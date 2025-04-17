Android 12 ömrünü tamamladı, artık güncelleme gelmeyecek

Android 12 ve Android 12L yüklü cihazlar güvenlik güncellemesi almayacak
Google, her ay Android için güvenlik sorunlarını çözmeye yönelik yamalar yayınlıyor. Mart 2025 güvenlik yamasına kadar bu güncellemeler Android 12 ve daha yeni sürümlere geliyordu. Ancak Nisan 2025 güvenlik yaması, Android 12 ve Android 12L yüklü cihazları kapsamıyor.
Google, Android 12'yi 4 Ekim 2021’de, Android 12L’i 7 Mart 2022'de yayınladı. Şirket, yeni Android sürümünün yayınlanmasından sonra genellikle 3,5 yıl boyunca güvenlik yamalarını eski sürümlere sunuyor. Bu bağlamda, Android 12 ve 12L’e desteğin kesilmesi beklendik bir şey. Ancak, bu sürümleri hala kullananlar var. Bu arada, bu cihazlar Google uygulamaları ve Project Mainline modülleri için güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek ancak büyük olasılıkla Android’in temel sorunlarını düzelten başka güvenlik yamaları almayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde