iPhone servis yok hatası nasıl çözülür? Apple telefonlarda şebeke sorunu çözümü

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iPhone’da servis yok hatası genellikle telefon hücresel ağa bağlanamadığında ortaya çıkar. Şebeke sorunu yaşanmasının çeşitli nedenleri olabilir; kapsama alanının zayıf olması, operatör ayarlarının güncel olmaması ya da iOS kaynaklı bir sorun olması… Peki, iPhone’a şebeke gelmiyor, servis yok sorunu yaşıyorsanız ne yapmalısınız?

Telefon SIM kartı okumuyor & SIM kart yok hatası çözümü 1 yıl önce eklendi

iPhone şebeke sorunu neden olur 📵 “iPhone’da servis yok” genellikle telefonun çekmediği bir bölgede bulunduğunuzda karşılaşabileceğiniz bir sorundur. iPhone şebeke sorunu donanımsal, yazılımsal ya da operatörünüzden kaynaklı olabilir. Ekranın üst kısmında “Servis yok” veya “Yalnızca acil durum” mesajı görüyorsanız, bunun olası nedenleri şunlardır: Uçak modu açıktır

Operatör hizmet alanının dışındasınızdır

Operatörden kaynaklı bir sorun olabilir

SIM kart düzgün takılmamış ya da arızalı olabilir

Ağ ayarlarınızdan kaynaklanabilir

Bir iOS hatası (bug) olabilir

Donanımsal bir arıza olabilir

iPhone’unuzda “servis yok” hatası aldığınızda telefon görüşmesi yapamaz veya aranamazsınız. Ekranın üstünde servis yok, sos veya yalnızca acil durum mesajını görüyorsanız, şebeke sorununu çözmek için burada iPhone servis yok hatası çözüm yollarını deneyebilirsiniz.

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iPhone servis yok hatası çözüm yolları