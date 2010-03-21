Apple, eğitim kurumları ve eğitimciler için toplu iPad alımlarında indirim uyguluyor

Apple, eğitim kurumları ve eğitimciler için hazırladığı indirim doğrultusunda 10'lu iPad setlerini belirli bir indirim ile satacağını duyurdu. Apple'ın duyurusunu yaptığı toplu iPad alımındaki indirime göre set içindeki her bir iPad'in 20$ indirimle satılacağı ve AppleCare koruma programının da pakete ilave edilmesi durumunda bu indirimin 40$ olacağı söyleniyor. Tek paket halinde satılacak iPad setinde, 10 adet iPad, 10 adet Usb-Dock bağlantı kablosu, 10 adet güç kablosu ve 1 adet kullanım kılavuzu bulunuyor.

Apple'ın hazırladığı iPad setlerinin fiyat listesi şu şekilde oluşuyor:

iPad Wi-Fi (16GB) $4,790

iPad Wi-Fi (16GB) AppleCare koruma programı 5,580$

iPad Wi-Fi (32GB) $5,790

iPad Wi-Fi (32GB) AppleCare koruma programı 6,580$

iPad Wi-Fi (64GB) $6,790

iPad Wi-Fi (64GB) AppleCare koruma programı 7,580$