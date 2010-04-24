Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı

Notebook Cooler Basic

Kasa ve güç kaynaklarıyla tanıdığımız Antec, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucularını duyurdu. Sıcak yaz günleri öncesinde dizüstü bilgisayarını daha serin çalıştırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Notebook Cooler Basic, Designer ve Mini isimli soğutucular, destek verdikleri dizüstü bilgisayar boyutu ve diğer özellikleriyle önemli farklılıklar içeriyorlar.

Antec'in yeni soğutucularından Notebook Cooler Basic, 27 x 270 x 240 mm boyutlarında ve 300 gram ağırlığında. Boyutu 14-inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlara destek veren Alüminyum yapılı soğutucuda fan kullanılmıyor ve pasif soğutma anlayışıyla sessiz ve serin bir kullanım deneyiminin sunulması hedefleniyor.

Notebook Cooler Designer ise 15-inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlarla kullanılabiliyor. 42 x 330 x 280 mm boyutlarında olan dizüstü bilgisayar soğutucusunda, 800 devir/dakika hızında çalışan ve 23dbA gürültü yaratan 110mm çapında fan kullanıyor ve ihtiyaç duyduğu gücü USB ara birimi üzerinden temin ediyor. Antec'in üçüncü modeli olan Notebook Cooler Mini ise 25 x 229 x 121 mm boyutlarında ve 200 gram ağırlığında. 17-inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilen soğutucu, 1200 devir/dakika hızlarında çalışan 80mm (23dbA gürültü yaratıyor) çapında fan kullanıyor.

Antec'in üç yıllık garanti ile satışa sunduğu yeni dizüstü bilgisayar soğutucularıdan Notebook Cooler Basic, 24.95$, Notebook Cooler Designer 39.95$, Notebook Cooler Mini ise 29.95$ seviyesinden fiyatlandırılmış durumda.

Notebook Cooler Designer

Notebook Cooler Mini