Apple Tablet, yazılı medyanın tek bir çatı altında buluşmasına mı neden oluyor ?

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta Condé Nast'ın iTablet için yaptığı konsept The Wired Magazine çalışmasının günyüzüne çıkmasıyla yayınevlerinin bu yöndeki çalışmaları da iyiden iyiye dillendirilmeye başladı. Bu konuda ortaya atılan iddialardan en yenisine göre, birbirlerine yazılı medyada rakip olan şirketler dijital medya için tek bir çatı altında birleşmeye hazırlanıyor.

New York Observer, gizli kaynaklarına dayandırdığı haberinde ünlü yayınevlerinden Time Inc., Condé Nast ve Hearst, ürünlerinin dijital dağıtımını yapacak ve iPhone, Blackberry vb mobil cihazlara içerik sağlayacak olan bir mağaza için önümüzdeki haftalarda anlaşma imzalayacağını iddia etti. Rakip firmaları bir çatı altında toplayan kurumun başına geçecek isimde Time'in idari yöneticisi John Squires'in olacağı iddia edilirken, yayınevlerinin bu girişimin Apple'ın şehir efsanesine dönen tabletiyle ilgili önemli gelişmelerden biri olduğu düşünülüyor.

New York Observer'ın ortaya attığı iddiaya benzer bir iddia da bir süre önce Ad Age tarafından ortaya atılmış ve yayınevlerinin Apple'ın müzik dünyasını domine etmesi gibi, oluşabilecek bir e-dergi pazarını da aynı şekilde domine etmesinden endişenlendikleri için ortak çalışma kararı aldıkları iddia edilmişti.

Her ne kadar kesin olmasa da Apple'a yakın isimler Apple Tablet'le birlikte firmanın iTunes for Magazine tarzında bir e-kitap dükkanını hayata geçireceğini iddia ediyor. Apple'ın satışını yaptığı ürünlere içerik sağladığı mağazalarının firma için önemli gelir kaynakları arasında olduğu düşünüldüğünde e-kitap dükkan iddialarınında doğru olma ihtimali oldukça yüksek.