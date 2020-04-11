Apple, iOS 14 ile uygulamaları tamamen yüklemeden denemenize izin verebilir

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iOS 14'ün ilk yapısındaki koda göre Apple, üçüncü taraf iOS uygulamalarının parçalarını iPhone'unuza yüklemeden denemenize izin verebilir. Özelliğin, iOS 14'te "Klipler" olarak adlandırılan yeni bir API'nın bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Özellik, kullanıcıların uygulamanın bir bölümünü etkileşimli kartlarla deneyimleyebileceğini ortaya koyan Klipler API'si incelenerek keşfedildi. Yeni Klipler özelliği, Google arama sonuçlarında bir uygulamanın etkileşimli bölümlerini gösteren Android'deki Slices'a benzer. Apple'ın Klipleri, seçtikleri uygulamaya bağlı bir kodu taramak ve daha sonra uygulamanın etkileşimli bölümlerini almak için QR kod okuyucusunu kullanacak.

9to5Mac tarafından görüntülenen koda göre Apple; OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony'nin PS4 İkinci Ekran uygulaması ve YouTube ile yeni uygulama önizlemelerini test ediyor olabilir.

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Kullanıcılar için büyük avantaj sağlayacak

Yeni özellik, bir uygulamayı merak eden, indiren ancak pişman olan kullanıcılar için meraklarını giderip uygulamayı anlamak ve pişman olmamalarını sağlamak için faydalı olacaktır.

Merak edilen konu, ücretli uygulamaların benzer bir deneyim sunup sunmayacağıdır. Şu anda, bir uygulama için ödeme yaparsanız ve uygulamadan memnun değilseniz, geri ödeme almanın kolay bir yolu yoktur.

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Apple, satın alınan uygulamalar için resmi olarak geri ödemeleri desteklemez, ancak uygulamayı yanlışlıkla satın aldıysanız bir defalık ödeme yapar. Apple bu özelliği uygularsa, kullanıcıların daha sonra istedikleri şey olmadığını öğrenmek için uygulamalara harcama yapmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Görünüşe göre iOS 14, iPhone kullanıcılarına birçok şaşırtıcı özellik ve işlevsellik getirecek.

iOS 14, haziran ayında yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak.

https://9to5mac.com/2020/04/09/ios-14-apple-developing-clips-feature-for-using-apps-without-requiring-full-downloads/

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