Android 16 tabanlı One UI 8'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Görsel açıdan hemen hemen aynı
Galaxy Z Fold 6 üzerinde test edilen One UI 8, tasarımsal açıdan One UI 7 ile hemen hemen aynı görünüyor. Küçük görsel değişikliklerin yanında, galeri ve dosya yöneticisi uygulamalarında fark edilebilir değişiklikler bulunuyor. Tabi ilerleyen zamanlarda daha fazla değişikliğin gerçekleşmesi mümkün.
One UI 8.0 ile ilgili en dikkate değer bilgi, Now Brief özelliğinin bu sürümle beraber eski cihazlara da gelecek olması. Samsung şimdilik bu özelliği Galaxy S25 serisine özel tutuyor.
One UI 7 gibi büyük değişiklikler getirmeyeceğinden, One UI 8'in bu sefer fazla gecikme olmadan kullanıma sunulacağını bekliyoruz ve temenni ediyoruz.
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