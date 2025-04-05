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    Volkswagen ömür boyu garantili otomobil satışına başladı

    SAIC Volkswagen ortak girişimi, Çin'deki konumunu güçlendirmek ve özellikle yerel otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek için bazı araçlarında ömür boyu garanti sunmaya başladı.
    Volkswagen ömür boyu garantili otomobil satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Çin pazarında rekabeti kızıştıracak ve tüketicilerin ilgisini çekecek cesur bir adım attı. SAIC Volkswagen ortak girişimi SUV serisindeki üç model (Volkswagen Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro) için müşterilere ömür boyu garanti sunmaya başladı.

    Çin gibi rekabetin yoğun olduğu pazarlarda garanti süreleri, tüketici tercihlerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Buna paralel olarak zaman zaman bazı markaların ömür boyu garanti sunduğunu duyuyoruz, ancak bunlar genellikle yeni çıkan modeller için geçerli oluyor. Volkswagen'in teklifi ise hali hazırda satışta olan mevcut SUV modellerini kapsamasıyla fark yaratıyor.

    Volkswagen ömür boyu garantili otomobil satışına başladı Tam Boyutta Gör

    Ömür boyu garanti şartları

    Ömür boyu garanti, hem süre hem de kilometre açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın, motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi aracın temel bileşenlerini kapsıyor. Ancak bu avantajdan yalnızca aracın ilk sahibi yararlanabilecek. Ayrıca tüm bakımların sadece yetkili Volkswagen servislerinde yapılması şartı var.

    Volkswagen ömür boyu garantili otomobil satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Ömür boyu garanti kampanyasından söz konusu üç modelden birini 30 Nisan 2025 tarihine kadar satın alanlar yararlanabilecek. Piyasa uzmanları bu hamleyi Volkswagen'in Çin pazarındaki konumunu güçlendirme çabası olarak değerlendiriyor. Şirket özellikle elektrikli ve hibrit araç serisini genişleten yerel Çinli üreticiler karşısında, kendi modellerine olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.
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