Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AOC, 250Hz yenileme hızına sahip kavisli oyuncu monitörünü satışa sundu

    AOC, 34 inçlik yeni oyuncu monitörü CU34G3Z ile ultra geniş ekran ve yüksek performansı bir araya getiriyor. Peki yeni model nasıl bir donanım sahip? İşte monitörün tüm özellikleri ve fiyatı.

    AOC, 250Hz yenileme hızına sahip kavisli monitörünü satışa sundu Tam Boyutta Gör

    AOC, geniş ekran ve yüksek performansı bir araya getiren yeni oyuncu monitörü CU34G3Z modelini duyurdu. 34 inç boyutundaki bu kavisli ekran, lansmana özel 250 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı. Normal satış fiyatı ise 278 dolar olarak belirlendi.

    Monitör, 3440×1440 çözünürlükte WQHD Fast VA panelle geliyor. 21:9 oranı ve 1500R kavisli yapısıyla oyunlarda daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor. 250Hz’e kadar çıkabilen yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve ekran yırtılmalarını önleyen Adaptive-Sync desteğiyle hızlı sahnelerde büyük avantaj sağlıyor.

    Renk performansı tarafında da oldukça iddialı. sRGB’nin yüzde 99’unu, DCI-P3’ün yüzde 93’ünü kapsayan ekran; 10 bit renk derinliği ve fabrika çıkışlı kalibrasyonuyla öne çıkıyor. Göz yorgunluğunu azaltan düşük mavi ışık modu ve titreşimsiz DC karartma teknolojisi de mevcut.

    HDR10 desteğiyle görüntülerde kontrast ve parlaklık artarken, oyun modları sayesinde karanlık sahnelerde görünürlük artırılabiliyor. Ayrıca özelleştirilebilir nişangah ve renk ayarı gibi detaylar da unutulmamış.

    Bağlantı tarafında ise iki HDMI 2.0, iki DisplayPort 1.4 ve bir kulaklık girişi bulunuyor. PIP ve PBP özellikleri sayesinde aynı anda birden fazla kaynakla çalışmak mümkün. Ergonomik ayarlanabilir stand ve kablo yönetimi desteği de kullanıcı konforunu artırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fenerbahçe orduevi katkılı kubar lazer renkli yazıcı tavsiye scanning and repairing drive kyk nöbetçi yurt başvurusu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum