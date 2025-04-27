Avrupa'nın en çok satan otomobili artık Dacia Sandero değil: İşte yeni lider

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Tam Boyutta Gör Avrupa otomobil pazarında liderlik el değiştirdi. JATO Dynamics'in verilerine göre Peugeot 208, bir önceki satış lideri Dacia Sandero'yu geride bırakarak Mart 2025'te Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. Fransız üreticinin kompakt hatchback modeli, 25.241 adet satışla zirveye yerleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %7'lik bir artış anlamına geliyor.

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Ocak ve Şubat aylarında listenin zirvesinde yer alan Dacia Sandero ise Mart ayında ikinci sıraya geriledi. Modelin satışları yıllık bazda %6 oranında azalarak 24.577 adette kaldı. Her ne kadar küçük bir düşüş yaşasa da, uygun fiyatı ve pratik yapısıyla Sandero, Avrupa pazarında güçlü konumunu korumaya devam ediyor.

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Tiguan satışlarında etkileyici artış

Üçüncü sırada Renault Clio yer aldı. 23.062 adet satılan otomobil geçen yıla göre %3'lük bir düşüş yaşasa da segmentindeki popülerliğini koruyor. Listenin dördüncü sırasında ise 22.826 adet satışla Nissan Qashqai var. Ancak satışlarında bir önceki yıla göre %9'luk bir azalma söz konusu. Beşinci sırada bizi 21.553 adetlik satışla Volkswagen Golf karşılıyor. Golf satışlarındaki %17'lik düşüş, Avrupa'da geleneksel orta sınıf hatchbacklere olan ilginin genel olarak azaldığını gösteriyor.

İlk 10 listesindeki diğer modelleri Volkswagen T-Roc, Opel/Vauxhall Corsa, Peugeot 2008, Volkswagen Tiguan ve Ford Puma olarak sıralayabiliriz. Özellikle Volkswagen Tiguan, satışlarını %42 gibi etkileyici bir oranda artırarak 19.591 adetlik satışa ulaşması ile dikkat çekiyor. Bu yükseliş, modelin yenilenen versiyonunun pazarda güçlü bir ilgi gördüğünü gösteriyor.

Avrupa'nın en çok satan otomobilleri (Mart 2025)

Peugeot 208 [25.241 adet] Dacia Sandero [24.577 adet] Renault Clio [23.062 adet] Nissan Qashqai [22.826 adet] Volkswagen Golf [21.553 adet] Volkswagen T-Roc [21.292 adet] Opel/Vauxhall Corsa [20.143 adet] Peugeot 2008 [19.837 adet] Volkswagen Tiguan [19.591 adet] Ford Puma [19.269 adet]

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Avrupa'nın en çok satan otomobili ünvanı el değiştirdi