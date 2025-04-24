Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor: 9.200 araç kapasiteli

Teknoloji Editörü
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BYD,
deniz taşımacılığı alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Çinli otomobil üreticisi, dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi olan BYD Shenzhen'i ilk seferine çıkarmak üzere. Çin basınına göre bu hafta yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra ilk seferini Brezilya'ya gerçekleştirecek. Yani devasa ro-ro gemisi artık dünya denizlerinde boy gösterecek. BYD Shenzhen'in markanın bilinirliğini artırarak, uluslararası pazarda daha sağlam bir yer edinmesine katkı sağlayaması bekleniyor.
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Devasa gemi
219 metre uzunluğa ve 37.7 metre genişliğe sahip. Ayrıca 18.5 knot (saatte 34 kilometre) hıza ulaşabildiğini belirtelim. Kapasitesi ise oldukça etkileyici. Aynı anda tam 9.200 araç taşıyabiliyor. Dolayısı ile tüm bu özellikleri ile otomobil taşımacılığı sektöründe yeni bir standart belirlediği söylenebilir. Gelelim teknik detaylar kısmına.
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BYD Shenzhen, sadece büyüklüğüyle değil aynı zamanda
çevre dostu teknolojileriyle de öne çıkıyor. Gemi çift yakıtlı modern bir sisteme sahip. Ana yakıt olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanıyor. Bu sayede emisyon değerlerini minimuma indirerek çevreye olan zararı azaltılmış. Buna ek olarak gemide ilk kez Çin üretimi kutu tipi bataryalar ve şaft-kayış tahrikli jeneratöre yer verildiği de belirtiliyor. Özel boya ile yakıt verimliliği artırıldı
BYD Shenzhen'in gövdesi,
deniz canlılarının yapışmasını önleyen özel bir boya (antifouling) ile kaplanmış durumda. Bu uygulama yosun, midye ve sümüksüler gibi kirletici deniz organizmalarının gemiye yapışmasını engelliyor. Çinli şirket böylelikle geminin yavaşlamasını ve yakıt tüketiminin artmasını önleyerek yakıt verimliliğini artırmayı hedeflemiş.
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BYD, bu dev gemiyi ilk kez geçtiğimiz
Ocak ayında suya indirmişti. O dönemde yapılan açıklamalarda geminin sadece taşıma kapasitesiyle değil, aynı zamanda çevre dostu yapısıyla da sektörde örnek olacağı vurgulandı. BYD Shenzhen bir anlamda Çinli üreticinin sadece karada değil, denizde de iddialı olduğunu gözler önüne seriyor.
Kaynakça
https://m.weibo.cn/detail/5158333327343881
https://cnevpost.com/2025/04/22/byd-shenzhen-car-carrier-sets-sail/
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