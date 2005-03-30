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Araç içi ekonomik kablosuz MP3 çalar : MP3onChannel MP3-308

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
55,5b
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54
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Otomobil sahibi olanlar için araç içerisindeki ses sistemi herşeyden önce gelir. Yolculuk ister kısa ister uzun olsun ortamın stresinden uzaklaşmak ve bazen sadece eğlenmek için müzik dinleriz. Müzik dinlemek için araç içerisinde kullanılabilecke bir çok kaynak var ; Radyo, Kaset çalar, CD çalar bunlardan alışık olduklarımız günümüzde yeni yeni MP3 çalarlarda piyasada boy göstermeye başladılar.

MP3 çalarların, kaset ve CD çalarlara göre bir çok üstünlükleri var. Bir kere gelişen Internet sayesinde inanılmaz büyük bir arşiv söz konusu ve kullanıcı çok hızlı bir şekilde bu arşiv içerisinden tamamen kendi zevkine göre seçtiği şarkıları ayırıp dinlemek üzere kenara ayırabiliyor. MP3 çalarların daha önceden size tanıttığımız yeni nesil araç teybi şeklinde olanları ve hatta içerisine Audio CD leri MP3 olarak kayıt altına alabilenleri mevcut fakat bunlar oldukça yüksek fiyatlılar. Peki araç için uygun fiyatlı ve kullanması pratik bir MP3 çalar bulmak mümkünmü?

Evet artık böyle bir çözüm var MP3onChannel MP3-308, basit bir yapıya sahip olan ama çalışma mantığı açısından oldukça orjinal bir araç içi MP3 çalar.

Araç içi ekonomik kablosuz MP3 çalar : MP3onChannel MP3-308
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Çalışabilmesi için gerekli olan enerjiyi araç çakmak girişinden sağlayan MP3onChannel MP3-308, üstünde herhangi bir hafıza birimi barındırmıyor. Hafıza olarak standart USB Flash bellekleri kullanan cihaza USB Flash bellekler hemen ön tarafında bulunan USB girişinden bağlanıyorlar. Arabirim olarak USB 1.0 ve 2.0 destekleyen MP3onChannel MP3-308, araç ses sistemi ile arasındaki iletişimi ise MP3 leri FM bandından yayınlayarak kuruyor. Kullanıcının MP3 yayınını dinleyebilmesi için araç ses sisteminden radyoyu açarak bandı cihazın yayın yaptığ kanala ayarlaması gerekli.

Araç içi ekonomik kablosuz MP3 çalar : MP3onChannel MP3-308
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MP3onChannel MP3-308, üzerinde bulunan küçük ayar düğmesi ile yayın bandının 87.7 den 88.9 a kadar 0.2 MHz lik aralıklarla ayarlanmasına izin veriyor. Oldukça basit yapılı cihazda önceki şarkı, sonraki şarkı ve çal / duraklat ile beraber üç (3) adet kontrol tuşu bulunmakta. Tomshardware editörlerinin yaptığı testlerde kabul edilebilir bir ses kalitesi sunan MP3onChannel MP3-308, bazen motor nedeniyle olan parazitler dışında parazitsiz ve temiz bir ses vermeyi başarmış.

Piyasadaki markalı ve markasız bir çok USB Flash bellekle test edilen MP3 çalar hepsini rahat bir şekilde okumuş ve test esnasında 64 MB lık Flash belleklerden 1 GB lık olanlara kadar geniş bir yelpazede ürün denenmiş. MP3onChannel MP3-308, 60$ lık yurt dışı fiyatı basit yapısı ve kullanım rahatlığı yanında ortalama ses kalitesi ile aracınız için değişik bir ürün. Ürünün en büyük avantajı harici bellekle kullanılıyor olmasından ötürü 128 MB, 256 MB ve benzeri limitlerle sınırlı olmamanız. Dez avantajları olarak LCD ekrana sahip olmaması ve ileriye uyumluluk ve ses kalitesini arttırabilme açısından kablolu bağlantıya izin vermemesi gösterilebilir.


http://www.tomshardware.com/mobile/20050324/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
cd çaların verdiği çıkışı verebilicekmi bu alet hayır ozaman en işe yarıcak :)
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MonoRock 12 yıl
Pratik bir alet.
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mdcezir 12 yıl
madem konu hortlamış, biz de yazalım.

Çakmaklığa takılan, ilk çıkan versiyonlardan olanı kaybolduğu için ve belki frekans karmaşasını aşarım ümidiyle, kaybolanın yerine aldığım normal mp3 çalar şeklinde olup tüm fm frekanslarından yayın yapan iki ayrı versiyonunu kullandım.

her ikisinden de kesinlikle memnun kalmadım maalesef. büyük şehirlerde frekans karışmadan kullanmak imkansız. frekansı ayarlıyorsunuz; araba 3m yer değiştirince radyo tekrar karışıyor.

ses kalitesinden de memnun değilim. bugün kaset adaptörü aldım ve eğer mp3 çalar şeklinde olanı evde nereye koyduğumu bulabilirsem kaset adaptörü ile fm verici fonksiyonunu kapatıp normal bir mp3 çalar olarak kullanmaya başlayacağım.

orijinal teybin direksiyon kumandası ve sesli uyarı sistemini bozmak istemediğim için aynı paraya vasat bir cd çalar teyp alabilecekken bu iki aleti denedim. şehir dışı uzun yolda idare edebilir. ancak bence çok sayıda radyonun olduğu büyük şehirlerde iseniz, benim gibi paranızı ziyan etmeyin.
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*AXI* 12 yıl
kuzenım kullanıyor.yaklasık 1 aydan berı
50 ytl ye aldık cankayadan

arabada set var ses kalıtesı super

hatta yan yana duran 2 arabada bıle calıyor
denedık


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ikitilkitr 12 yıl
ahaaaa topic hortlamış


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ztrkmr 14 yıl
Arkadaşlar bu araca bu kadar para verene kadar Ankarada Konya sokağa gidip 5ile 20 milyon arası değişen bir radyo verici alın daha sonra bir streo jack ve azcıkta kablo alın daha ssonra radyo devresinin ustundeki mikrofonu sokup kabloyu onun yerine monte edin ve kabloyada jack i bağlayındaha sonra elinizdki mp3/cd calr yada walkmeninizi baglayarak frekansı ayarlayın ve mis gibi dinleyin ama 5 milyonluk alet 9voltla calısıyo pil sorunu olabilir bide biraz kalite sorunu var ve maximum 20m de cekiyo ama 20 milyonluk alet kaliteli 12Volt cakmak dan gucle calısabilir yada akuden ve açık alanda max 2km cekiyo ama arabada max 200metre ki buda yeterli tabi tır surmuyosanız:D Eğer ben bunları yapsam muhendis olurum diyosanız bu dediklerimi aynen konya sokakkta radyo devrisini aldıgınzı elemana soyleyin 3-5 milyon işlik karşılıgınca size temiz bir iş yapsın. Eğer bunlar copmlex geliyosa maltepe pazarına gidin ve ordan 5milyona radyo cd calar adaptoru alın ve kablonun oldugu kaseti arabnızın radyo çalarına bağlayın diğer ucuda mp3 playe4ra vs.. alın size kablolu ve frekans sorunsuz bir mp3 çalar. Daha fazla bilgi isterseniz bana haber verin yardımcı olayım:D:D:D:D
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alonewolf 14 yıl
60 $ BENCE NORMAL AMA ,TÜRKİYEYEDE SATILCAK 300$
OZAMAN PAHALI


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msserin 14 yıl
ya arkadaşlar tamam cihaz ucuz çözümler için iyi ama gelcek vadetmiyor bana göre, bisefer fm bandının 44khz üzerinden verdiği streo yayın dan öyle aracında çok aham şaham seti olan arkadaşlar hiç bi tat alamıycaklar heleki bide sağlam güçlü tweeterları varsa sürekli olrak bi tuner noise duyacaklar bu birincisi, 2. cisi türkiyede zaten yeterince bi frekans karşklığı var aracınızla her yerdeğiştirdiğinizde diyer radyolardan etkilenme ihtimali var ,3.su bunu SET arkadasıma soruyorum cep telefonu caldıgında cep telefonun rf cıkıs gucu nasıl oluyorda fm bandı ile interfarans etmiyor??? kısaca cep telefonunuzu alıp bi televizyon veya radyo alıcı cihazının yanına götürüp duyduğunuz dıt dıt dıtı dıtıtı faln tarzındakı ses, hadi tamam bu tarz sorunların hepsini aştık frekanslar boşş, benim arabamda uyuz bi ses sistemi var , cep telefonunumda ileri düzey araç kiti var dediniz, ya kırmızı ışıkta beklerken aynı cihazdan kullanan bi arkadaş gelse ne olur???sizmi o keyfinizi kaçırıp frekansla oynarsınız yoksa camdan cıkıp yandaki araca kappatt kapattt o cihazımı dersiniz???? Ama onun dışanda ucuz yollu bi çözüm olabilir
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Guest 14 yıl
öyle aham şaham seti olanın zaten mp3 playerı vardır
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engelci19 14 yıl
hele bir gelsinde ondan sonra alıp almayacağımızı konuşalım
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muzoline61 14 yıl
almamak daha mantıklı siz yine eski yöntem kullanın cd ve mp3 çaları arabaya monte edin ve 180 şarkı dinleyin işde
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barakudas 14 yıl
ARKADASLAR ;
BU URUNU 4 AY ONCE UZAKDOGUDAKI BIR ULKEDEN ITHAL EDECEKTIK. AMA BU URUNDE SORUN OLDUGU ICIN ITHALINDEN VAZGECTIK. SORUN ISE ; SET ARKADASIMIN BELIRTTIGI GIBI FREKANS PROBLEMI. AYNI URUNU DENEDIK VE MUZIK SESI YERINE RADYO FREKANSLARININ BIRBIRINE KARISTIGINI GORDUK. ISTANBUL-IZMIR-ANKARA GIBI YERLERDE YASIYORSANIZ BU URUN SIZE GORE DEGIL.....
BIZZAT TESTINI YAPTIK.... VE URUNU TURKIYEYE GETIRMEKTEN VAZGECTIK.... URUNU BIR DIGER ITHALATCI FIRMA MUHAKKAK GETIRIR.(YENI URUN) AMA PARANIZA YAZIK OLUR....

MEHMET CAGLAR
CAGLAR ELEKTRONIK SAN. TIC. LTD. STI.
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Gti 14 yıl
wayy be hoş aletttmiş yaww bilgi için saol speed
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powertech 14 yıl
nereden alabiliriz bu mp3 playerı?
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