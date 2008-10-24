Apple iPhone 3G tüm Blackberry modellerinden fazla sattı

Amerikanın göreceli genç cep telefonu üreticisi firma yatımcılarını oldukça memnun eden sonuçlar açıkladı. Sadece 3 ayda Apple 1.14 milyar $ net kar açıkladı ve yıllık karını 4.4 Milyar $'a çıkarmayı başardı. iPhone ile yakaladığı başarıyı iPhone 3G ile pekiştirdi örnek vermek gerekirse Eylül 27'sinde biten finansal 4. çeyrek sonuçlarına göre bu dilimde toplam 6.9 milyon iPhone satarken geçen yıl bu dilimde sadece 1.1 milyon satış yapmıştı (ki zaten ilk iPhone toplamda 6.1 adet sattı).

Diğer alanlarda mp3 çalıcı ve pc alanlarında da satışlarını arttırmayı başardı. Artışlar satılan mp3 playerlar için %8 oldu ve 11 Milyon adete çıktıı. Mac bilgisayarlar ise bu arada %21'lik artış ile 2.6 Milyon adete yani bir çeyrekte yapılan en büyük satışa çıktılar. Tüm bunların sonucunda firma PDA pazarındaki en büyük rakibi olan Blackberry'nin tüm modellerinin toplamını sadece bir modelinin satışı ile geçti oda herkesin bildiği gibi iPhone 3G.

Tam Boyutta Gör

Firma bunun dışında bankada 25 Milyar dolar nakitleri olduğunu ve hiç borçları olmadığınıda tüm dünyaya açıkladı. İlginç bir not ise iPhone ve Apple TV satışlarından elde edilecek düzenli abonelik ve/veya yazılım satışlarından gelecek gelirlerle daha önce bahsettiğimiz 1.1 Milyar dolar, 2.6 Milyar dolara çıkacağının tahmin edilmesi. Yine ilginç notlardan biriside gelirlerinin %41'nin ABD dışında gerçekleşmesi.

http://www.apple.com/uk/pr/2008/10/21results.html