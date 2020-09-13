Garmin'in yeni akıllı saatleri ortaya çıktı

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Garmin yakında Venu SQ ve Venu SQ Music isimli iki akıllı saat çıkaracak. Winfuture internet sitesi yeni cihazların teknik özelliklerini ve basın görsellerini paylaştı.

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Her iki model de kare tasarıma sahip ve 240 × 240 piksel çözünürlükte 1.3 inç ekran taşıyor. Amerika merkezli şirket, Venu SQ serisinde maliyeti düşük tutmak için OLED yerine LCD panel tercih etmiş. Music versiyonunun temel farklılıklarından biri müzik dosyalarını depolamak için 4 GB dahili hafıza sunması.

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Fiyat etiketleri de belli oldu

Venu SQ serisi; GPS, Bluetooth ve SOS işlevlerine ek olarak kalp atış hızı sensörü, adım sayar ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi özellikler içeriyor. Ek olarak farklı egzersiz modları da mevcut.

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Temassız ödemeler için NFC modülüyle donatılan akıllı saatler, 20 milimetre genişliğinde değiştirilebilir kordonla karşımıza çıkacaklar. Garmin Venu SQ ve Venu SQ Music önümüzdeki birkaç gün içinde sırasıyla 200 euro ve yaklaşık 250 euro fiyatla Almanya'da satışa sunulacak.

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