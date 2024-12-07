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    Arabadan şebekeye deşarj AC şarj aletlerine geliyor

    Elektrikli otomobilinizi kullanmadığınız zamanlarda şarj istasyonuna takarak şebekeyi beslemesi karşılığında para kazandırmasını ister misiniz?                  
    Arabadan şebekeye deşarj AC şarj aletlerine geliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların şebekemizi çökerteceğini düşünenlere kötü haber: Elektrikli araçlar şebekemizin daha dayanıklı, temiz ve ucuz olması için hizmet verecek. Bunu da şarja takılı olduklarında çift yönlü elektrik akışı sağlayarak yapacaklar.

    Aslında V2G (vehicle to grid) yani araçtan şebekeye doğru akan elektrik teknolojisi şimdiye kadar dünyanın bazı yerlerinde kullanıldı fakat bunu kullanan soket CHAdeMO DC (Doğru Akım) olduğu için sadece Nissan Leaf tipi araçlarda destekleniyordu. Halbu ki dünyamızda artık CCS tipi soket standardını kullanıyoruz. Fakat şimdiye kadar bu soket tipi resmi olarak çift taraflı akışa izin vermiyordu. Son güzel haberlere göre 2025 yılında destek gelecek ve CCS üzerinden AC yani alternatif akım ile çift yönlü akım sağlanacak. 

    Üstelik DC şarj sistemleri çok pahalı olduğu için altyapı yatırımı çok yüksek oluyordu ama çift yönlü AC bir şarj aletinin tek yönlü kadar ucuz olması bekleniyor. 

    Bu sayede siz garaja aracınızı bıraktığınızda araç önce kendini şarj edecek sonra sokete bağlı kalırken şebekenin ani bir elektrik artışına ihtiyaç duyduğu anda bu şekilde şebekeye elektrik sağlayacak. Bu sayede şebeke çok yüksek bedellerle anlık hizmete girecek bataryalara ya da doğalgaz çevrim santrallerine para harcamak yerine sizden kiralama yapacak.

    Arabadan şebekeye deşarj AC şarj aletlerine geliyor Tam Boyutta Gör

    Fosil yakıt kullanımını azaltıyor

    Bir başka kullanım alanı ise fosil bazlı yakıtların kullanımını azaltması olacak. Biz dahil tüm dünya şebekeleri en yüksek kullanım yapıldığı saatlerde mecburen anında elektrik elde etmek için en pahalı olan doğalgaz çevrim santrallerine güveniyor. Fakat doğalgaz yakmak hem çevreci değil hem de artık çok pahalı. Sadece akşam saatlerinde 3-4 saatlik bir kullanım için devasa santraleri hazırda bekletmek ve işletmek, buradan üretilen elektriğin birim fiyatının aşırı yüksek olmasına neden oluyor.

    İngiltere'de test edilecek

    İngiltere’de Eylül 2024’de başlayıp Mart 2025’de bitecek deneme sürecinde bu teknoloji çift yönlü özel AC şarj aletleri üzerinden yapılacak ve bildiğimiz birçok standart modeli kapsayacak. 

    Kimler başvurabilecek?

    Bu sisteme Kia, Hyundai ve MG olan araç listesinden en az iki araca sahip olanlar başvurabilecek. Sistemde araçların artık sadece şarj olurken şebekeye bağlı kalması beklenmediği ve sonrasında da hazır beklerken soketin takılı olması nedeniyle JLR firmasının çift yönlü 7 kW gücünde çift soketli bir şarj istasyonu kullanılacak. 

    Crowdcharge firmasının başını çektiği proje İngiltere devletinden de finansal destek görmüş durumda. Belki de esas merak ettiğiniz şey aracımı bu şekilde bağlarsam elektrik faturam ne kadar düşer diye olabilir. Bunun cevabı biraz karışık olsada yılda 150£ ile 500£ arası yani 7 bin ile 22 bin TL arası indirim sağlanabileceği söyleniyor. Tabii İngiltere’de elektrik fiyatlarının bizden pahalı olduğu dolayısıyla biz de daha az olabileceğinide ekleyelim.

    İngiltere’de 1 milyonun üzerinde araç bulunuyor. Bu araçların ortalama 50 kWh bataryaları olsa 50 milyon kWh yada 5.000 MWh veya başka deyişle 5 GWh’lik depolama hali hazırda mevcut. Anlık güç olarak ise 11 kW ile bir araçtan güç çekilirse 1.1 GW gücünde enerji geri çekilebilir. Bu da bir nükleer reaktör kadar güç demek. Tabii ki "hepsi aynı anda mı bağlanır?" diyebilirsiniz ama İngiltere’deki 33 milyon araba mevcut. Bunların hepsi dönüşürse 1/33’ünün anlık olarak bağlı olması çok yüksek bir ihtimal.

    Burada önemli olan biz dahil her ülkede hemen yasal düzenlemelerin yapılması ve bu konuda size hizmet vermek isteyen firmaların önünün açılması gerek. Bu sayede şarj istasyonu, elektrik şebekesi işleticisi ve elektik dağıtım şirketi arasındaki ilişkinin kurulması gerek.

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