Volkswagen ömür boyu garantili otomobil satışına başladı

Çin gibi rekabetin yoğun olduğu pazarlarda garanti süreleri, tüketici tercihlerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Buna paralel olarak zaman zaman bazı markaların ömür boyu garanti sunduğunu duyuyoruz, ancak bunlar genellikle yeni çıkan modeller için geçerli oluyor. Volkswagen'in teklifi ise hali hazırda satışta olan mevcut SUV modellerini kapsamasıyla fark yaratıyor.
Ömür boyu garanti şartları
Ömür boyu garanti, hem süre hem de kilometre açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın, motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi aracın temel bileşenlerini kapsıyor. Ancak bu avantajdan yalnızca aracın ilk sahibi yararlanabilecek. Ayrıca tüm bakımların sadece yetkili Volkswagen servislerinde yapılması şartı var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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