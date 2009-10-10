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AMD'nin Radeon HD 4200 IGP'si hız aşırtma ile 1083MHz'e çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
39,6b
1
45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının konuşulduğu grafik endüstrisinde dikkat çekici gelişmeler de yaşanmıyor değil. AMD-ATi tarafından entegre grafik birimi en güçlü çipset olarak lanse edilen 785G ile gelen DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 IGP'sinin çalışma frekansı hız aşırtma ile iki katın üzerinde arttırılarak 500MHz'den 1083MHz'e çıkartıldı.

Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden ECS'nin Black serisi altında hazırladığı A785GM-M modeliyle yapılan çalışmada HamidFULL rumuzlu kullanıcı entegre grafik biriminin çalışma frekansını 1083MHz'e çıkartarak bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Her ne kadar ECS'nin iligli modelinde IGP, Sideport teknolojisi ile donatılmış olmasa da elde edilen sonu bir hayli dikkat çekici.

Standart soğutucu ile kuzey köprüsünde voltajın 0.315v arttırılması ile ulaşılan 1GHz'lik saat hızında stabilitenin korunduğu ve örneğin 3DMark 2001 testinin tamamlanabildiği açıklandı.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirisniz!


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oknglr 9 yıl
assasins creed 2 olcaktı o : )
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oknglr 9 yıl
ne kartmıs yahu :D
amd phenom X2 545 @ X4 b45
GA 785G 4200 o/b(Q750 mhz 512 ramden paylasıma ctım)
G-Skill 3x1 1600 mhz ddr3 ram
gibi bi sistemle assasins creed 800x600 diğer ayarlar full acık seri bi şekilde oynatıyor suan :D halen şoktayım :D
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retchop 9 yıl
1000 MHZ'yi geçemedim bir türlü. Çekirdek hızım 1000 MHZ, Ram hızım 850 MHZ. Bir 100 Mhz daha çıksam iyi olacak ama imkansız gibi.
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retchop 9 yıl
valla en son çekirdek hızını 975 mhz yaptım, DDR3 ramer de 850 mhz'de çalışıyor. Şu an Street Fighter IV'ü 1024 768'de orta ayarda 45 - 50 fsp'de aynuyorum. Şimdi yeni aldığım fanı kuzey köprüsüne takıp rekor deneyeceğim. Vereceğim voltajı. Bakalım ne olacak. hayırlısı.
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retchop 9 yıl
dj gamer 1085 mhz'ye nasıl yükselttin anlatabilir misin? Voltaj olarak ne verdin mesela?
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Sadece Sürücü 9 yıl

retchop
dj gamer 1085 mhz'ye nasıl yükselttin anlatabilir misin? Voltaj olarak ne verdin mesela?

ben voltaj vermekten acımam.
1.34v verdim sanırım ama daha da verdiğimi hatırlıyorum. Üstüne fan koydum. Hiçbir şey olmaz. Zaten yansa bile pili söküp garantiye yollarken geri takınca bi şey olmaz.
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bozkurt_arif 9 yıl
img309.yukle.tc/... bu tabloda kırmızı yazıyla yazılan kısımda bir aksilik var mı ? birde Gpu Clock kısmındakı degerlerımı yukseltecegım e.kartından performans alabılmek ıcın ?
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Bendeki de voltajsız 800 de çalışıyor. Bayağı da fark var. Gördüğüm en başarılı onboard.
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DH Misafiri 9 yıl
HD 4200 üzerinde yaptığım hızlandırma çalışmalarından çekirdek hızını 850 MHz çıkardım oyunlardaki FPS hızı gözle görülür derecede artı test etmek için NFS Sift'i ve son çıkan yamasını kurduktan sonra görüntü kalitesi 1400x800 medium sevisinde yaklaşık olarak 18-20 arasında fps değeri alabildim.
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metallurgy 9 yıl
kart o hızlara iyi çıkmış. helal olsun.
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Sadece Sürücü 9 yıl
artık rekor bende 1085mhz. 3d mark tamamladı.
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hiickimse 9 yıl

dj gamer

artık rekor bende 1085mhz


illa rekor kırdırtacaksınız bana he :D kasmadan 950 yaptım , deneyip geliyorum 1090
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retchop 9 yıl
Ben'de sideport destekli HD4200 var. Ben 850 MHZ'de sorunsuz çalıştırıyorum. 850 MHZ'ye yükselttikten sonra oyunlardaki FPS değerleri bir hayli arttı. Örneğin Street Fighter IV de 800*600 pikselde orta ayarlarda en fazla 25-30 arası fps alıyordum. 850'ye çıkınca saat hızı, 40-45 fps'ye yükseldi. Baya zevk vermeye başladı yani. Ben 1000 mhz'yi denedim ama voltaj vermeme rağmen sistem çakıldı. AYrıca çekirdek hızına hız aşırtma yapınca DDR3 belleğe hız aşırtma yapılamıyor. Yapınca çakılıyorsistem direk. İkisinden birini seçmek gerekiyor yani.
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dieforyou88 9 yıl
Suan alttaki anakarta sahibim ve sideport var güzel bi kart işlemcimide 1.9dan 2.7 ye kadar cıkartabildim ama ne olur olmaz diye 2.5 te bıraktım gayet iyi HD3650 model ekran kartımla iyi HD4200ü deneme fırsatım olmadı ama en kısa sürede denicem ;)
biostar.com.tw/...
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simplethinks 10 yıl
Çok iyi değer
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festina 10 yıl
hd3300 ile de deneselermiş ya ;)

hexus.net/... (link alıntıdır)
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