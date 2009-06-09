Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple MacOS X 10.6 (Snow Leopard) Eylül ayında geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,4b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple MacOS X 10.6 (Snow Leopard) Eylül ayında geliyor
Tam Boyutta Gör

WDDC etkinliğinde iPhone 3Gs modelini duyuran ve MacBook modellerinde güncellemeye gittiğini açıklayan Apple, Mac OS X işletim sisteminin yeni versiyonuyla ilgili olarak ta bazı ipuçları verdi. Snow Leopard kod adına sahip olan 10.6 sürüm numaralı yeni işletim sisteminin satışına önümüzdeki Eylül ayında yani Microsoft Windows 7'den bir ay önce başlanacağı açıklandı.

Tam 64-bit desteği sunacak olan Mac OS X 10.6 için temel uygulamaların da 64-bit olacağı ayrıca işletim sisteminin hem daha hızlı hem de daha güvenli olacağı açıklandı. Çok çekirdekli işlemcilerin avantajlarından yararlanacağı belirtilen Snow Leopard, ayrıca OpenCL ile QuickTime 10 ile birlikte gelecek ve ayrıca mevcut sürüme kıyasla kurulumda yarı yarıya daha az boş disk alanı kullanacak.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre Mac OS X 10.5 kullanıcıları Snow Leopard'a 29$'lık güncelleme ile geçebilecek ayrıca işletim sistemi iLife '09 ve iWork '09 ile birlikte 169$'a paket olarak ta satın alınabilecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Commander 9 yıl
Biran önce Türkçe si çıkarsa çok iyi olacak !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uisik34 9 yıl

Serdar K.

Biran önce Türkçe si çıkarsa çok iyi olacak !

ancak türkçe yaması çıkar. türkçe dil desteği çıkaracaklarını yakın gelecekte tahmin etmiyorum. bu arada torrentlerden 10.6 final sürümü bulabilirsiniz.
2 haftadır kullanıyorum enerji tasarrufu performans vs dendi ancak benim işlemcinin fanı bir süre sonra durmak bilmiyor bu da şarj süremi çok fazla düşürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sirxanthos 10 yıl
MAC 1995 yılından bu yana kusursuz kullandığım bir sistem olmakla birlikte, Windows ile kıyaslanamayacak kadar ileri ve sorunsuz bir tasarım olmuştur her zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peaceonearth 10 yıl
MAC gerçekten mükemmel bir işletim sistemi MSCe geçmek şart bence türkiye yavaş yavaş işletim sistemini değiştirmeli !
ve bence MAC normal pclerdede kurulacak serileri çıkarsın !
bu onunda çıkarına olur !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tokyo2006 10 yıl
arkadaşlar beta olmasına ragmen şu an snow leopard kullanıorum.. mükemmel ötesi ki benim bilgisayarımın konfigürasyonu 2.5 senelik olmasına ragmen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 10 yıl
Her ne kadar win7'yi beğenmiş olsam da(özellikle vista hayal kırıklığından sonra)şu bi gerçek ki microsoft her zaman mac'in gerisindedir... Hatta kopyacısıdır, Zaten bu yüzden mac'ler hep çok daha düşük donanımla yüksek performans verir.... Bi de Turkiyede ultra kazık fiyata satılmasalar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 10 yıl
29 usd ye güncellenebiliyormuş, mükemmel bir ayrıcalık bence, ayrıca bu olunca beklemeye de pek gerek olmaz bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:fat32:. 10 yıl
Snow Leopard işletim sistemi Macbookları daha da hızlandırıp uçuracak. Oldukça yerinde zamanlama ile piyasaya çıkıyor. Macbook veya diğer apple bilgisayar serilerini almayı düşünenler bence snow leopard'ı beklemeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16448 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mac os x, kurulum ve
4 etiket daha işletim sistemi Apple eylül mac os
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim