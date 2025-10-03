380'den fazla şirket Windows 10 için ayaklandı: Microsoft'a büyük baskı

Bildiğiniz üzere Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemeleri yayınlamayı durduracak. Popüler işletim sistemine yönelik ücretsiz destek süresinin sona erecek olması hem teknoloji dünyası, hem de çevre ve tüketici hakları savunucularını büyük bir endişeye sevk etti.
TechRadar internet sitesinin servis ettiği habere göre 380'den fazla şirket ve 49 çevre ve tüketici örgütü Microsoft'a açık mektup yazarak Windows 10 işletim sistemi için ücretsiz güncelleme desteğinin devam etmesini talep etti. Zira destek süresinin sona ermesi ile birlikte milyonlarca bilgisayar ücretsiz güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak.
Uzmanların tahminine göre dünya genelindeki bilgisayarların yaklaşık %40'ı donanım kısıtlamaları (özellikle de TPM 2.0 desteği eksikliği) nedeniyle Windows 11'e geçemeyecek. Bu durum, yeni cihaz almak zorunda kalacak bireysel kullanıcılar ve şirketler için ciddi bir maddi yük anlamına geliyor.
"İnsanlar yeni cihaz yeni cihaz almaya zorlanmaktan bıktı"
Amerikan Kamu Çıkarlarını Araştırma Grubu (PIRG) bünyesinde yürütülen "Onarım Hakkı" kampanyasının direktörü Nathan Proctor konuyla ilgili açıklamasında, 16 binden fazla tüketicinin imzaladığı bir dilekçeye dikkat çekti. Ayrıca Fransa'da da benzer bir girişim olmuş ve 43 bin vatandaş Windows 10 desteğinin uzatılması için imza vermişti.
PIRG'nin kıdemli yöneticilerinden Andre Delattre ise içinde bulunduğumuz durumu "İnsanlar temel işlevler için ek ücret ödemekten, beklenmedik kısıtlamalardan ve sürekli yeni cihaz almaya zorlanmaktan bıktı" şeklinde özetledi. PIRG ayrıca, Windows 10 desteğinin sona ermesinin ciddi bir e-atık artışınaa yol açacağını belirtti. Özellikle TPM 2.0 desteği olmayan anakartlar gibi eski donanımların çöpe gitmesiyle çevre kirliliğinin büyüyeceği ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...