    Microsoft'tan Windows 10'a veda busesi: Son güncelleme yayınlandı

    Microsoft, Windows 10 için son isteğe bağlı güncellemeyi yayınladı. KB5066198 kodlu paket çeşitli hataları düzeltiyor ve 14 Ekim öncesinde işletim sistemine son rötuşları yapıyor.

    Microsoft'tan Windows 10'a veda busesi: Son güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Windows 10'un destek süresi önümüzdeki ay resmen sona erecek. Microsoft, işletim sisteminin 22H2 sürümü için son isteğe bağlı güncellemenin önizleme sürümünü yayınladı. Güvenlik harici düzeltmeler içeren bu güncelleme, KB5066198 numarasıyla dağıtıldı ve Windows 10'u 19045.6396 sürümüne yükseltiyor.

    Microsoft bu güncelleme ile kullanıcıların son dönemde karşılaştığı bazı önemli sorunları çözmeyi hedeflerken aynı zamanda bir döneme damga vuran işletim sistemine son rötuşları yapmayı amaçlıyor. İşte "veda güncellemesinde" öne çıkan düzeltmeler:

    • SMBv1 protokolü üzerinden yapılan dosya paylaşımlarında bağlantı sorunları yaşanıyordu. Bu problem çözüldü.
    • Windows 10 22H2'nin Windows Autopilot üzerinden dağıtımını etkileyen sorun düzeltildi.
    • Kullanıcılar, uygulama yüklerken beklenmedik şekilde Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) pencereleriyle karşılaşıyordu. Bu sorun ortadan kaldırıldı.
    • NDI üzerinden yapılan ses-video akışlarında gecikmelere ve performans sorunlarına neden olan bir başka sorun giderildi.

    Microsoft'tan Windows 10'a veda busesi: Son güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Güncelleme nasıl yüklenir?

    Bu paket, isteğe bağlı bir güncelleme olduğu için otomatik olarak kurulmuyor. Dolayısı ile kullanıcıların Ayarlar > Windows Update bölümüne giderek güncellemeleri denetlemesi ve çıkan ekranda "İndir ve yükle" seçeneğine tıklaması gerekli. Dileyenler ayrıca KB5066198 paketini Microsoft Update Kataloğu'ndan indirerek manuel olarak da yükleyebilirler.

    Microsoft'un bu hamlesi, yaklaşan büyük değişimin de bir hatırlatıcısı niteliğinde. Windows 10'un resmi desteği 14 Ekim 2025 itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra sistem, güvenlik yamaları dahil hiçbir güncelleme almayacak. Bu da Windows 10 kullanan bilgisayarların, yeni siber saldırılara ve zararlı yazılımlara karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.

    Bu arada Microsoft, Windows 11'e geçmek istemeyen ve Windows 10 kullanmaya devam etmek isteyenler için ücretli Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programı da sunuyor. Detaylı bilgilere şirketin web sitesinden ulaşmak mümkün.

