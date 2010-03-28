Apple, iBook Store'a 30.000 adet ücretsiz e-kitap yükledi.

Apple, iPad'in piyasaya çıkışına sayılı günler kala, sorunsuz ve etkileyeci bir giriş yapabilmek adına hazırlıklarına devam ediyor. Apple'ın iPad için yaptığı bir diğer hazırlık ise e-kitap konusunda oldu. Yapılan açıklamaya göre Apple, iPad'in çıkış gününde indirilmeye hazır durumda olacak 30.000 adet ücretsiz e-kitabı iBook Store'a yükledi.

Apple iPad'in piyasaya çıkışıyla aynı zaman içinde indirilebilir durumda olacak büyük bir e-kitap arşivi iPad'in ilk sahiplerini bekliyor.