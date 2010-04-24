Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
1
1
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı
Tam Boyutta Gör
Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı
Tam Boyutta Gör

Notebook Cooler Basic

Kasa ve güç kaynaklarıyla tanıdığımız Antec, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucularını duyurdu. Sıcak yaz günleri öncesinde dizüstü bilgisayarını daha serin çalıştırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Notebook Cooler Basic, Designer ve Mini isimli soğutucular, destek verdikleri dizüstü bilgisayar boyutu ve diğer özellikleriyle önemli farklılıklar içeriyorlar.

Antec'in yeni soğutucularından Notebook Cooler Basic, 27 x 270 x 240 mm boyutlarında ve 300 gram ağırlığında. Boyutu 14-inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlara destek veren Alüminyum yapılı soğutucuda fan kullanılmıyor ve pasif soğutma anlayışıyla sessiz ve serin bir kullanım deneyiminin sunulması hedefleniyor.

Notebook Cooler Designer ise 15-inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlarla kullanılabiliyor. 42 x 330 x 280 mm boyutlarında olan dizüstü bilgisayar soğutucusunda, 800 devir/dakika hızında çalışan ve 23dbA gürültü yaratan 110mm çapında fan kullanıyor ve ihtiyaç duyduğu gücü USB ara birimi üzerinden temin ediyor. Antec'in üçüncü modeli olan Notebook Cooler Mini ise 25 x 229 x 121 mm boyutlarında ve 200 gram ağırlığında. 17-inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilen soğutucu, 1200 devir/dakika hızlarında çalışan 80mm (23dbA gürültü yaratıyor) çapında fan kullanıyor.

Antec'in üç yıllık garanti ile satışa sunduğu yeni dizüstü bilgisayar soğutucularıdan Notebook Cooler Basic, 24.95$, Notebook Cooler Designer 39.95$, Notebook Cooler Mini ise 29.95$ seviyesinden fiyatlandırılmış durumda.

Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı
Tam Boyutta Gör
Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı
Tam Boyutta Gör

Notebook Cooler Designer

Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı
Tam Boyutta Gör
Antec dizüstü bilgisayarlar için üç yeni soğutucu hazırladı
Tam Boyutta Gör

Notebook Cooler Mini


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1mpossible 9 yıl
şu iki modeli fan filtresi koymak çok mu maliyetli olurdu acaba XD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Nokia N97 mini video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim