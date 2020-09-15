Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+

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Apple'ın 15 Eylül tarihli lansman etkinliği merakla bekleniyordu. Büyük gün geldi çattı ve şirket bugün yeni ürün ve hizmetlerini birbiri ardına duyurdu. Bunlar arasında abonelik sistemine dayalı Fitness+ olarak adlandırılan bir fitness hizmeti de var.

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Koronavirüs salgını milyonlarca insanı spor salonlarından uzaklaştırırken akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya televizyon aracılığıyla spor yapmak artık "yeni normalin" bir parçası haline geldi.

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Sanal egzersiz trend oldu

Apple'ın pandemi döneminde, mobil cihazlar ve televizyon aracılığıyla erişilebilen fitness abonelik hizmetini duyurması son derece mantıklı görünüyor. Şirket bu hamlesiyle Pelaton ve Fitbit'e rakip oldu.

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Televizyonun icadından bu yana evlerde spor yapılıyor olsa da, sanal egzersizler ve fitness dersleri günümüzde oldukça popüler hale gelmiş durumda.

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Abonelik hizmetinde neler var?

Apple'ın fitness hizmetine iPhone'lardaki yeni Fitness uygulaması arcılığıyla erişim sağlanabilecek. Aynı zamanda iPad ve Apple TV'lerden de ulaşılabilecek. Abonelik içeriğinde sanal sınıflar, fitness dersleri ve egzersiz programlarının bulunacağını belirtelim. Bunlara her hafta yenileri eklenecek.

Mevcut egzersizler arasında yoga, bisiklete binme, koşu bandında yürüyüş ve koşu, kuvvet antrenmanı, temel antrenmanlar, yüksek yoğunluklu antrenmanlar ve daha fazlası yer alacak. Egzersizlerin çoğu sadece bir çift dambıl gerektirecek veya kullanıcılar yapmak için hiçbir spor aletine gerek duymayacaklar.

Apple Watch, yaptığınız egzersizleri harcanan kaloriden, zamana kadar otomatik olarak izlemeye başlayacak ve oraya çıkan verileri egzersizleri izlediğinizin cihazın ekranında görüntüleyecek.

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Abonelik fiyatları

Yıl sonuna kadar kullanıma açılacak hizmet ilk etapta Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketicilere sunulacak. Şirketin abonelik sistemine dayalı fitness hizmetinin farklı fiyat etiketlerine sahip abonelik seçenekleri var.

Apple Fitness+ abonelik fiyatları şu şekilde:

Aylık: 9.99 dolar

9.99 dolar Yıllık: 79.99 dolar

Fitness+ ayrıca şirketin yeni Apple One hizmet paketinin bir parçası olarak da satın alınabilecek. Son olarak yeni Apple Watch müşterilerinin fitness hizmetini 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceklerini de belirtelim.

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