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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+

    Koronavirüs salgını insanları spor salonlarından uzaklaştırarak sanal egzersize yönlendirmiş durumda. Apple bugün sanal fitness abonelik hizmeti Fitness Plus'ı duyurarak bu alanda da varım dedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+
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    Apple'ın 15 Eylül tarihli lansman etkinliği merakla bekleniyordu. Büyük gün geldi çattı ve şirket bugün yeni ürün ve hizmetlerini birbiri ardına duyurdu. Bunlar arasında abonelik sistemine dayalı Fitness+ olarak adlandırılan bir fitness hizmeti de var.

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    Koronavirüs salgını milyonlarca insanı spor salonlarından uzaklaştırırken akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya televizyon aracılığıyla spor yapmak artık "yeni normalin" bir parçası haline geldi.

    Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+
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    Sanal egzersiz trend oldu

    Apple'ın pandemi döneminde, mobil cihazlar ve televizyon aracılığıyla erişilebilen fitness abonelik hizmetini duyurması son derece mantıklı görünüyor. Şirket bu hamlesiyle Pelaton ve Fitbit'e rakip oldu.

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    Televizyonun icadından bu yana evlerde spor yapılıyor olsa da, sanal egzersizler ve fitness dersleri günümüzde oldukça popüler hale gelmiş durumda.

    Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+
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    Abonelik hizmetinde neler var?

    Apple'ın fitness hizmetine iPhone'lardaki yeni Fitness uygulaması arcılığıyla erişim sağlanabilecek. Aynı zamanda iPad ve Apple TV'lerden de ulaşılabilecek. Abonelik içeriğinde sanal sınıflar, fitness dersleri ve egzersiz programlarının bulunacağını belirtelim. Bunlara her hafta yenileri eklenecek.

    Mevcut egzersizler arasında yoga, bisiklete binme, koşu bandında yürüyüş ve koşu, kuvvet antrenmanı, temel antrenmanlar, yüksek yoğunluklu antrenmanlar ve daha fazlası yer alacak. Egzersizlerin çoğu sadece bir çift dambıl gerektirecek veya kullanıcılar yapmak için hiçbir spor aletine gerek duymayacaklar.

    Apple Watch, yaptığınız egzersizleri harcanan kaloriden, zamana kadar otomatik olarak izlemeye başlayacak ve oraya çıkan verileri egzersizleri izlediğinizin cihazın ekranında görüntüleyecek.

    Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+
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    Abonelik fiyatları

    Yıl sonuna kadar kullanıma açılacak hizmet ilk etapta Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketicilere sunulacak. Şirketin abonelik sistemine dayalı fitness hizmetinin farklı fiyat etiketlerine sahip abonelik seçenekleri var.

    Apple Fitness+ abonelik fiyatları şu şekilde:

    • Aylık: 9.99 dolar
    • Yıllık: 79.99 dolar

    Fitness+ ayrıca şirketin yeni Apple One hizmet paketinin bir parçası olarak da satın alınabilecek. Son olarak yeni Apple Watch müşterilerinin fitness hizmetini 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceklerini de belirtelim.



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    formgonder2055 (regaip duman) 2 sa. (düzenlendi)
    muzik, film, dizi, video abonelikleri bitti bir de fitness aboneliği? yakinda 1 maaş aboneliklere yetmeyecek duruma gelir cunku sirada daha apple ve google uygulama oyun abonelikleri var. bakalım daha neler çıkacak. 3 tane film dizi koyan abonelik yapiyor amazon prime video gibi. halkı maaşa bağlamak en garanti gelir yöntemi, ne guzel.
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