AMD'nin Radeon HD 4200 IGP'si hız aşırtma ile 1083MHz'e çıkartıldı

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının konuşulduğu grafik endüstrisinde dikkat çekici gelişmeler de yaşanmıyor değil. AMD-ATi tarafından entegre grafik birimi en güçlü çipset olarak lanse edilen 785G ile gelen DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 IGP'sinin çalışma frekansı hız aşırtma ile iki katın üzerinde arttırılarak 500MHz'den 1083MHz'e çıkartıldı.
Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden ECS'nin Black serisi altında hazırladığı A785GM-M modeliyle yapılan çalışmada HamidFULL rumuzlu kullanıcı entegre grafik biriminin çalışma frekansını 1083MHz'e çıkartarak bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Her ne kadar ECS'nin iligli modelinde IGP, Sideport teknolojisi ile donatılmış olmasa da elde edilen sonu bir hayli dikkat çekici.
Standart soğutucu ile kuzey köprüsünde voltajın 0.315v arttırılması ile ulaşılan 1GHz'lik saat hızında stabilitenin korunduğu ve örneğin 3DMark 2001 testinin tamamlanabildiği açıklandı.
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amd phenom X2 545 @ X4 b45
GA 785G 4200 o/b(Q750 mhz 512 ramden paylasıma ctım)
G-Skill 3x1 1600 mhz ddr3 ram
gibi bi sistemle assasins creed 800x600 diğer ayarlar full acık seri bi şekilde oynatıyor suan :D halen şoktayım :D
ben voltaj vermekten acımam.
1.34v verdim sanırım ama daha da verdiğimi hatırlıyorum. Üstüne fan koydum. Hiçbir şey olmaz. Zaten yansa bile pili söküp garantiye yollarken geri takınca bi şey olmaz.
illa rekor kırdırtacaksınız bana he :D kasmadan 950 yaptım , deneyip geliyorum 1090
biostar.com.tw/...
hexus.net/... (link alıntıdır)