıyor. Her iki sistemde de 128 GB birleşik sistem belleği bulunuyor. AMD, bu kapasitenin büyük dil modelleri çalıştırmak için kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ayrıca bu bellek miktarı, güncel Mac Mini ve Mac Studio modellerinin sunduğu kapasitenin de üzerine çıkıyor.

AMD’nin paylaştığı verilere göre Ryzen AI Halo, Linux altında çalışan bazı yapay zeka modellerinde DGX Spark’tan daha yüksek performans sunabiliyor. Şirket, GLM 4.7 Flash 30B modelinde saniye başına token üretiminde yüzde 14’e kadar avantaj sağlandığını, Qwen 3.6 35B modelinde ise yüzde 4 civarında üstünlük elde edildiğini söylüyor.

Ryzen AI Max 400 ile 192 GB birleşik bellek

AMD aynı zamanda “Gorgon Halo” ailesinin parçası olarak yeni nesil Ryzen AI Max 400 işlemcileri de tanıttı. Bu serinin en dikkat çekici özelliği ise 192 GB’a kadar birleşik bellek desteği sunması oldu. Böylece sistemler, yerel olarak 300 milyardan fazla parametreye sahip büyük dil modellerini (LLM) çalıştırabilecek.

Yeni seri doğal olarak Zen 5 CPU mimarisi, RDNA 3.5 grafik mimarisi ve XDNA 2 NPU altyapısını kullanıyor. Teknik temel büyük ölçüde Ryzen AI Max 300 ailesiyle benzer olsa da saat hızları ve bellek kapasitesinde önemli artışlar bulunuyor.

AMD’nin açıkladığı Ryzen AI Max 400 ailesinde üç model yer alıyor:

Ryzen AI Max+ PRO 495

Ryzen AI Max+ PRO 490

Ryzen AI Max+ PRO 485

Bu modeller mevcut Max 300 serisindeki çekirdek yapılarını koruyor ancak daha yüksek CPU ve GPU frekanslarıyla geliyor .

Yeni platformla birlikte kullanıcılar GPU tarafına 160 GB’a kadar VRAM ayırabilecek. Mevcut 128 GB sistemlerde bu değer maksimum 112 GB seviyesindeydi. AMD, bu yükseltmenin özellikle büyük yapay zeka modelleri ve çoklu ajan tabanlı iş akışları için ciddi avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Serinin amiral gemisi olan Ryzen AI Max+ PRO 495, toplam 16 Zen 5 çekirdeği, 40 hesaplama birimli Radeon 8065S grafik birimi ve 55 TOPS yapay zeka işlem gücü sunuyor. İşlemci tarafında temel saat hızı 3.1 GHz, artırılmış frekans ise 5.2 GHz seviyesine çıkıyor. GPU frekansı da 3.0 GHz'e yükseltilmiş durumda. İşlemcinin temel TDP değeri 55W olarak belirlenirken yapılandırmaya göre bu değer 45W ile 120W arasında değişebiliyor.

AMD, Ryzen AI Max PRO 400 işlemcili sistemlerin 2026’nın üçüncü çeyreğinde ASUS, HP ve Lenovo gibi büyük üreticiler tarafından piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni işlemciler yapay zekanın yanı sıra tasarım, simülasyon, mühendislik ve render işlemleri gibi profesyonel iş yüklerinde de iş istasyonu seviyesinde performans sunmayı hedefliyor.

