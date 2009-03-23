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AMD'nin Phenom II X3 720 BE işlemcisi 6.1GHz'i gördü

10 yıl
18,9b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X3 720 BE işlemcisi 6.1GHz'i gördü
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Özellikle çarpana dikkat!

45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcilerinde özellikle hız aşırtma başarımı üzerinde duran ve gerçekleştirdiği etkinliklere davet ettiği profesyonel hız aşırtmacılar ile 6.5GHz'i gören AMD cephesinde LN2 (Sıvı Azot) gösterilerinin ardı arkası kesilmiyor.

Team China isimli Uzakdoğu merkezli hız aşırtma takımı, dördüncü çekirdeğinin açılailmesiyle popüler olan ve çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisiyle yaptıkları çalışmalarda 6GHz'in üzerine çıkarak dikkat çekici bir hıza ulaştılar.

Çalışmaları sırasında anakart olarak ASUS M4A79 Deluxe, 1GB DDR2 bellek ve Topower'ın 850 Watt'lık güç kaynağını kullanan profesyonel ekip, LN2 ile yapılan denemelerinde standart olarak 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 72 Black Edition işlemcisini 6161MHz'de çıkardılar.


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OverClocK1ng 10 yıl
Mr.kiLLerMan: Ne mutlu onlara.Ne işlerine yarayacak? {/quote]
Ne o zoruna mı gitti?
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Master_Evil 10 yıl
30.5
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test.test.teron 10 yıl
yorumlar şahane... hergün biraz daha soğur oldum bu forumdan...
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FRAPS 10 yıl

Orjinalden alıntı: test.test.teron

yorumlar şahane... hergün biraz daha soğur oldum bu forumdan...

Nereye gidiyorsun daha yeni gelmiştin
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ParaBende 10 yıl
@Mr. killerman
Bunu yaparken eğlenmiş olabilirler ve bu yaptıkları herşeye bedel , eğlenmenin ne olduğunu biliyorsanız dediklerimi anlarsanız herşeyde bir amaç güdmeyin birilerine nasıl laf sokarım diye düşünmeyin, bu dünyaya gelme amacınızı uygulayın yaşayın ve dostca geçinin , saygılar
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BuenoVentura 10 yıl
Amd degılde Mr.kiLLerMan guzel reklamını yapmıs , 6ghz"de arada kaynamıs.
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fatihcanery 10 yıl
bence süper değerler,amd phenom II SERİSİYLE BENCE BAŞARIYI YAKALADI
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yonex78 10 yıl
arkadaşlar bu bir rekor denemesi zaten günlük o hızda kullanamayacagın da kesin iyi bir hava veya su sogutucusu ile 4Ghz nin biraz üstüne çıkılabilir.
artı intel yapsaydı millet havalara çıkardı diyen arkadaşım bosuna kendini yorma yurdum insanı alışmış bu böyle gider at gözlüklerinden kurtulup objektif bakmayı ögrenmek için daha uzun bir evrim geçirmeleri lazım
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emre350z 10 yıl
@SY34
+1
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KANUNI61 10 yıl
natmaca============
bunu intel yapsaydı kim bilir offffff moffffffff===================
sonunakadar katılıyorum
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Promity 10 yıl
Çekirdeğin birini kıssalar 6.5 te olurmuş ben hava soğutma stock fanla 4.0ghz ı gördüm 1.45v la.
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natmaca 10 yıl
bunu intel yapsaydı kim bilir offffff moffffffff yazılırdı ismdi buralarda :) yurdum insanı iste - noktayı koymus ne islerine yarayacak :)
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StreamRolleR 10 yıl
tebrikler amd açıldı bu aralar mr.killerman sanada 2 lafım var hiç bir işlerine yaramayacak 2 sanane!....
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stradivardi 10 yıl
sıvı azot kendilerinin olsun kardeşim sıvı yada hava soğutmayla yap bi işe yarasın ego işte ne olacak
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