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Apacer'in yeni belleği Acer Aspire One'ı hedef alıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apacer'in yeni belleği Acer Aspire One'ı hedef alıyor
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Bellek üreticisi Apacer, Acer'ın netbook segmentinde yer alan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarı Aspire One için hazırladığı yeni bellek çözümlerini duyurdu. Bilindiği üzere netbooklar boyut ve maksimum taşınabilirlik göz önüne alınarak hazırlandığı için konfigürasyon nokasında kimi kullanıcılar için yetersi gelebiliyorlar.

Apacer de işte bu noktadan yola çıkarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın Aspire One modeli için yeni bir DDR2 bellek modülü hazırladı. SO-DIMM formunda yani standart belleklere göre boyut anlamında daha küçük olan yeni modülün 512MB veya 1GB kapsiteli iki farklı varyasyonu bulunuyor.

Aynı segmentte yer alan dğer bellek çözümlerine göre %12'ye varan orada daha az güç tüketen bellek modülü 1.6-1.8v arası gerilimle çalışıyor.Ayrıca saat hızı 667MHz olarak belirlenen yeni bellek CAS5 değerleriyle geliyor. Acer Aspire One için hazırlanan iki farklı ve iki farklı kapasite alternatifi bulunan belleğin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekelnirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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max975 11 yıl
çok iyi bir gelişme ama eğer fiyat çok olursa kötü[>:]
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