Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 12 ömrünü tamamladı, artık güncelleme gelmeyecek

    Google, Nisan 2025 Android Güvenlik Bülteni'ni paylaştı. Dikkat çekici bir detay olarak; Android 12 ve 12L yüklü telefon ve tabletler için güvenlik güncellemeleri kesildi.
    google android 12 desteğini kesti Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android cihazlar için yayınladığı Nisan 2025 güvenlik yaması, Android 12 ve Android 12L sürümlerini desteklemiyor. Bu, Android 12 yüklü cihazlara desteğin resmi olarak kesildiği anlamına geliyor.

    Android 12 ve Android 12L yüklü cihazlar güvenlik güncellemesi almayacak

    Google, her ay Android için güvenlik sorunlarını çözmeye yönelik yamalar yayınlıyor. Mart 2025 güvenlik yamasına kadar bu güncellemeler Android 12 ve daha yeni sürümlere geliyordu. Ancak Nisan 2025 güvenlik yaması, Android 12 ve Android 12L yüklü cihazları kapsamıyor.

    Google, Android 12'yi 4 Ekim 2021’de, Android 12L’i 7 Mart 2022'de yayınladı. Şirket, yeni Android sürümünün yayınlanmasından sonra genellikle 3,5 yıl boyunca güvenlik yamalarını eski sürümlere sunuyor. Bu bağlamda, Android 12 ve 12L’e desteğin kesilmesi beklendik bir şey. Ancak, bu sürümleri hala kullananlar var. Bu arada, bu cihazlar Google uygulamaları ve Project Mainline modülleri için güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek ancak büyük olasılıkla Android’in temel sorunlarını düzelten başka güvenlik yamaları almayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg bulaşık makinesi yorumları arabayı stop ettikten sonra gelen hava sesi f1 vites nedir parolapara elektronik para ve ödeme hizmetleri a.ş nedir spinal anestezi sonrası baş ağrısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum