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    Apple Watch kandaki oksijen seviyesini ölçmeye başlayabilir

    Apple'ın akıllı saat serisi Apple Watch, internete sızdırılan bilgiye göre yakında kandaki oksijen seviyesinin de ölçmeye başlayabilir. Bu ölçüm için genelde ekstra bir sensör kullanılıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch kandaki oksijen seviyesini ölçmeye başlayabilir
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    Apple Watch, yakın gelecekte düzensiz kalp ritminin dışında farklı metrikleri de ölçmeye başlayabilir. 9to5Mac’e sızdırılan bilgilere göre Apple, kandaki oksijen seviyesini de ölçecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu ölçüm sonucu oksijen değeri belirli bir miktarın altına inerse, tıpkı kalp ritmi bozukluğunda aldığınız gibi bir bildirim alarak durumdan haberdar edileceksiniz. Apple’ın bu ölçüm için şimdilik ekstra bir sensöre ihtiyaç duyup duymayacağı bilinmiyor.

    Yine sızıntıya göre, firma EKG fonksiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Bu geliştirmelerin sonrasında Apple Watch, 100 ile 120 bpm seviyesinde sonuçları isabetli şekilde gösterebilecek.

    Ayrıca Bkz. "160 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki galaksinin 'muhteşem dansı' görüntülendi"

    Apple Watch’ın sonraki jenerasyonunda yeni özelliklerin çıkıp çıkmayacağına dair herhangi bir kesinlik yok. Yazılımsal olarak eklenebilecek bir özellik olduğuna karar verilirse de bu güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor. Apple, saatine özellikleri şimdiye kadar hep sonradan eklemeyi tercih etmiş olsa da bu özellikleri çoğu zaman en stabil hâlinde sunuyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 1 hf.
    Zahmet etmişler. Sadece saati gösterse yeterdi aslında.
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    LGatakan (Atakan ) 1 hf.
    Apple Watch Series 5 saatim var. Eğer kandaki oksijen ölçmeden kasıtları VO2 MAX ise o zaten var. Benimki şuanda 33,36 gösteriyor.
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    ratsx (ali ay) 1 hf.
    Vay be. Note 4 telefonlarda bulunan bu özellik, 4 sene sonra hortlamış.
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    deoks 1 hf.
    EKG hala ülkemizde çalışmıyor.
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