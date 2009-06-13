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Archos'un Windows 7 destekli yeni tablet bilgisayarı; Archos 9

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Archos'un Windows 7 destekli yeni tablet bilgisayarı; Archos 9
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Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının iddialı oyuncularından Archos, Windows 7 desteği sunan dokunmatik kontrollü yeni tablet bilgisayarını duyurdu. Firmanın Archos 9 olarak isimlendirdiği yeni sistem, Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.2GHz'de çalışan Atom Z515 işlemcisinden güç alıyor. Güç tasarrufu için 800MHz'de çalıştırılan işlemcisinin yanı sıra depolama için 80GB'lık sabit disk kullanan sistem, kablosuz iletişim için Bluetooth desteğine ve DVB-T alıcısına da sahip.

Optik trackpad gibi fiziksel kontrol butonlarına da sahip olan tablet bilgisayarın 800 gramın altında ağırlığa sahip olduğu ve Windows 7 lansmanını takiben Ekim ayı içerisinde 450 Avro'luk etiket fiyatı üzerinden Avrupa'da satışa sunulacağı söyleniyor. Archos 9'un özellikle Apple tarafında uzunca bir süredir konuşulan 10-inç ekrana sahip yeni bir netbook veya tablet bilgisayar tasarımına rakip olması beklenirken, şu an için Apple cephesinden herhangi bir doğrulama gelmediğini de hatırlatalım.


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eneshatipoglu 10 yıl
arkadaslar cok guzel alet umarım cunku 5 gun once gıttıgıdıyordan bunun archos 7 160 olan modelını aldım marka cın malı degıl vede heryerde satılmıyor sınırlı sayıda ulkelerde satılıyor en kalıtelı marka dıye bılıyorum bunu
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