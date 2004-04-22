Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Antec P160 ile en sessiz, en soğuk ve en fonksiyonel kasaya doğru

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
1,6b
1
3
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en önemli markalarından biri olan Antec'in en son kasası gerçekten diğer tüm kasaları her yönde solluyor. Alüminyum kasa parlatılmış ama çizilemiyecek ve parmak izi bırakmayacak kadarda ayna görüntüsünde değil. Soğutma konusunda ön tarafta ve arka tarafta 2 adet 120 mm fan içeriyor. Bu sayede ön taraftan emilen hava arka tarafa gidinceye kadar ısınıyor ve ordan da atılıyor. Bu fanlar büyük ve düşük devirli olduklarından hem yüksek derecede hava akımı sağlarken ses konusunda olabildiğince sessiz oluyorlar.

Antec P160 ile en sessiz, en soğuk ve en fonksiyonel kasaya doğru
Tam Boyutta Gör

Mesela üzerinde gelen fan 1600 devir/dakikada dönmekte 56 Cfm hava üflemekte ve 28 dBa ses düzeyine sahip. Tabii istenirse bu fan değiştirilip yerine 1000 devir dakikada bile dönen bir fan takılabilir. Tüm bunlarla beraber birde 12 cm'lik bir fanı olan güç kaynağı kullanırsanız toplam kasa dışına atılan hava yine rahat 60 cfm'i bulacaktır.

Bunun dışında ön tarafataki 120 mm'lik bir fan takma yeri için seçim size bırakılmış ve fan verilmemiş. Yine bizim tavsiyemiz 1000 devir/dakika hızında çalışan yada o seviyeye düşürülmüş bir fan. Bu fanın ön tarafı için yıkanabilir bir filtre geliyor ki bu gerçekten önemli bu sayede kasanıza giren tozları engellemiş ve olağan temizliğinizide kolaylaştırmış oluyorsunuz. Ön taraftaki fanın havalandırma delikleri ise oldukça yeterli ve çokda şık olmuş. Fanın takılış mekanizması yumuşak tampon görevi yapan plastik tutamaçlar ile yapıldığından titreşim olasığı ile gelen sesde yok olmuş sayılabilir.

Antec P160 ile en sessiz, en soğuk ve en fonksiyonel kasaya doğru
Tam Boyutta Gör

Ayrıca belirtmek gerek ki arka taraftaki fanın dış tarafa bakan ızgaraları petek dizaynlı ve dışa doğru bombeli olduğundan daha az ses yapıp daha çok hava geçirmeye müsaitler. Ön taraftaki fanın direkt çektiği hava disklere yöneliyor ve onları soğutuyor. Bilgisayarlarımızın en çabuk bozulan üyeleri disklerin soğuk tutulması uzun ömürlü yaşamları için oldukça önemli. Sabit disklerin takıldığı yerde oldukça gelişmiş. İlk olarak diskleri giriş çıkışları yan kapağa doğru olacak şekilde takıyorsunuz ve kızak şeklinde takılırken yumuşak tamponlarla titreşim sesi yapmaları engelleniyor.

Kasanın en hoş özelliklerinden biriside ön tarafın üstünde bulunan giriş çıkış ve sıcaklık lcd ekranının gösterildiği silindirik dönen yapı. Birincisi çoğu kişi kasayı yere koyduğundan önün altında kalan usb, kulaklık girişlerine erişmek normalde çok zor oluyor. Bu kasada ise yukarı bakan bir eğim bile verebildiğinizden birşeyleri takıp çıkartmak çok rahat. Kasanın toplam ağırlığı ise sadece 8 kilo.

Antec P160 ile en sessiz, en soğuk ve en fonksiyonel kasaya doğru
Tam Boyutta Gör

Sonra iki adet sıcaklık sensörünü istediğiniz yere yerleştirip onlardan gelen değerleri ön panelde okuyabiliyorsunuz. Mesela işlemci civarına bir tanesini bir tanesinide kasa sıcaklığını okumak için kullanabilirsiniz. Yada kasa havalandırmasını kontrol etmek için birisini hava girişine birisinide hava çıkışına ekleyip girin çıkan hava sıcaklığına bakıp havalandırmanın yeterli olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Antec P160 ile en sessiz, en soğuk ve en fonksiyonel kasaya doğru
Tam Boyutta Gör
 
Antec P160 ile en sessiz, en soğuk ve en fonksiyonel kasaya doğru
Tam Boyutta Gör

Kasanın ön tarafının görüntüsü bozulmasın diye açılır kapanın CD/DVD/RW kapakları eklemişler. Bu tür kapaklar kendiliğinden açılır ve üzerindeki düğmeler esas cd-rom'un düğmesine basacak şekilde ayarlanmış. CD-Rom üzerindeki ışıkları görebilmek için ise altta uzun şeffaf bir plastik ayrılmış ki rahatça ne oluyor görebiliyorsunuz. Yurt dışında 106$'a kadar bu kasa bulunabiliyor yani çokda ucuz. Bu özelliklerin dışında daha bahsedemediğim bir çok güzel özellik mevcut onlara bakmak için bazı incelemeler ;


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 15 yıl
Ne yazık ki aynı fiyata daha iyisini alamazsın. Türkiye'ye ise getiren firma Escort ama kendileri ürünler çok pahalı olduğundan bir türlü ciddi satış rakamına ulaşıp sürekli olarak yeni modelleri getiremediler ve son zamanlarda Antec bulmak imkansız oldu.
Escort ile bağlantıya geçip bu sitede gördüm diyip isteyebilirsiniz ama aylar alabilir gelmesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenomenhaa 15 yıl
Bencede çok başarılı bir kasa yapmış Antec çok beyendim [clps]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arthur 15 yıl
Kasanın tasarımı çok hoş olmuş ve ön panel de gayet iyi duruyo.İç tasarımı zaten konuşmak hata olur.
Selamlarrrr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim