    380'den fazla şirket Windows 10 için ayaklandı: Microsoft'a büyük baskı

    380'den fazla şirket ve onlarca örgüt, Microsoft'a seslenerek Windows 10'a yönelik ücretsiz desteğin devam etmesini talep etti. Aksi halde güvenlik riskleri, maddi külfet ve e-atık patlaması kapıda.

    380'den fazla şirket Windows 10 için ayaklandı:Microsoft'a mektup

    Bildiğiniz üzere Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemeleri yayınlamayı durduracak. Popüler işletim sistemine yönelik ücretsiz destek süresinin sona erecek olması hem teknoloji dünyası, hem de çevre ve tüketici hakları savunucularını büyük bir endişeye sevk etti.

    TechRadar internet sitesinin servis ettiği habere göre 380'den fazla şirket ve 49 çevre ve tüketici örgütü Microsoft'a açık mektup yazarak Windows 10 işletim sistemi için ücretsiz güncelleme desteğinin devam etmesini talep etti. Zira destek süresinin sona ermesi ile birlikte milyonlarca bilgisayar ücretsiz güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak.

    Uzmanların tahminine göre dünya genelindeki bilgisayarların yaklaşık %40'ı donanım kısıtlamaları (özellikle de TPM 2.0 desteği eksikliği) nedeniyle Windows 11'e geçemeyecek. Bu durum, yeni cihaz almak zorunda kalacak bireysel kullanıcılar ve şirketler için ciddi bir maddi yük anlamına geliyor.

    380'den fazla şirket Windows 10 için ayaklandı:Microsoft'a mektup

    "İnsanlar yeni cihaz yeni cihaz almaya zorlanmaktan bıktı"

    Amerikan Kamu Çıkarlarını Araştırma Grubu (PIRG) bünyesinde yürütülen "Onarım Hakkı" kampanyasının direktörü Nathan Proctor konuyla ilgili açıklamasında, 16 binden fazla tüketicinin imzaladığı bir dilekçeye dikkat çekti. Ayrıca Fransa'da da benzer bir girişim olmuş ve 43 bin vatandaş Windows 10 desteğinin uzatılması için imza vermişti.

    PIRG'nin kıdemli yöneticilerinden Andre Delattre ise içinde bulunduğumuz durumu "İnsanlar temel işlevler için ek ücret ödemekten, beklenmedik kısıtlamalardan ve sürekli yeni cihaz almaya zorlanmaktan bıktı" şeklinde özetledi. PIRG ayrıca, Windows 10 desteğinin sona ermesinin ciddi bir e-atık artışınaa yol açacağını belirtti. Özellikle TPM 2.0 desteği olmayan anakartlar gibi eski donanımların çöpe gitmesiyle çevre kirliliğinin büyüyeceği ifade ediliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 5 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

