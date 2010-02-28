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Apple iPad'e yeni bir alternatif daha: Haleron iLet Mini HAL

9 yıl
10,2b
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6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad ile yeniden gündeme gelen tablet bilgisayar pazarındaki marka ve model sayısı her geçen gün artıyor. Nvidia Tegra 2 platformuna sahip yeni nesil çözümlerin beklendiği pazara yeni bir seçenek olarak Haleron iLet Mini HAL de giriyor. Haleron firması tarafından geliştirilen tablet bilgisayar, 600MHz'de çalışan Freescale MX işlemcisinden güç alıyor ve 128MB DDR2 bellekle geliyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve dokunmatik olarak kontrol edilebilen 7-inç ekranlı tablet bilgisayar, kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 ethernet, WIFI:802.11B/G ve 3G USB (tercihe bağlı) özelliklerini kullanıyor.

Linux tabanlı Android 1.6 işletim sistemiyle tatminkar performans vereceği belirtilen tablet bilgisayar, 2GB flash depolama alanı ile geliyor ve 10GB'lık bulut depolama alanı (çevrimiçi depolama) sunuyor ayrıca daha fazlasını isteyenler için USB sürücü (250GB) veya flash kart (32GB) kullanılabileceği de belirtiliyor. Aktif kullanımda 16 saat, bekleme durumunda ise 72 saat pil ömrü sunduğu açıklanan tablet bilgisayar, yaygın olarak kullanılan pek çok dosya formatına da destek sunuyor.

Sade ve zarif bir tasarıma sahip olan Haleron iLet Mini HAL'in önümüzdeki hafta içerisinde 199 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanma sunulması bekleniyor.


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sgnr 9 yıl
128 ram yeterli mi bu tarz şeyler için?
Onun haricinde güzel ve uygun fiyatlı olmuş.
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zerocontrol 9 yıl
çok güzell
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sahafiec 9 yıl
...
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yc#1 9 yıl
Dönüştürücülerle bu işi halledebilirsiniz lakin cihazın adaptörünün 220 V'u desteklediğine emin olun.
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DH Misafiri 9 yıl
Eğer imkanım olursa yurt dışından getirtebilirim fakat anlamadığım birşey var yurtdışında prizler farklı oluyor o yüzden o sorunu nasıl halledebiliriz?
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sotoxs 9 yıl
tanıdık olsada getirtsek.399 a iphone, 199 a haleron (ismi kulağı tırmalıyor nedense)
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