AOC, 250Hz yenileme hızına sahip kavisli oyuncu monitörünü satışa sundu

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AOC, geniş ekran ve yüksek performansı bir araya getiren yeni oyuncu monitörü CU34G3Z modelini duyurdu. 34 inç boyutundaki bu kavisli ekran, lansmana özel 250 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı. Normal satış fiyatı ise 278 dolar olarak belirlendi.

Monitör, 3440×1440 çözünürlükte WQHD Fast VA panelle geliyor. 21:9 oranı ve 1500R kavisli yapısıyla oyunlarda daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor. 250Hz’e kadar çıkabilen yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve ekran yırtılmalarını önleyen Adaptive-Sync desteğiyle hızlı sahnelerde büyük avantaj sağlıyor.

Renk performansı tarafında da oldukça iddialı. sRGB’nin yüzde 99’unu, DCI-P3’ün yüzde 93’ünü kapsayan ekran; 10 bit renk derinliği ve fabrika çıkışlı kalibrasyonuyla öne çıkıyor. Göz yorgunluğunu azaltan düşük mavi ışık modu ve titreşimsiz DC karartma teknolojisi de mevcut.

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HDR10 desteğiyle görüntülerde kontrast ve parlaklık artarken, oyun modları sayesinde karanlık sahnelerde görünürlük artırılabiliyor. Ayrıca özelleştirilebilir nişangah ve renk ayarı gibi detaylar da unutulmamış.

Bağlantı tarafında ise iki HDMI 2.0, iki DisplayPort 1.4 ve bir kulaklık girişi bulunuyor. PIP ve PBP özellikleri sayesinde aynı anda birden fazla kaynakla çalışmak mümkün. Ergonomik ayarlanabilir stand ve kablo yönetimi desteği de kullanıcı konforunu artırıyor.

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Monitör Haberleri

AOC, 250Hz yenileme hızına sahip kavisli monitörünü satışa sundu

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