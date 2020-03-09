160 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki galaksinin 'muhteşem dansı' görüntülendi

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Amerikan uzay ajansı NASA, evrenimizin büyüleyici görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de Dünya'dan yaklaşık 160 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan iki galasinin muhteşem 'kozmik dansını' yayınladı.

Yukarıdaki fotoğrafta NGC 5394 ve NGC 5395 isimli, etkileşim halindeki iki sarmal galaksiyi görüyoruz. Galaksilerden büyük olanı (NGC 5395) yaklaşık 140 bin ışık yılı uzunluğunda bir çapa sahip, Küçük olanın çap uzunluğu ise 90 bin ışık yılı seviyesinde. NASA, her iki galaksinin de saniyede yaklaşık 3448 kilometre gibi müthiş bir hızla Dünya'dan uzaklaştığını söylüyor.

NGC 5394 ve 5395 galaksileri, tamamlanması milyarlarca yıl süren bir galaktik çarpışma ve birleşme sürecinde bulunuyor. Olağanüstü kütleçekim kuvvetleri nedeniyle iki galaksinin şimdiden birbirlerini ciddi anlamda etkilemeye başladığını görüyoruz: Sarmal yapılarındaki şekil bozulmaları fotoğrafta net bir şekilde görülebiliyor.

Tabi etkileşim süreci şu anda yalnızca ilk evrelerinde bulunuyor. Bundan milyarlarca yıl sonra ise iki galaksi yavaş yavaş iç içe geçmeye başlayacak ve böylece çarpışmanın etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedilecek.

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NGC 5394 ve 5395'in şu anki durumlarını 'yavaş bir dans' olarak nitelendiren NASA, iki galaksinin birbirleri etrafındaki bir tam turunun yüz milyonlarca yılda tamamlandığını belirtiyor.

Galaktik çarpışmalar

Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, çarpışmanın başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar.

Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin çok büyük bir çoğunluğu tamamıyla boşluktan ibaret.

NGC 5394/5 galaksileri ilk kez 1787 yılında ünlü astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. William Herschel tarihin en önemli astronomları arasında gösterilen efsanevi bir isim. Herschel, kendi ürettiği teleskoplarıyla tek başına binlerce galaksi ve yıldız keşfine imza atmıştı. Ayrıca Güneş Sistemi'mizin ünlü gezegeni Uranüs ve Satürn'ün okyanuslarla kaplı uydusu Enceladus da yine Herschel tarafından keşfedildi.

Etkileşim halindeki galaksilerden örnekler:

https://apod.nasa.gov/apod/ap200304.html

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