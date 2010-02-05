AppStore içerikleri artık tarayıcalarda incelenebilecek

Kasım ayında iTunes Store'daki medya içeriklerinin linkleriyle bir ön izlemesini sunan Apple, uygulama satış mağazası AppStore için de aynı özelliği uygulamaya koydu. Bundan böyle kullanıcılar iTunes linklerine tıkladıktan sonra iTunes programının açılmasına izin verip vermediğinizi soran onay sayfası yerine uygulama hakkında bilgilere ulaşabilecekler ve isterlerse iTunes'un açılmasına izin verecekler.

AppStore'daki uygulama bilgilerinin tümünü tarayıcılarda da görebilecek olan kullanıcılar alım işleminiyse ancak iTunes üzerinden yapabilecekler.