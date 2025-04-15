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    Anlık Bildirim

    Android 16 tabanlı One UI 8'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi eski modellerine dağıtmakta zorlanırken, diğer yandan Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni arayüze ait ilk görüntüler sızdırıldı.
    Android 16 tabanlı One UI 8'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi eski modellerine dağıtmakta zorlanırken, diğer yandan Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni arayüze ait ilk görüntüler sızdırıldı.

    Görsel açıdan hemen hemen aynı

    Galaxy Z Fold 6 üzerinde test edilen One UI 8, tasarımsal açıdan One UI 7 ile hemen hemen aynı görünüyor. Küçük görsel değişikliklerin yanında, galeri ve dosya yöneticisi uygulamalarında fark edilebilir değişiklikler bulunuyor. Tabi ilerleyen zamanlarda daha fazla değişikliğin gerçekleşmesi mümkün.

    Android 16 tabanlı One UI 8'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    One UI 8.0 ile ilgili en dikkate değer bilgi, Now Brief özelliğinin bu sürümle beraber eski cihazlara da gelecek olması. Samsung şimdilik bu özelliği Galaxy S25 serisine özel tutuyor.

    One UI 7 gibi büyük değişiklikler getirmeyeceğinden, One UI 8'in bu sefer fazla gecikme olmadan kullanıma sunulacağını bekliyoruz ve temenni ediyoruz.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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