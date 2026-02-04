Volkswagen destekli yeni elektrikli SUV: 800 km menzil, 3.5 saniyede 100 km/s

Özel bir mavi tonuyla boyanan Pacific Mist versiyonu, genişletilmiş çamurlukları ve 35 inçlik BFGoodrich T/A KO3 arazi lastikleriyle her türlü yol koşuluna hazır bir görüntü çiziyor. 22 inçlik özel tasarım jantlar üzerinde yükselen araçta, tavan taşıyıcısı ve arka kısımda backpack olarak adlandırılan ekstra bir depolama ünitesi mevcut.
Menzil ve performans
Scout Traveler, sadece tasarımıyla değil teknik özellikleriyle de hayli iddialı. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabilen bu dev SUV, 800 voltluk yüksek voltaj mimarisine sahip. Saf elektrikli sisteme eklenen "Harvester" adlı menzil uzatıcısayesinde, aracın toplam menzili 800 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Saf elektrikli kullanımda ise menzil 240 km seviyesinde.
Scout Traveler'ın seri üretimine 2026 yılının sonu veya 2027'nin ilk aylarından başlanması planlanıyor. Rivian R1S gibi modellerle rekabet etmesi beklenen aracın başlangıç fiyatı konusunda da bazı tahminler var. Aktarılan bilgilere göre bu devasa SUV, 60.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.