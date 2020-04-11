Samsung'un S Voice asistanı kullanımdan kaldırılacak!

Samsung'un bir ses asistanındaki ilk deneyimi, Galaxy S3 ile çıkış yapan ve vasat bir ürün olan S Voice idi. Daha sonra 2012'den 2017'ye kadar üretilen çoğu Samsung cihazında yerleşik uygulama olarak yer aldı ve sonunda Galaxy S8'den başlayarak daha iyi bir ses asistanı olan Bixby ile değiştirildi. S Voice bu süre boyunca işlevselliğini korudu, ancak bu artık geçerli olmayacak.

1 Haziran'dan itibaren işlevini yitirecek

SamMobile'ın bir raporuna göre , Samsung'un S Voice'u 1 Haziran 2020'den itibaren çalışmayı bırakacak. 1 Haziran 2020'den sonra S Voice'u kullanmaya çalışırsanız S Voice'tan yalnızca “İsteğinizi işleme koyamıyorum. Daha sonra tekrar deneyin" yanıtını alacaksınız.

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S Voice asistanının bulunduğu telefonlar; Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0 / 10.1, Galaxy Tab S8.4 ve S10.5

https://www.engadget.com/samsung-s-voice-071459343.html

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