Apple, iBook Store'a 30.000 adet ücretsiz e-kitap yükledi.

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Apple, iPad'in piyasaya çıkışına sayılı günler kala, sorunsuz ve etkileyeci bir giriş yapabilmek adına hazırlıklarına devam ediyor. Apple'ın iPad için yaptığı bir diğer hazırlık ise e-kitap konusunda oldu. Yapılan açıklamaya göre Apple, iPad'in çıkış gününde indirilmeye hazır durumda olacak 30.000 adet ücretsiz e-kitabı iBook Store'a yükledi.
Apple iPad'in piyasaya çıkışıyla aynı zaman içinde indirilebilir durumda olacak büyük bir e-kitap arşivi iPad'in ilk sahiplerini bekliyor.
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