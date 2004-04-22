Antec P160 ile en sessiz, en soğuk ve en fonksiyonel kasaya doğru

Dünyanın en önemli markalarından biri olan Antec'in en son kasası gerçekten diğer tüm kasaları her yönde solluyor. Alüminyum kasa parlatılmış ama çizilemiyecek ve parmak izi bırakmayacak kadarda ayna görüntüsünde değil. Soğutma konusunda ön tarafta ve arka tarafta 2 adet 120 mm fan içeriyor. Bu sayede ön taraftan emilen hava arka tarafa gidinceye kadar ısınıyor ve ordan da atılıyor. Bu fanlar büyük ve düşük devirli olduklarından hem yüksek derecede hava akımı sağlarken ses konusunda olabildiğince sessiz oluyorlar.

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Mesela üzerinde gelen fan 1600 devir/dakikada dönmekte 56 Cfm hava üflemekte ve 28 dBa ses düzeyine sahip. Tabii istenirse bu fan değiştirilip yerine 1000 devir dakikada bile dönen bir fan takılabilir. Tüm bunlarla beraber birde 12 cm'lik bir fanı olan güç kaynağı kullanırsanız toplam kasa dışına atılan hava yine rahat 60 cfm'i bulacaktır.

Bunun dışında ön tarafataki 120 mm'lik bir fan takma yeri için seçim size bırakılmış ve fan verilmemiş. Yine bizim tavsiyemiz 1000 devir/dakika hızında çalışan yada o seviyeye düşürülmüş bir fan. Bu fanın ön tarafı için yıkanabilir bir filtre geliyor ki bu gerçekten önemli bu sayede kasanıza giren tozları engellemiş ve olağan temizliğinizide kolaylaştırmış oluyorsunuz. Ön taraftaki fanın havalandırma delikleri ise oldukça yeterli ve çokda şık olmuş. Fanın takılış mekanizması yumuşak tampon görevi yapan plastik tutamaçlar ile yapıldığından titreşim olasığı ile gelen sesde yok olmuş sayılabilir.

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Ayrıca belirtmek gerek ki arka taraftaki fanın dış tarafa bakan ızgaraları petek dizaynlı ve dışa doğru bombeli olduğundan daha az ses yapıp daha çok hava geçirmeye müsaitler. Ön taraftaki fanın direkt çektiği hava disklere yöneliyor ve onları soğutuyor. Bilgisayarlarımızın en çabuk bozulan üyeleri disklerin soğuk tutulması uzun ömürlü yaşamları için oldukça önemli. Sabit disklerin takıldığı yerde oldukça gelişmiş. İlk olarak diskleri giriş çıkışları yan kapağa doğru olacak şekilde takıyorsunuz ve kızak şeklinde takılırken yumuşak tamponlarla titreşim sesi yapmaları engelleniyor.

Kasanın en hoş özelliklerinden biriside ön tarafın üstünde bulunan giriş çıkış ve sıcaklık lcd ekranının gösterildiği silindirik dönen yapı. Birincisi çoğu kişi kasayı yere koyduğundan önün altında kalan usb, kulaklık girişlerine erişmek normalde çok zor oluyor. Bu kasada ise yukarı bakan bir eğim bile verebildiğinizden birşeyleri takıp çıkartmak çok rahat. Kasanın toplam ağırlığı ise sadece 8 kilo.

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Sonra iki adet sıcaklık sensörünü istediğiniz yere yerleştirip onlardan gelen değerleri ön panelde okuyabiliyorsunuz. Mesela işlemci civarına bir tanesini bir tanesinide kasa sıcaklığını okumak için kullanabilirsiniz. Yada kasa havalandırmasını kontrol etmek için birisini hava girişine birisinide hava çıkışına ekleyip girin çıkan hava sıcaklığına bakıp havalandırmanın yeterli olup olmadığına karar verebilirsiniz.

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Kasanın ön tarafının görüntüsü bozulmasın diye açılır kapanın CD/DVD/RW kapakları eklemişler. Bu tür kapaklar kendiliğinden açılır ve üzerindeki düğmeler esas cd-rom'un düğmesine basacak şekilde ayarlanmış. CD-Rom üzerindeki ışıkları görebilmek için ise altta uzun şeffaf bir plastik ayrılmış ki rahatça ne oluyor görebiliyorsunuz. Yurt dışında 106$'a kadar bu kasa bulunabiliyor yani çokda ucuz. Bu özelliklerin dışında daha bahsedemediğim bir çok güzel özellik mevcut onlara bakmak için bazı incelemeler ;