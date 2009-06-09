Apple MacOS X 10.6 (Snow Leopard) Eylül ayında geliyor

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WDDC etkinliğinde iPhone 3Gs modelini duyuran ve MacBook modellerinde güncellemeye gittiğini açıklayan Apple, Mac OS X işletim sisteminin yeni versiyonuyla ilgili olarak ta bazı ipuçları verdi. Snow Leopard kod adına sahip olan 10.6 sürüm numaralı yeni işletim sisteminin satışına önümüzdeki Eylül ayında yani Microsoft Windows 7'den bir ay önce başlanacağı açıklandı.

Tam 64-bit desteği sunacak olan Mac OS X 10.6 için temel uygulamaların da 64-bit olacağı ayrıca işletim sisteminin hem daha hızlı hem de daha güvenli olacağı açıklandı. Çok çekirdekli işlemcilerin avantajlarından yararlanacağı belirtilen Snow Leopard, ayrıca OpenCL ile QuickTime 10 ile birlikte gelecek ve ayrıca mevcut sürüme kıyasla kurulumda yarı yarıya daha az boş disk alanı kullanacak.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre Mac OS X 10.5 kullanıcıları Snow Leopard'a 29$'lık güncelleme ile geçebilecek ayrıca işletim sistemi iLife '09 ve iWork '09 ile birlikte 169$'a paket olarak ta satın alınabilecek.