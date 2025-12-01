AnTuTu açıkladı: Kasım 2025'in en güçlü Android telefonları

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon performans testleriyle tanınan AnTuTu, Kasım 2025’in en güçlü Android cihazlarını açıkladı. 1-30 Kasım tarihleri arasında toplanan verilere göre, Red Magic 11 Pro+ amiral gemisi sınıfında zirveye yerleşti. Peki, amiral gemisi ve orta segment telefonlar arasında hangi modeller öne çıktı? Gelin, Kasım ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

AnTuTu verilerine göre, amiral gemisi tarafındaki zirve yine Red Magic 11 Pro+ modelinin oldu. 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile test edilen cihaz, 4.105.121 puan elde ederek ilk sırayı aldı. Listenin ikinci sırasında OPPO Find X9 Pro'nun uydu iletişim destekli versiyonu 4.006.704 puanla yer alırken, üçüncü sırada vivo X300 Pro’nun yine uydu destekli modeli 4.004.589 puana ulaştı. Snapdragon 8 Gen 5 platformunu temel alan iQOO 15 modeli ise 3.998.037 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

Tam Boyutta Gör Listenin devamında Honor Magic 8 Pro (3.976.558), realme GT8 Pro (3.949.528), Honor Magic 8 (3.925.304), OnePlus 15 (3.855.366), OPPO Find X9 (3.827.302) ve Redmi K90 Pro Max (POCO F8 Ultra) (3.768.077) modelleri bulunuyor.

Kasım ayının en güçlü Android telefonları

Red Magic 11 Pro+ OPPO Find X9 Pro (Uydu versiyonu) vivo X300 Pro (Uydu versiyonu) iQOO 15 Honor Magic 8 Pro realme GT8 Pro Honor Magic 8 OnePlus 15 OPPO Find X9 Redmi K90 Pro Max

Orta segment tarafında tablo yine MediaTek işlemcilerinin ağırlığıyla şekillenmiş durumda. İlk sırayı Dimensity 8450’li OPPO Reno15 Pro 2.133.069 puanla aldı. Yine aynı yonga setini kullanan OPPO Reno15 modeli 2.118.556 puanla ikinci sırada yer aldı. Dimensity 8400-Max işlemcili Realme Neo7 SE ise 2.032.756 puan ile üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sırada Dimensity 8400 tam sürüm çipine sahip iQOO Z10 Turbo (2.001.912), beşinci sırada ise OPPO K13 Turbo 5G (1.953.888) bulunuyor. İlk 10’un kalanında vivo Y300 GT, Redmi Turbo 4, realme GT Neo6 SE, OPPO Reno14 Pro ve OPPO Reno14 modelleri listede yer aldı.

Orta segment en güçlü telefonlar

OPPO Reno15 Pro OPPO Reno15 realme Neo7 SE iQOO Z10 Turbo OPPO K13 Turbo 5G vivo Y300 GT Redmi Turbo 4 realme GT Neo6 SE OPPO Reno14 Pro OPPO Reno14

