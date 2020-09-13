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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garmin'in yeni akıllı saatleri ortaya çıktı

    Garmin bu ay iki akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kare ekranlı Venu SQ ve Venu SQ Music isimli modellerin teknik özellikleri ve basın görselleri internete düştü.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Garmin'in yeni akıllı saatleri ortaya çıktı
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    Garmin yakında Venu SQ ve Venu SQ Music isimli iki akıllı saat çıkaracak. Winfuture internet sitesi yeni cihazların teknik özelliklerini ve basın görsellerini paylaştı.

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    Her iki model de kare tasarıma sahip ve 240 × 240 piksel çözünürlükte 1.3 inç ekran taşıyor. Amerika merkezli şirket, Venu SQ serisinde maliyeti düşük tutmak için OLED yerine LCD panel tercih etmiş. Music versiyonunun temel farklılıklarından biri müzik dosyalarını depolamak için 4 GB dahili hafıza sunması.

    Garmin'in yeni akıllı saatleri ortaya çıktı
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    Fiyat etiketleri de belli oldu

    Venu SQ serisi; GPS, Bluetooth ve SOS işlevlerine ek olarak kalp atış hızı sensörü, adım sayar ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi özellikler içeriyor. Ek olarak farklı egzersiz modları da mevcut.

    Garmin'in yeni akıllı saatleri ortaya çıktı
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    Temassız ödemeler için NFC modülüyle donatılan akıllı saatler, 20 milimetre genişliğinde değiştirilebilir kordonla karşımıza çıkacaklar. Garmin Venu SQ ve Venu SQ Music önümüzdeki birkaç gün içinde sırasıyla 200 euro ve yaklaşık 250 euro fiyatla Almanya'da satışa sunulacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa.
    güzel icat
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    renega (Ömer C. IŞIK) 8 sa.
    o kadar yüzeysel anlatılmış ki. *işte nfc avr blutooth var temassız ödeme var* işletim sistemi ne? ram ne kadar? işlemcisi ne? malzemesi ne?
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