AOC tasarımıyla dikkat çeken yeni monitörünü duyurdu: iF23

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Monitör üreticisi AOC, tasarıma önem vere kullanıcılar için hazırladığı iF23 isimli yenim odelini satışa sunuyor. İlk defa Tüketici Elektroniği 2010 fuarında lanse edilen 23-inç boyutundaki yeni monitör, Apple iPad ile bir kez daha gündeme gelen IPS panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 6ms, parlaklık seviyesi 250 cd/m2 ve karşıtlık oranı 100,000:1 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanırken, üzerinde doğal HDMI çıkışına yer verilmediğini görüyoruz.

Dijital fotoğraf çerçevesi tarzındaki tasarımıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan AOC iF23, üç yıllık garanti ve 370 dolar civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.