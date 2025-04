Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi eski modellerine dağıtmakta zorlanırken, diğer yandan Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni arayüze ait ilk görüntüler sızdırıldı.

Görsel açıdan hemen hemen aynı

Galaxy Z Fold 6 üzerinde test edilen One UI 8, tasarımsal açıdan One UI 7 ile hemen hemen aynı görünüyor. Küçük görsel değişikliklerin yanında, galeri ve dosya yöneticisi uygulamalarında fark edilebilir değişiklikler bulunuyor. Tabi ilerleyen zamanlarda daha fazla değişikliğin gerçekleşmesi mümkün.

Tam Boyutta Gör

Samsung One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu: İşte nedeni? 21 sa. önce eklendi

One UI 8.0 ile ilgili en dikkate değer bilgi, Now Brief özelliğinin bu sürümle beraber eski cihazlara da gelecek olması. Samsung şimdilik bu özelliği Galaxy S25 serisine özel tutuyor.

One UI 7 gibi büyük değişiklikler getirmeyeceğinden, One UI 8'in bu sefer fazla gecikme olmadan kullanıma sunulacağını bekliyoruz ve temenni ediyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Android 16 tabanlı One UI 8'in ilk görüntüleri ortaya çıktı