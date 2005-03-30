Araç içi ekonomik kablosuz MP3 çalar : MP3onChannel MP3-308

Otomobil sahibi olanlar için araç içerisindeki ses sistemi herşeyden önce gelir. Yolculuk ister kısa ister uzun olsun ortamın stresinden uzaklaşmak ve bazen sadece eğlenmek için müzik dinleriz. Müzik dinlemek için araç içerisinde kullanılabilecke bir çok kaynak var ; Radyo, Kaset çalar, CD çalar bunlardan alışık olduklarımız günümüzde yeni yeni MP3 çalarlarda piyasada boy göstermeye başladılar.

MP3 çalarların, kaset ve CD çalarlara göre bir çok üstünlükleri var. Bir kere gelişen Internet sayesinde inanılmaz büyük bir arşiv söz konusu ve kullanıcı çok hızlı bir şekilde bu arşiv içerisinden tamamen kendi zevkine göre seçtiği şarkıları ayırıp dinlemek üzere kenara ayırabiliyor. MP3 çalarların daha önceden size tanıttığımız yeni nesil araç teybi şeklinde olanları ve hatta içerisine Audio CD leri MP3 olarak kayıt altına alabilenleri mevcut fakat bunlar oldukça yüksek fiyatlılar. Peki araç için uygun fiyatlı ve kullanması pratik bir MP3 çalar bulmak mümkünmü?

Evet artık böyle bir çözüm var MP3onChannel MP3-308, basit bir yapıya sahip olan ama çalışma mantığı açısından oldukça orjinal bir araç içi MP3 çalar.

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Çalışabilmesi için gerekli olan enerjiyi araç çakmak girişinden sağlayan MP3onChannel MP3-308, üstünde herhangi bir hafıza birimi barındırmıyor. Hafıza olarak standart USB Flash bellekleri kullanan cihaza USB Flash bellekler hemen ön tarafında bulunan USB girişinden bağlanıyorlar. Arabirim olarak USB 1.0 ve 2.0 destekleyen MP3onChannel MP3-308, araç ses sistemi ile arasındaki iletişimi ise MP3 leri FM bandından yayınlayarak kuruyor. Kullanıcının MP3 yayınını dinleyebilmesi için araç ses sisteminden radyoyu açarak bandı cihazın yayın yaptığ kanala ayarlaması gerekli.

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MP3onChannel MP3-308, üzerinde bulunan küçük ayar düğmesi ile yayın bandının 87.7 den 88.9 a kadar 0.2 MHz lik aralıklarla ayarlanmasına izin veriyor. Oldukça basit yapılı cihazda önceki şarkı, sonraki şarkı ve çal / duraklat ile beraber üç (3) adet kontrol tuşu bulunmakta. Tomshardware editörlerinin yaptığı testlerde kabul edilebilir bir ses kalitesi sunan MP3onChannel MP3-308, bazen motor nedeniyle olan parazitler dışında parazitsiz ve temiz bir ses vermeyi başarmış.

Piyasadaki markalı ve markasız bir çok USB Flash bellekle test edilen MP3 çalar hepsini rahat bir şekilde okumuş ve test esnasında 64 MB lık Flash belleklerden 1 GB lık olanlara kadar geniş bir yelpazede ürün denenmiş. MP3onChannel MP3-308, 60$ lık yurt dışı fiyatı basit yapısı ve kullanım rahatlığı yanında ortalama ses kalitesi ile aracınız için değişik bir ürün. Ürünün en büyük avantajı harici bellekle kullanılıyor olmasından ötürü 128 MB, 256 MB ve benzeri limitlerle sınırlı olmamanız. Dez avantajları olarak LCD ekrana sahip olmaması ve ileriye uyumluluk ve ses kalitesini arttırabilme açısından kablolu bağlantıya izin vermemesi gösterilebilir.

http://www.tomshardware.com/mobile/20050324/index.html