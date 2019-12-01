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    Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler

    Araştırmacılar geliştirdiği yöntem, farklı beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları eşleştirmenin yeni yollarının temelini oluşturuyor. Çalışmada koni şeklinde bir optik fiber kullanıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler

    Modern sinirbilimdeki en büyük zorluklardan biri, beynin farklı bölgeleri arasında ve farklı hücre tipleri arasındaki bilgi alışverişini kaydetmektir. Yeni yöntem, konik bir optik fiber kullanarak, çeşitli beyin bölgelerinden gelen sinyallerin aynı anda toplanmasına izin vererek bu zorluğun üstesinden geliyor.

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    Yaklaşım, elektriksel aktivitelerini takip etmek ve nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasalların seviyesini ölçmek için floresans molekülleri farklı sinir hücrelerine getirmeye dayanıyor.

    Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler
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    Araştırma ekibi, çok ince ve çok hassas bir ucu olan dar koni şeklinde bir optik fiber kullandı ve 2 milimetre (0.07 inç) uzunluğundaki bölgeler boyunca nöronlardan ışık yakalayabiliyor. 

    Araştırmacılar, ışık algılama sondasını, beynin planlama hareketlerine dahil olan bir bölgesi olan striatumun içerisine soktular ve bunu motor kontrolünde rol oynayan kritik bir nörotransmitter olan dopamin salınımını izlemek için kullandılar. Cihaz, belirli davranışlar sırasında dopamin salınımına katılan striatumun belirli alt bölgelerinde nöral aktiviteyi başarıyla yakaladı.

    Geliştirilen bu yöntem ile parkinson hastalığı ve şizofreni gibi hastalıkların ve depresyon ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılabilecek.



    https://scitechdaily.com/new-method-developed-to-detect-light-in-the-brain/ Yorum Yaz
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