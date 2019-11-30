Huawei Nova 6'nın, renk ve depolama seçenekleri açıklandı

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Çinli elektronik cihaz üreticisi Huawei, 5 Aralıkta tanıtacağı yeni telefonu Nova 6'yı kendi online satış mağazasında görücüye çıkardı. Nova 6, dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra iki farklı dahili depolamaya sahip olacak.

Nova 6, 4G ve 5G seçenekleriyle satışa sunulacak. Listeye göre, 4G versiyonunu yalnızca 128 GB depolama seçeneğiyle alınabilecek. Renk seçenekleri ise siyah, mavi ve degrade mavi-mor olacak.

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Telefonun 5G versiyonun dahili hafızası ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcıya sunulacak. 5G versiyonunda değer renk seçeneklerinin yanı sıra kırmızı renk seçeneği de sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Huawei Nova 6, daha önce Geekbench'te görüntülenmişti. Telefonun açıklanan özellikleri arasında, 6.44 inç büyüklüğe ve 1080p çözünürlüğe sahip ekranı, 8MP geniş açılı sensörle birleştirilmiş 32MP selfie kamerası, 60MP arka kamerası, 8GB ram kapasitesi, Kirin 990 chipseti, 4000 mAh bataryası ve 40W hızlı şarj desteği yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_6_color_storage_options_retailer_listing-news-40348.php