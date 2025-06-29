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    Uygun fiyatlı 2K 260Hz AOC oyuncu monitörü Q27G41ZE tanıtıldı

    AOC, uygun fiyatlı yeni Q27G41ZE oyun monitörüyle 2K çözünürlük ve 260Hz yenileme hızını bir araya getiriyor. İşte teknik özellikler ve kullanıcı odaklı detaylar:

    Uygun fiyatlı 2K 260Hz AOC oyuncu monitörü Q27G41ZE tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AOC, rekabetçi oyunculara hitap eden yeni 27 inç oyun monitörü Q27G41ZE modelini Çin'de piyasaya sürdü. Fast IPS panel teknolojisiyle donatılan bu model, yüksek tazeleme hızları, düşük tepki süresi ve geniş renk kapsamını yalnızca 150 dolarlık lansman fiyatıyla sunarak dikkat çekiyor. 

    AOC’nin yeni monitörü, G-Sync ve FreeSync desteğiyle geliyor: İşte özellikleri

    Yeni Q27G41ZE, 2560×1440 piksel çözünürlük sunan 27 inçlik bir Fast IPS panel ile geliyor. Bu panel, DisplayPort üzerinden hız aşırtma ile 260Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. Ancak AOC, bu frekansta kararsızlık yaşanması durumunda kullanıcıların 240Hz’e geri dönmesini öneriyor. Gri tondan gri tona yalnızca 1ms tepki süresi sunan cihaz, MPRT (Moving Picture Response Time) değeriyle de 0,3ms'lik tepki hızına ulaşarak hızlı sahnelerde net görüntü vadediyor.

    Oyun deneyimini iyileştirmek adına Adaptive-Sync teknolojisiyle gelen monitör, hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync ile uyumlu çalışıyor. Ekran, HDR10 desteği ve 300 nitlik tepe parlaklıkla daha gerçekçi renkler sunarken; DCI-P3 renk gamının %94’ünü, sRGB alanının ise %99,9’unu kapsayan paneli sayesinde yüksek renk doğruluğu sağlıyor. Fabrika çıkışında Delta E < 2 kalibrasyon değeri, monitörün renk tutarlılığını profesyonel seviyeye taşıyor. Ayrıca altı eksenli renk ayarıyla kullanıcılar kendi tercihlerine göre görüntüleri kişiselleştirebiliyor.

    Uygun fiyatlı 2K 260Hz AOC oyuncu monitörü Q27G41ZE tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AOC Q27G41ZE, uzun süreli kullanımda göz sağlığını korumaya yönelik de birçok özellikle donatılmış. Donanım düzeyinde düşük mavi ışık filtresi, titreşimsiz (flicker-free) DC karartma teknolojisi ve okuma, ofis, web gezintisi gibi farklı kullanım senaryolarına özel hazır görüntü modları bu deneyimi destekliyor. MBR Sync teknolojisi ise hareketli görüntülerde bulanıklığı azaltırken, yapay zekâ destekli keskin nişancı yakınlaştırma özelliği ekranın merkezini üç kata kadar büyütebiliyor. 

    Bağlantı noktaları arasında bir HDMI 2.0 portu, bir DisplayPort 1.4 ve 3,5 mm ses çıkışı bulunuyor. Cihaz, 100x100 mm VESA duvar montaj desteği ile gelirken, -5° ile 23° arasında eğim ayarı ve dönüş desteği sunan ergonomik bir standa sahip. Son olarak standlı ağırlığı 3,84 kg, standsız ise 3,45 kg olan monitör, minimalist çizgilere sahip kırmızı vurgulu modern tasarımıyla hem şıklık hem de işlevsellik sunuyor.

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