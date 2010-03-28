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Apple, iBook Store'a 30.000 adet ücretsiz e-kitap yükledi

Apple, iBook Store'a 30.000 adet ücretsiz e-kitap yükledi.
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple, iPad'in piyasaya çıkışına sayılı günler kala, sorunsuz ve etkileyeci bir giriş yapabilmek adına hazırlıklarına devam ediyor. Apple'ın iPad için yaptığı bir diğer hazırlık ise e-kitap konusunda oldu. Yapılan açıklamaya göre Apple, iPad'in çıkış gününde indirilmeye hazır durumda olacak 30.000 adet ücretsiz e-kitabı iBook Store'a yükledi.

Apple iPad'in piyasaya çıkışıyla aynı zaman içinde indirilebilir durumda olacak büyük bir e-kitap arşivi iPad'in ilk sahiplerini bekliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Kredi kartı bilgileri olmadan itunes US üyesi olamıyorsunuz, country US olmayıncada ebook ve birçok uygulama yüklenmiyor
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batuhangultepe 9 yıl
Bu ücretsiz kitaplarda, üniversite ders kitaplarıda varmıdır acaba?
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ByKapilo 9 yıl
Apple büz Türk gençlerine acımış KPSS eğitim setide koymuş :)))))))))))))))))))))))))
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deagle100 9 yıl
çok güzel bir şey su ibook Store ya:)
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ulwi 9 yıl
gazeteler ve dergiler içinde sanırım ibook store devreye giricek. güzel bir örnek video var gazete için

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TELESCOPE 9 yıl
Türkçe varmı,ayrıca kitapların içeriği nedir?
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m3t 9 yıl
Hiç türkçe kitap var mı acaba?
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