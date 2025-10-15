Microsoft yarın Windows için "büyük bir şey" duyuracak: Ne olabilir?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows ile ilgili önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Yazılım devi resmi sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla 16 Ekim Perşembe günü, kullanıcıların Windows işletim sistemiyle etkileşim şeklini değiştirecek büyük bir yenilikle karşımıza çıkacağını açıkladı.

Windows'un X hesabından yapılan paylaşımda "Elleriniz biraz dinlenmeye çekilecek. Parmaklarınızı dinlendirme zamanı... Perşembe günü büyük bir şey geliyor" ifadeleri kullanıldı. Şirket detay vermekten kaçınsa da bu cümle, pek çok kişinin aklına sesle kontrol edilen bir Windows deneyimi olasılığını getirdi. Zira Microsoft son haftalarda bu yönde bir yeniliğin sinyallerini veriyordu.

Windows bölümü başkanı Pavan Davuluri kısa süre önce "Yazı yazarken, çizim yaparken veya bir başkasıyla iletişim kurarken bilgisayarınızla konuşabileceksiniz. Bilgisayarınızın, onunla etkileşim kurma niyetinizi semantik olarak anlayabilmesi gerekir" dedi.

Windows vizyonu netleşiyor

Microsoft'un kurumsal ilişkiler ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı David Weston da son haftalarda benzer şeylerden bahsetti. Deneyimli yönetici "Bilgisayar, bizim gördüğümüzü görebilecek, duyduğumuzu duyabilecek ve onunla konuşarak çok daha karmaşık görevler yaptırabileceğiz" diyor. Sonuç olarak, Microsoft'un Windows'ta klavye, fare ve dokunma ile birlikte sesli komutları da temel bir kontrol yöntemi haline getirmeye hevesli olduğu anlaşılıyor.

Peki, Microsoft'un yarınki duyurusundan tam olarak ne bekleyebiliriz? Windows 12 gibi yepyeni bir işletim sisteminin tanıtımı şu an için pek olası görünmüyor. Ancak mevcut Windows sürümünün evrileceği yönü kestirebiliyoruz: Microsoft klavye, fare ve dokunma ile etkileşimin yanına, doğal dil komutları ve yapay zeka destekli ajanlarla güçlendirilmiş sesle kontrol özelliğini eklemeye hazırlanıyor.

