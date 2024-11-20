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    iPhone servis yok hatası nasıl çözülür? Apple telefonlarda şebeke sorunu çözümü

    iPhone servis yok hatası çözümünü arayanlar buraya! Özellikle yurt dışı iPhone telefonlarda şebeke sorunu nasıl çözülür, neden olur anlatıyoruz.                 

    iPhone’da servis yok hatası genellikle telefon hücresel ağa bağlanamadığında ortaya çıkar. Şebeke sorunu yaşanmasının çeşitli nedenleri olabilir; kapsama alanının zayıf olması, operatör ayarlarının güncel olmaması ya da iOS kaynaklı bir sorun olması… Peki, iPhone’a şebeke gelmiyor, servis yok sorunu yaşıyorsanız ne yapmalısınız?

    iPhone servis yok diyor ne yapmalıyım 📲

    iphone servis hatası çözüm yolları Tam Boyutta Gör
    Durum çubuğunda iPhone servis yok yazıyor veya aranıyor ifadesini görüyorsanız, telefonunuz hücresel bir ağa bağlı değildir. Bu durumda arama yapamaz ve aranamazsınız. İşte iPhone servis yok sorununun çözümü için yapabilecekleriniz ⬇️

    1️⃣ Kapsama alanında olup olmadığınızı kontrol edin

    iPhone servis yok hücresel veri ayarı Tam Boyutta Gör
    iPhone’unuzun servis sağlayıcısının size kapsama alanı sağlaması için baz istasyonunun bulunduğu bir alanda olmanız gerekir. Büyük bir binanın alt katlarındaysanız (hastane gibi) kırsal bir alandaysanız ya da metrodaysanız şebeke sorunu yaşayabilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki sinyal gücü çubuklarını kontrol edin. Hücresel veri ayarını açıp kapatmak, iPhone’un şebekeye bağlanmasına yardımcı olabilir. Mobil veri ayarı için şu adımları izleyin:
    1. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
    2. Hücresel’e dokunun
    3. Hücresel Veri’ye dokunun (Yeşilse açık, griyse kapalıdır)

    2️⃣ Operatör ayarlarının güncel olup olmadığına bakın

    servis yok iphone hatası çözümü operatör ayarı Tam Boyutta Gör
    Operatör ayarları, arama yapma, sesli mesajları kontrol etme ve veri kulanımına olanak tanıyan seçili ağa ilişkin önemli veriler içerir. Özellikle iPhone’da servis yok hatası alıyorsanız operatör ayarlarınızın güncel olduğundan emin olmanız önemlidir. Operatör tarafından sağlanan bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
    1. iPhone’unuzda Ayarlar’a gidin.
    2. Genel’e dokunun.
    3. Hakkında’ya dokunun.
    4. Operatör bir güncelleme verdiyse çıkacaktır.

    3️⃣ Uçak modunu açın ve kapatın

    iPhone servis yok çözümü uçak modunu kapat Tam Boyutta Gör
    Uçak modu, hücresel ve WiFi servisini devre dışı bırakır. Bu ayar açık kaldıysa, iPhone’da servis yok hatası alabilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde sinyal gücü çubuklarının göründüğü yerde bir uçak simgesi görüyorsanız telefon uçak modundadır. Ayarlar uygulamasına girip en üstte uçak moduna geçiş düğmesine dokunarak iPhone’u uçak moduna alabilirsiniz. Denetim Merkezi’nden de uçak modunu açıp kapatabilirsiniz:
    1. Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın.
    2. Uçak simgesine dokunun.
    3. Simge turuncu olduğunda uçak modu etkindir.
    4. Simge griyse uçak modu devre dışıdır.

    4️⃣ SIM kartı çıkarıp tekrar takın

    iPhone çekmiyor hatası çözümü sim kart Tam Boyutta Gör
    eSIM kullanmıyorsanız, SIM kartı kontrol etmenizde fayda var. iPhone servis yok hatası, SIM kartın algılanmaması durumunda da oluşabiliyor. SIM kartı çıkarıp tekrar taktığınızda, telefonunuz operatöre yeniden bağlanarak hizmeti yeniden sağlayabilir; tekrar arama yapabilir ve internete bağlanabilirsiniz. SIM kartı geçici olarak çıkarmak, herhangi bir hasar olup olmadığını görmenize de olanak tanır.

    5️⃣ Ağ ayarlarını sıfırlayın

    iPhone servis yok sorunu çözümü ağ ayarlarını sıfırla Tam Boyutta Gör
    Ağ ayarlarınız bozulduğundan, iPhone’da şebeke sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Ağ ayarlarını sıfırlamak için şu adımları izleyin:
    1. iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Genel’e dokunun.
    3. Altta iPhone’u Aktar veya Sıfırla’yı seçin.
    4. Sıfırla’ya dokunun.
    5. Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğine dokunun.

    6️⃣ WiFi Arama’yı açın

    iPhone şebeke sorunu çözümü wifi arama Tam Boyutta Gör
    Telefonun az çektiği ya da hiç çekmediği bir yerde oturuyorsanız, iPhone’un WiFi arama özelliğini açmanızı öneririz. Bu özellik, sinyal zayıfken veya kullanılamıyorken WiFi bağlantınız üzerinden arama yapabilmenizi ve aranabilmenizi sağlar. iPhone’da Wi-Fi ile aramayı açmak için şu adımları izleyin:
    1. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın.
    2. En altta Uygulamalar’a dokunun.
    3. Telefon’a girin.
    4. Wi-Fi ile Arama’ya dokunun.
    5. iPhone’da WiFi ile aramayı açın.

    7️⃣ iPhone’u yeniden başlatın

    iPhone servis yok hatası çözüm yolları Tam Boyutta Gör

    Uçak modunu açıp kapatmak gibi, iPhone’u yeniden başlatmak, telefonun operatörden yeni bir bağlantı talep etmesine neden olacaktır. iPhone’u yeniden başlatmak için şu adımları izleyin:

    1. Yan düğme ile birlikte ses açma veya ses kısma düğmesine basılı tutun.
    2. En üstte güç düğmesine basılı tutup sağa doğru sürükleyin.
    3. iPhone tamamen kapandıktan sonra Apple logosu çıkana kadar yan düğmeye basılı tutun.

    iPhone şebeke sorunu neden olur 📵

    iPhone’da servis yok” genellikle telefonun çekmediği bir bölgede bulunduğunuzda karşılaşabileceğiniz bir sorundur. iPhone şebeke sorunu donanımsal, yazılımsal ya da operatörünüzden kaynaklı olabilir. Ekranın üst kısmında “Servis yok” veya “Yalnızca acil durum” mesajı görüyorsanız, bunun olası nedenleri şunlardır:

    • Uçak modu açıktır
    • Operatör hizmet alanının dışındasınızdır
    • Operatörden kaynaklı bir sorun olabilir
    • SIM kart düzgün takılmamış ya da arızalı olabilir
    • Ağ ayarlarınızdan kaynaklanabilir
    • Bir iOS hatası (bug) olabilir
    • Donanımsal bir arıza olabilir

    iPhone’unuzda “servis yok” hatası aldığınızda telefon görüşmesi yapamaz veya aranamazsınız. Ekranın üstünde servis yok, sos veya yalnızca acil durum mesajını görüyorsanız, şebeke sorununu çözmek için burada iPhone servis yok hatası çözüm yollarını deneyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 19 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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