Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un S Voice asistanı kullanımdan kaldırılacak!

    Bixby'nin Samsung Galaxy S8'le piyasaya sürülmesinden çok önce, Samsung Galaxy S III'te çıkış yapan S Voice ses asistanını kullanılıyordu. S Voice artık yüklü olduğu Samsung cihazlardan kaldırılacak
    12 sa.
    1,3b
    3
    6
    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung'un S Voice asistanı kullanımdan kaldırılacak!

    Samsung'un bir ses asistanındaki ilk deneyimi, Galaxy S3 ile çıkış yapan ve vasat bir ürün olan S Voice idi. Daha sonra 2012'den 2017'ye kadar üretilen çoğu Samsung cihazında yerleşik uygulama olarak yer aldı ve sonunda Galaxy S8'den başlayarak daha iyi bir ses asistanı olan Bixby ile değiştirildi. S Voice bu süre boyunca işlevselliğini korudu, ancak bu artık geçerli olmayacak.

    1 Haziran'dan itibaren işlevini yitirecek

    SamMobile'ın bir raporuna göre , Samsung'un S Voice'u 1 Haziran 2020'den itibaren çalışmayı bırakacak. 1 Haziran 2020'den sonra S Voice'u kullanmaya çalışırsanız S Voice'tan yalnızca “İsteğinizi işleme koyamıyorum. Daha sonra tekrar deneyin" yanıtını alacaksınız.

    Ayrıca Bkz. "Google, Arama ve Haritalar'da sanal sağlık hizmetleri seçeneklerini gösterecek"

    S Voice asistanının bulunduğu telefonlar; Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0 / 10.1, Galaxy Tab S8.4 ve S10.5



    https://www.engadget.com/samsung-s-voice-071459343.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 5 sa.
    Bixby de kaldırılsın. O tuşa Native olarak istediğimiz özelliği atayabilelim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ozgurrdunya (Özgür ..) 5 sa.
    S Voice kadar Bixby'de gereksiz. Siri'de olduğu gibi Türkçe dil desteği olmadıkça bizim için anlamı yok.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Eeltorm 6 sa.
    Tamamen silmeli arka planda çalışıp Ram/İşlemci harcıyor ve komut bekliyor. Samsung bu uygulamayı güncelleme ile silmezse kasıtlı olarak telefonları yavaşlatıyor demektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cangunner (Can Güner) 9 sa.
    Aynı dönemlerde çıkan siri ise hala kullanımda...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yorumculuklar 10 sa.
    S3 deki çöplerden yalnızca birisiydi, direkt devre dışı bırakırdım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NaciAydinlar 11 sa. yeni yorumcu
    S3 te azmı kullandık üzüldüm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Okyanusların önümüzdeki on yıl içinde felakete sürüklenebileceğini gösteren çalışma 3 sa. Çin'in fırlattığı dev roket gökyüzünde patladı: İşte o anlar 3 sa. Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak 4 sa. Yeni Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle hayat bulacak 6 sa. Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı 7 sa. Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti! 7 sa. Samsung Galaxy A41, Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı 7 sa. Huawei'in 5G'li tableti MatePad'in tanıtım görseli ortaya çıktı 8 sa. OnePlus 8'in kısa bir tanıtım videosu yayınlandı 8 sa. Apple, iOS 14 ile uygulamaları tamamen yüklemeden denemenize izin verebilir 9 sa. Koronavirüs salgınına rağmen, akıllı telefon bileşen siparişleri azalmadı 9 sa. Nokia 7.3 ve 9.3 modelleri Ağustos-Eylül civarında satışa çıkabilir 10 sa. Meizu 17, 26 Nisan'da tanıtılabilir 10 sa. Koronavirüs takip uygulamaları kişisel verilerin gizliliğini ihlal eder mi? KVKK açıkladı 11 sa. Google Pixel 4a'nın perakende kutusu ve teknik özellikleri ortaya çıktı 11 sa. Microsoft Teams görüntülü sohbet bölümü artık özel arka planlara sahip 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung'un S Voice asistanı kullanımdan kaldırılacak! Sonraki Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı 13 sa. Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi 14 sa. Referans tasarım kart fiyatına özelleştirilmiş tasarım kart: EVGA, KO ailesini genişletti 14 sa. Google, Arama ve Haritalar'da sanal sağlık hizmetleri seçeneklerini gösterecek 15 sa. 2si1 | PlayStation Türkiye'de Neler Oluyor? 15 sa. Fractal, Celcius+ serisi AIO soğutucularını satışa sundu 16 sa. Coughvid uygulaması öksürük seslerinden koronavirüs tanımı yapıyor 17 sa. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G satışa çıktı: İşte fiyatı 18 sa. Koronavirüs salgını Yelp platformunu vurdu 1 gün Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor 1 gün Bugatti'nin W16 motorunu içinde barındıran 1.9 milyon TL'lik kol saati: Bugatti Chiron Tourbillon 1 gün Yeni Thor filminden ilk bilgiler geldi 1 gün Huawei, Mate Xs'ten 70 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı 1 gün Facebook yardıma ihtiyacı olanlar ile yardımseverleri buluşturuyor 1 gün Nvidia, RTX 20X0 Mobil kartları da güncelleyebilir 1 gün AMD Ryzen 3700C ve 3250C işlemciler göründü 1 gün Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor 1 gün Xe GPU’su Intel’in dokümanında ortaya çıktı 1 gün Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi 1 gün Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!
    DonanımHaber
    Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 son...
    DonanımHaber
    LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim