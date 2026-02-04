Volkswagen destekli yeni elektrikli SUV: 800 km menzil, 3.5 saniyede 100 km/s

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen bünyesinde küllerinden doğan efsanevi Scout markası yeni SUV konseptini tanıttı. Yıl sonuna doğru üretime girmesi planlanan Traveler Pacific Mist, 1961 tarihli klasik International Harvester Scout'un mirasını modern elektrikli teknolojiyle birleştiriyor. Nostaljik tasarım detayları ile dikkat çeken SUV, güçlü performans verilerine de sahip.

Özel bir mavi tonuyla boyanan Pacific Mist versiyonu, genişletilmiş çamurlukları ve 35 inçlik BFGoodrich T/A KO3 arazi lastikleriyle her türlü yol koşuluna hazır bir görüntü çiziyor. 22 inçlik özel tasarım jantlar üzerinde yükselen araçta, tavan taşıyıcısı ve arka kısımda backpack olarak adlandırılan ekstra bir depolama ünitesi mevcut.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise lüks ve dayanıklılık odaklı bir yaklaşım söz konusu. Kabin içerisinde kahverengi deri ve aşınmalara karşı dirençli kot kumaş döşemeler tercih edilmiş. İki renkli direksiyon simidi ve metalik kaplamalar da dikkat çeken detaylar arasında. Ayrıca araç "Cabana Top" adı verilen açılır-kapanır tavanıyla açık hava deneyimi de sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Menzil ve performans

Scout Traveler, sadece tasarımıyla değil teknik özellikleriyle de hayli iddialı. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabilen bu dev SUV, 800 voltluk yüksek voltaj mimarisine sahip. Saf elektrikli sisteme eklenen "Harvester" adlı menzil uzatıcısayesinde, aracın toplam menzili 800 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Saf elektrikli kullanımda ise menzil 240 km seviyesinde.

Tam Boyutta Gör Gerçek arazi kullanımı için dört tekerlekten çekiş sistemi, 300 mm yerden yükseklik ve diferansiyel kilidiyle donatılan Scout Traveler için 3.2 tonun üzerinde çekme kapasitesi öngörülüyor. Scout ailesi sadece SUV ile sınırlı kalmayacak. Volkswagen Group'un üretim uzmanlığıyla desteklenen firma, 5.28 metrelik Traveler modeline ek olarak 5.82 metre uzunluğunda Terra isimli bir pick-up versiyonu da sunacak.

Scout Traveler'ın seri üretimine 2026 yılının sonu veya 2027'nin ilk aylarından başlanması planlanıyor. Rivian R1S gibi modellerle rekabet etmesi beklenen aracın başlangıç fiyatı konusunda da bazı tahminler var. Aktarılan bilgilere göre bu devasa SUV, 60.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

