Android 17 ile Instagram, iPhone'lardaki deneyimi sunacak

Tam Boyutta Gör Google ve Meta, Instagram Android uygulamasında yıllardır süren olumsuz deneyimi düzeltmek için çalıştıklarını duyurdu. Android 17 ile duyurulan yeni Instagram özellikleriyle bilrikte deneyimin iPhone'lardaki ile aynı ve hatta daha iyi olacağı belirtildi.

Google, Android 17'yi tanıttı: İşte gelecek yeni özellikler 2 gün önce eklendi

Google, Meta ile iş birliği yaparak Instagram'a yeni özellikler getirdiğini duyurdu. Bunlar arasında daha gerçekçi ve canlı renkler için Ultra HDR çekim ve oynatma desteği, içerik üreticilerinin hareket halindeyken daha sabit videolar kaydetmelerine olanak tanıyan dahili video sabitleme ve Google'ın düşük ışık fotoğrafçılığı özelliklerini doğrudan Instagram kamerasına entegre edilmesi yer alıyor.

Android 17 ile Instagram'a gelen yenilikler

Google ayrıca, fotoğrafların ve videoların platformda yayınlandığında orijinal yüksek kalitelerini korumasını sağlamak için çekimden yüklemeye kadar olan sürecin tamamen yenilendiğini belirtti. Şirket, sonuçları yan yana test etti ve görüntü kalitesi, iPhone'dan yüklenenlere benzer, hatta daha iyi sonuçlar verdi.

Kamera yükseltmelerinin ötesinde, Instagram'ın Edits uygulaması da Android 17'ye özel bir dizi yapay zeka destekli araç kazanıyor. Bunlardan ilki, tek dokunuşla fotoğraf ve videoları iyileştirmek için cihaz içi yapay zekayı kullanan Akıllı Geliştirme. İkincisi ise, rüzgar, arka plan gürültüsü ve müzik dahil olmak üzere ayrı ayrı ses parçalarını tanımlayabilen ve izole edebilen Ses Ayrıştırma özelliği; böylece içerik üreticileri istedikleri sesleri öne çıkarıp istemediklerini kaldırabilecek.

Google, Android 17 ile yeni içerik oluşturma ve paylaşma yöntemleri de sunuyor. Bunlar arasında, kendinizi ve ekranı aynı anda kaydetmeyi kolaylaştıran Screen Reactions de yer alıyor.

