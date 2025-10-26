Xiaomi HyperOS 3 küresel dağıtımı başladı: Hangi cihaz, ne zaman güncelleme alacak?

Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesinin yakında küresel olarak sunulacağını duyurdu. Yeni Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro, ilk güncellemeyi alacak cihazlar olacak. Kısa bir süre sonra da Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra ve Poco F7 serisi gibi cihazlar güncellenecek.
HyperOS 3 global güncelleme takvimi
Ekim - Kasım 2025 arası güncellenecek cihazlar
Telefonlar
- Xiaomi 15T ve 15T Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14, 14 Pro ve 14 Pro+
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7
Tabletler
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
Giyilebilir
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Xiaomi Smart Band 10
Kasım - Aralık 2025 arası güncellenecek cihazlar
Telefonlar
- Xiaomi 14, 14 Ultra
- Xiaomi 14T, 14T Pro
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6, F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6, M6 Pro
- POCO C75
Tabletler
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2
Aralık 2025 - Mart 2026 arası güncellenecek cihazlar
Telefonlar
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T, 13T Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12, 12 Pro
- Xiaomi 12T Pro
- POCO F5, F5 Pro
- POCO X6
- POCO M7 Pro
- POCO C85
- REDMI Note 14, 14S
- REDMI Note 13, 13 Pro, 13 Pro+
- REDMI 15C
Tabletler
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7
- POCO Pad
