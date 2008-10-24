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Apple iPhone 3G tüm Blackberry modellerinden fazla sattı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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13
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Amerikanın göreceli genç cep telefonu üreticisi firma yatımcılarını oldukça memnun eden sonuçlar açıkladı. Sadece 3 ayda Apple 1.14 milyar $ net kar açıkladı ve yıllık karını 4.4 Milyar $'a çıkarmayı başardı. iPhone ile yakaladığı başarıyı iPhone 3G ile pekiştirdi örnek vermek gerekirse Eylül 27'sinde biten finansal 4. çeyrek sonuçlarına göre bu dilimde toplam 6.9 milyon iPhone satarken geçen yıl bu dilimde sadece 1.1 milyon satış yapmıştı (ki zaten ilk iPhone toplamda 6.1 adet sattı).

Diğer alanlarda mp3 çalıcı ve pc alanlarında da satışlarını arttırmayı başardı. Artışlar satılan mp3 playerlar için %8 oldu ve 11 Milyon adete çıktıı. Mac bilgisayarlar ise bu arada %21'lik artış ile 2.6 Milyon adete yani bir çeyrekte yapılan en büyük satışa çıktılar. Tüm bunların sonucunda firma PDA pazarındaki en büyük rakibi olan Blackberry'nin tüm modellerinin toplamını sadece bir modelinin satışı ile geçti oda herkesin bildiği gibi iPhone 3G.

Apple iPhone 3G tüm Blackberry modellerinden fazla sattı
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Firma bunun dışında bankada 25 Milyar dolar nakitleri olduğunu ve hiç borçları olmadığınıda tüm dünyaya açıkladı. İlginç bir not ise iPhone ve Apple TV satışlarından elde edilecek düzenli abonelik ve/veya yazılım satışlarından gelecek gelirlerle daha önce bahsettiğimiz 1.1 Milyar dolar, 2.6 Milyar dolara çıkacağının tahmin edilmesi. Yine ilginç notlardan biriside gelirlerinin %41'nin ABD dışında gerçekleşmesi.


http://www.apple.com/uk/pr/2008/10/21results.html Yorum Yaz
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Legend. 11 yıl
@gun haber için teşekkürler.İphone yöneticilerinin piyasanın güzel zamanında ve güzel politika ile çıkardıklarını göz onüne alırsak bu miktar onları çok çok tatmin etmiştir.
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MikeWave 11 yıl
haber için tşk
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mobilespecialist 11 yıl
iPhone nun çok satması ayet doğal..çünkü Blackberry business telefon.iPhone ise herkese hitap ediyor...
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lovelymadmex 11 yıl
i phone da alinmiyacak telefon degil ki gayet kral telefon yani bu kadar gayet normal
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fatlower 11 yıl
elbette en çok satanı olacak yaw niye hiç kimse anlamıyor


türkiyede galatasarayın uefa kupası kazanması gibi bir şey bu iphone olayı cep ve pda telefon piyasasında

elbette en çok satan en çok kötülenen en çok taklidi üretilen en çok kusuru bulunan en sevilen en nefret edilen en işe yarayanı yada yaramayanı en klası en .oktanı en yenilikçisi en içinde olmayanı en olanı v.s. her şeyin ilki olmakla birlikte her şeyin ilk olmayanı gibi bir durumuda düşecek..kısacası ilklerin başlangıcı olacak hepsi bu.
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Fettah34 11 yıl
Vay anassını yaaa.. Tek model ile 6 milyon adet satış. O da 3-4 ayda
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