Apple yönetim sistemleri geliştiren Fleetsmith firmasını satın aldı

Teknolojilerini geliştirmek adına zaman zaman ilgili girişimleri satın alarak hızlı bir ilerleme kaydetmeye çalışan Apple son olarak yine kendi yazılımları konusunda projeler geliştiren Fleetsmith firmasını satın aldı.

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Fleetsmith kimdir?

Fleetsmith aslında bir yönetim yazılımı geliştiricisi. Mobile Device Management ya da MDM adını verdiği bu yönetim yazılımı şirketlerin çalışanlarına ait Apple cihazlarına uzaktan uygulama kurma, yönetme ve ayarlama yapmasına olanak tanıyor.

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Fleetsmith alanında oldukça başarılı bir girişimdi. Apple da cihazlarında mobil yönetim yeteneklerine yer veriyor ancak MDM tarzında komple bir çözümü mevcut değildi. Fleetsmith teknolojileri bu açıdan faydalı olacak.

Apple şimdilik planlarını açıklamıyor ve teknolojilerini geliştirmek için zaman zaman satın alımlar yaptıklarını belirtiyor. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde Apple’dan MDM tarzı bir yönetim platformu şaşırtıcı olmaz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-24/apple-buys-fleetsmith-to-help-companies-manage-devices

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