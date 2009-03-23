AMD'nin Phenom II X3 720 BE işlemcisi 6.1GHz'i gördü

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Özellikle çarpana dikkat!

45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcilerinde özellikle hız aşırtma başarımı üzerinde duran ve gerçekleştirdiği etkinliklere davet ettiği profesyonel hız aşırtmacılar ile 6.5GHz'i gören AMD cephesinde LN2 (Sıvı Azot) gösterilerinin ardı arkası kesilmiyor.

Team China isimli Uzakdoğu merkezli hız aşırtma takımı, dördüncü çekirdeğinin açılailmesiyle popüler olan ve çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisiyle yaptıkları çalışmalarda 6GHz'in üzerine çıkarak dikkat çekici bir hıza ulaştılar.

Çalışmaları sırasında anakart olarak ASUS M4A79 Deluxe, 1GB DDR2 bellek ve Topower'ın 850 Watt'lık güç kaynağını kullanan profesyonel ekip, LN2 ile yapılan denemelerinde standart olarak 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 72 Black Edition işlemcisini 6161MHz'de çıkardılar.