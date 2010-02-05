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AppStore içerikleri artık tarayıcalarda incelenebilecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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App Store ön izlemesini buraya tıklayarak deneyebilirsiniz

Kasım ayında iTunes Store'daki medya içeriklerinin linkleriyle bir ön izlemesini sunan Apple, uygulama satış mağazası AppStore için de aynı özelliği uygulamaya koydu. Bundan böyle kullanıcılar iTunes linklerine tıkladıktan sonra iTunes programının açılmasına izin verip vermediğinizi soran onay sayfası yerine uygulama hakkında bilgilere ulaşabilecekler ve isterlerse iTunes'un açılmasına izin verecekler.

AppStore'daki uygulama bilgilerinin tümünü tarayıcılarda da görebilecek olan kullanıcılar alım işleminiyse ancak iTunes üzerinden yapabilecekler.


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Iron Sky 9 yıl
Pi cubed iyiymis :) lite surumunu indirdim..
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OverClocK1ng 9 yıl
Akıllıca. Millet görüp ağzı sulanacak sonra da dayanamayıp alacak.
Bir avantajı da bir yere gittiklerinde oradan da iTunes yüklemeden girip bakabilecekler.
Apple doğru yolda.
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Mert 9 yıl
Zamandan tasarruf olur.
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TELESCOPE 9 yıl
Apple
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